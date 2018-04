Gelungene Kooperation: Seit Februar hat das von Michael Wrasmann gegründete Apollon-Theater seinen Sitz im Theater 62 in der Lessingstraße. (Roland Scheitz)

Wenn Michael Wrasmann über seine große Leidenschaft, das Theater, redet, dann sprüht er nur so vor Ideen. In seinem Apollon-Theater, benannt nach dem griechischen Gott des Lichtes, hat er im Bunker des Theaters 62 an der Lessingstraße 12 vor einiger Zeit seine erste Premiere präsentiert: die Boulevard-Komödie von Frank Pinkus "Von Mail zu Mail" in der Regie von Maria Schade. "Sie hat uns wie Profi-Schauspieler gefordert, und dabei haben wir viel gelernt", sagt der Theaterleiter aus dem Viertel. "Unsere Vorstellungen waren oft ausverkauft. Das ist schon toll, dass es so gut gelaufen ist. Wir haben ganz unterschiedliches Publikum gehabt, auch Leute, die sonst nur selten ins Theater gehen, und vor allem auch ein junges, kritisches Publikum."

Und genau das ist Wrasmanns Zielgruppe. Nach dem großen Anfangserfolg müsste er eigentlich sofort nachlegen. Aber er hat ein gravierendes Problem: Es fehlen die Stücke, die passgenau auf den Geschmack eines jungen Publikums zugeschnitten sind, das sich nicht unbedingt für das klassische Boulevard-Theater interessiert. Doch Wrasmanns Recherche bei den einschlägigen Verlagen war erfolglos. Der Rat der Lektoren war immer der gleiche: "Schreiben Sie doch Ihre Stücke selbst!" Und den hat der leidenschaftliche Amateur-Schauspieler nun auch beherzigt.

Ein Weltraum-Musical entsteht. "Benedikt Vermeer vom Literaturkeller hat mich bei der Ausformulierung der Dialoge und Monologe professionell beraten", erzählt Wrasmann. "80 Prozent der Songs stehen bereits und auch das Stück ist schon relativ weit gediehen." Die Uraufführung ist für Oktober geplant, parallel zum Internationalen Raumfahrtkongress ICA in Bremen, im internationalen Jahr der Raumfahrt. Der Raumfahrtingenieur, der beim "Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt" arbeitet, lässt sein Musical auf wahren Begebenheiten basieren. So hat er in Tokio einen US-Marine-Soldaten kennengelernt, der sich für eine Mars-Mission beworben hatte. In das Stück sind auch die Ausbildungs-Erfahrungen eines Kampf-Jet-Piloten eingeflossen. Der Plot ist auf jeden Fall spannend: Vier Astronauten werden dazu auserkoren, zum Mars zu fliegen. Was sie erst im Laufe der Mission erfahren: Es wird eine Reise ohne Wiederkehr sein, da die Rückholaktion wesentlich teurer wäre als der Hinflug. "Es stellt sich die Frage: Was passiert in der Psyche dieser Leute?"

Mittlerweile haben sich theaterinteressierte Leute gemeldet, die Lust haben, auf der Bühne zu stehen oder selbst Stücke zu schreiben. Wrasmann will eine Art Schreib-Pool bilden, Komödien mit Lokalkolorit schreiben und auf Improvisations-Basis Stücke entwickeln. Mit Thea Meyer-Grimberg hat er eine weitere ambitionierte Regisseurin gewonnen. Die Deutsch-Amerikanerin hat die doppelte Staatsangehörigkeit und lebt und arbeitet lieber in Deutschland als in den von Donald Trump regierten USA.

Dass die jüngere Generation ihre Begeisterung für das Theater teilt, freut Karin Wenz. Ihr erkrankter Mann Michael A. Wenz hat das Theater 62 im Jahr 1962 gegründet. Die Bremer Stadtmusikanten-Skulptur aus Pappmaché, die im Foyer steht, ist so eine Art Markenzeichen des Theaters 62. "Wir sind als Bremer Stadtmusikanten verkleidet jedes Jahr beim ,Tag der Einheit' in Berlin. Dieses Theater gehört einfach zu uns, obwohl es ein Zuschussgeschäft ist", betont Karin Wenz, die ganztags als Konrektorin an der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße arbeitet und außerdem ihren Mann pflegt. Donnerstags probt sie im Theater 62 mit der Kindergruppe. Ihre ganze Freude sind die Kinderstücke, die sie für den Herbst produziert, mit Erwachsenen und Kindern Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" und mit der Kindergruppe "Das tapfere Schneiderlein".

"Und für Ende des Jahres planen wir ein neues Kriminalstück, ,Spurlos verschwunden", erzählt Karin Wenz. Weiterhin erfolgreich läuft auch das Kasper-Puppentheater, das Karin und Michael A. Wenz konzipiert haben. Ganz besonders habe sie immer die vielen Theaterreisen mit ihrem Mann und ihren Kindern Silke und Christoph genossen, die sie auch weiterhin unterstützen, sagt Karin Wenz. Ihr und ihrem Mann war von jeher die Völkerverständigung wichtig. So kommt im September wieder eine befreundete Theatergruppe aus dem sibirischen Krasnojarsk nach Bremen. Und am Sonntag, 29. April, um 16 Uhr gastieren Ingrid Strajhar-Herbig und Julia Jansky-Heldmann, die "Such Fine Ladies", Jost Herbig und Peter Dean vom Theater Phönix mit ihrem köstlich-schwarzhumorigen Musical "Kriminaltango 2" im Theater an der Lessingstraße. Tenor des Abends: Was passiert eigentlich, wenn die Liebe gestorben ist?

Auf ein weiteres Gastspiel darf das Publikum gespannt sein: Am Sonnabend, 5. Mai, hat "Lines of Life" der "Dotyk"-Gruppe um 20 Uhr im Apollon Theater Premiere. Der Kontakt kam über die Regisseurin Maria Schade zustande, die auch Schauspielerin, Dichterin, Sängerin, Tänzerin, Poetry-Slammerin und Performerin ist. Sie demonstriert all ihre Künste in "Lines of Life", in der Video-Sequenzen auf reale Spieler treffen. "Wie frei und ungebunden klingt die Musik unserer Kindheit, wie schnell schlägt unser Herz während der ersten großen Liebe, wie gehen wir mit Enttäuschungen und Ablehnung um, und welche Melodie trägt das Alter in sich? All diese Geschichten wollen wir erzählen", sagt der ukrainische Gitarrist Kyrylo Shchyptsov, der gemeinsam mit Maria Schade im Viertel lebt und die Musik komponiert hat. Mitko Petrov ist für die Filmprojektionen verantwortlich, und auf der Leinwand agieren Christoph Gottschalch, Marta und Adele Dittrich.

Die Karten für "Kriminaltango 2" am Sonntag, 29. April, um 16 Uhr kosten zwölf Euro, ermäßigt zehn, und sind unter 49 08 99 oder per E-Mail an theater62bremen.wenz@t-online.de zu haben. "Lines of Life" gibt es am Sonnabend, 5., Sonntag, 6. Mai, sowie am 20. Mai, 3. und 10. Juni um 20 Uhr im Apollon Theater, Lessingstraße 12. Der Eintritt kostet frei wählbar zehn, 14 oder 18 Euro. Reservierungen unter dotykgroup.com.

