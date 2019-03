Der Kühlschrank ist ein klassischer Stromfresser. Erst recht, wenn er länger offen steht als nötig. (Christin Klose/dpa)

Leicht gibt man anderen die Schuld am Klimawandel, doch für den Stromverbrauch im eigenen Haus ist man ein Stück weit selbst verantwortlich. Und weil Privathaushalte etwa zu einem Viertel zur Erderwärmung beitragen, kann jeder selbst eine ganze Menge für den Klimaschutz tun. Wie weit das gehen kann, hat der studierte Elektrotechniker Werner Behrendt im Selbstversuch getestet. Im Rahmen der Wissenschaftsmatinee „Wissen um elf“ hielt er im Haus der Wissenschaft einen Vortrag mit dem Titel „Unsere persönliche Energiewende“.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 bedeutete für Werner Behrendt eine Umkehr. „Das Jahr fiel in das der Geburt meiner Tochter, und ich begann, mich verstärkt für den Umweltschutz zu engagieren“, sagt er, der heute als Technischer Mitarbeiter an der Universität Bremen tätig ist, aber auch für „Robin Wood“ arbeitet.

Trotz aller politischen Willenskundgebungen seien die CO2-Emissionen in Deutschland kaum zurückgegangen, führt Behrendt aus, und auch beim Energieverbrauch gäbe es keinen Trend nach unten. „Doch wenn wir das Klimaziel einer Erderwärmung auf nicht mehr als zwei Grad Celsius erreichen wollen, bedeutet dies, pro Kopf weniger als zwei Tonnen CO2 im Jahr zu produzieren“, sagt er, „derzeit sind es jedoch etwa neun Tonnen, und davon gehen vier Tonnen auf das Konto der Stromerzeugung.“

Stromsparen schützt das Klima

Wer Strom spart, trägt also zum Klimaschutz bei, doch eine Reduktion des Stromverbrauchs aller um 78 Prozent wäre nötig, um die Marge von zwei Tonnen Kohlendioxid pro Person nicht zu überschreiten – ist das vom Einzelnen überhaupt zu schaffen?

„Jeder müsste sich fragen: Wozu brauche ich überhaupt Strom? Und setze ich ihn effizient ein?“, fordert Werner Behrendt. Er fasste sich an die eigene Nase und ging in seinem Haushalt auf die Suche nach seinen persönlichen Stromfressern. Im Laufe mehrerer Jahre schaffte er es, seinen Stromverbrauch auf etwa 500 Kilowattstunden im Jahr zu senken – der Durchschnitt liegt bei 3500. Das machte allerdings, angesichts der vielen Geräte im Haushalt, die alle Strom verbrauchen, viel Arbeit und Nachdenken nötig.

Werner Behrendt fängt beim Licht an: Wenn man sich fragt, ob eine Beleuchtung innen oder außen wirklich gebraucht wird, und wenn man LED-Lampen statt Glüh- und Halogenbirnen einsetzt, lässt sich bereits viel Strom sparen.

Große Mengen Energie kostet bekanntlich auch das Kochen. Besonders stromfreundlich sei der Einsatz von Erdgas und Holz, gefolgt von Flüssiggas und Wasserkochern. Und nach den Mahlzeiten kann man überlegen, ob Geschirr und Besteck nicht mit der Hand gespült werden können, statt alles immer wieder in die Spülmaschine zu stellen. „Besonders das Erwärmen des Wassers für den Spülvorgang in der Maschine kostet viel Strom“, weiß Behrendt, „deshalb ist ein Warmwasseranschluss gut.“

Braucht man zum effektiven Spülen des Geschirrs Wärme, so sorgt ein Kühlschrank für die nötige Kälte, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Werner Behrendt hat ein originelles Verfahren entwickelt, selbst auf einen Kühlschrank zu verzichten: „Ich stelle alles in eine Kühlbox im Keller“, sagt er, „und morgens die Sachen zum Frühstück heraufzuholen, ist für mich die erste Fitnessübung.“

Gefriergeräte nur an kühlen Orten

Die meiste Zeit im Jahr seien die Temperaturen draußen oder in Kellerräumen so niedrig, dass Lebensmittel gut konserviert werden können, „und für Gefrorenes verwende ich einen Gefrierschrank, der mit Akkus betrieben wird“, sagt Behrendt. Gefriergeräte solle man unbedingt an kühlen Orten aufstellen, rät er, denn wenn sie im Warmen stehen, kostet das wesentlich mehr Strom. Ihm sei es gelungen, den Stromverbrauch für Kühlen und Gefrieren von etwa 300 Kilowattstunden im Jahr auf etwa 60 zu senken.

Was die Heizung angeht, solle man weniger selbst Hand anlegen, als Verbesserungen dem Monteur zu überlassen. Behrendt empfiehlt auf jeden Fall die Anschaffung eines Raumthermostaten, der dafür sorgt, dass ein Zimmer nicht unnötig aufgeheizt wird. Es lohne sich, bei der Heizungsanlage in hocheffiziente Umwälzpumpen zu investieren, und auch alte Brennwertkessel würden viel zu viel Strom verbrauchen.

Das Lüften der Räume steht im engen Zusammenhang mit dem Heizen: „Sehr gut isolierte Häuser brauchen nun mal mehr Durchlüftung, damit es nicht zu höherer Luftfeuchtigkeit und damit Schimmelbildung kommt“, sagt Behrens, warnt aber vor gekippten Fenstern und empfiehlt stattdessen ein Stoßlüften nach Bedarf.

Nach 30 Minuten Vortrag ist Werner Behrendt mit seinen Tipps eigentlich noch längst nicht am Ende, er hätte gern noch etwas zu den Themen Waschen, Bügeln, Trocknen, Computer, Werkzeuge und Fahrzeuge gesagt, doch die Redezeit bei „Wissen um elf“ ist nun mal streng limitiert, mehr als eine halbe Stunde kommt keiner zu Wort. Werner Behrendt hat auf jeden Fall im Publikum großes Interesse geweckt. Denn seine persönliche Energiewende ruft Fragen und Kommentare in Mengen hervor.

Weitere Informationen

Zahlreiche Tipps zum Stromsparen im Haushalt finden sich unter der Homepage http://energie-minimieren.de, die von Werner Behrendt entwickelt wurde.