Name gesucht: "Irgendwas mit Fragezeichen soll es eigentlich nicht werden", sagt Diakon Jens Holdorf. (Roland Scheitz)

Noch bis 11. Juni sind Kinder und Jugendliche aufgerufen, sich einen Namen für den Treffpunkt der St. Michaelis und St. Stephani-Gemeinde in der Falkenstraße 52 auszudenken, der bislang vor allem als "Fragezeichen" bekannt ist. Die Bezeichnung ist den gut sichtbaren Fragezeichen am Fenster des ehemaligen Ladengeschäfts geschuldet, die die Gemeinde zur Eröffnung des Kinder- und Jugendtreffs vor gut einem Jahr aufgeklebt hat. "Aber irgendwas mit Fragezeichen soll es eigentlich nicht werden", sagt Diakon Jens Holdorf, der den Treff ins Leben gerufen hat.

Möglich wurde er durch den Umbau des Gemeindehauses zu einem modernen Begegnungszentrum. Während des Baus war die Verwaltung in die Adresse in der Falkenstraße ausgelagert. Als diese Nutzung auslief, sah Holdorf die Möglichkeit, in der Bahnhofsvorstadt einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche zu schaffen, der nicht einfach ein Spielplatz ist und vor allem im Winter attraktiv ist. "Hier gibt es eigentlich sonst nichts in dieser Richtung", sagt der Diakon. Mit Unterstützung des Beirats Mitte sowie Mitteln des Sozialzentrums Mitte/Östliche Vorstadt/Findorff konnte der Treff ab März 2017 starten. Die zunächst auf ein Jahr begrenzte Finanzierung wurde jetzt verlängert.

Finanzierung verlängert

Damit verbindet Holdorf die Hoffnung auf eine Verstetigung des Angebots, was nun auch die Namenssuche dokumentieren soll. Im Treff selbst ist eine zugehörige Box aufgebaut, in die man seinen Vorschlag werfen kann. Nähere Informationen zu den Details des Angebots im Treff gibt Jens Holdorf per Mail unter jholdof.michaelis@kirche-bremen.de oder per Telefon unter 47880033. Auch das Gemeindebüro St. Michaelis kann dazu unter Telefon 171753 kontaktiert werden.

Der Kinder- und Jugendtreff ist grundsätzlich offen und bietet je nach Wochentag verschiedene Aktivitäten aktuell vor allem für Acht- bis Zwölfjährige. "Da der Platz begrenzt ist, bitten wir nach ein bis zwei Besuchen aber um verbindliche Anmeldungen, auch wenn die Angebote kostenfrei sind", sagt Holdorf.