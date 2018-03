„Wir vermitteln im Moment nur auf frei werdende Plätze in bestehenden Einrichtungen“, sagte Radtke. 39 Eltern hätten sich auf Briefe der Behörde gemeldet und weiteren Vermittlungsbedarf angemeldet. Im Moment werde vor allem an Container gedacht. „Immobilien Bremen prüft derzeit, ob vorhandene Mobilbauten aufgestockt werden können.“ In Gesprächen mit dem Sozialressort soll außerdem geprüft werden, ob sich leer stehende Flüchtlingscontainer eignen. Immerhin scheint für das Gelände der ehemaligen Schule beim Sattelhof in Sebaldsbrück Bewegung reinzukommen: „Da sind wir in den formalen Planungen und schon in der Trägerauswahl.“ Den Beiratsmitgliedern war die Skepsis allerdings deutlich anzumerken. Es gebe nicht mal Bauanträge, daher sei selbst der Start von Containerlösungen zum 1. August sehr unwahrscheinlich, war als Argument quer durch alle Fraktionen zu hören. Keinen neuen Sachstand gab es weder zur lange geplanten Kita in der Alten Post in der Diedrich-Wilkens-Straße noch zur geplanten Kita in der Auguste-Bosse-Straße. Einzig in der Kita Däumling in Mahndorf könnte recht kurzfristig eine neue Gruppe entstehen.

„Wir sprechen seit über einem Jahr über verschiedene Einrichtungen und es ist nichts passiert“, sagt Christa Komar (Grüne). Unerträglich sei außerdem, wenn Plätze außerhalb des Stadtteils zur Verfügung gestellt würden. „Für Familien, die ohnehin nicht viel Geld haben“, sagte Christa Komar. Hemelingen sei außerdem ein Stadtteil, in dem die Eltern nicht zum Rechtsanwalt gingen, spielte sie auf den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz an. „Wir haben im Stadtteil schon überlegt, ob wir eine Beratung anbieten, damit Eltern keine Angst davor haben, zu klagen.“

Die Lage sei schlecht und werde vermutlich noch schlechter, sagte Ralf Bohr (Grüne). „Seit Jahren wird die Lücke größer zwischen den Plätzen, die zur Verfügung stehen und den Kindern, die einen Platz suchen.“ Und: „Machen Sie der Senatorin Dampf!“ Norbert Schepers (Linke) überlegte laut: „Wir sollten als Beirat den Menschen empfehlen, die Stadt zu verklagen.“ Auf einen Beschluss konnte sich der Beirat in der Sitzung nicht einigen – das wird voraussichtlich in der kommenden Sitzung des Fachausschuss Bildung nachgeholt.