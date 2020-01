Zum Jahreswechsel erblickten die elf kleinen Ferkel das Licht der Welt. (Roland Scheitz)

Elf kleine Bunte Bentheimer haben pünktlich zum Jahreswechsel im Bremer Bürgerpark das Licht der Welt erblickt und entdecken seitdem ihr geräumiges Gehege. Sau Bonnie hat ihren Nachwuchs bereits in der zweiten Dezemberhälfte bekommen. Die Tiere werfen in der Regel zweimal im Jahr und bekommen zwischen vier und 14 Ferkel. Das gefleckte Bunte Bentheimer Schwein wäre beinahe von der Bildfläche verschwunden, als effizientere Rassen die Nutztierhaltung eroberten. Wegen seiner guten Qualität erlebt das Fleisch der Tiere heute aber eine kleine Renaissance. Noch sehen die elf Geschwister zwar nicht danach aus, sie können aber ein Gewicht von 180 bis 250 Kilogramm erreichen. Nach einigen Wochen im Bürgerpark werden sie an Betriebe verkauft.