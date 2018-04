Altstadt. Mutter Marianne, die als Tochter des renommierten Bremer Arztes Arnold Wienholt viel auf sich hielt, war eher ungehalten über die Ambitionen ihres jüngsten Sohnes Johann Gustav. Er wollte so gar nicht in das Bild der Patrizierdynastie Gildemeister passen, die die politischen Geschicke der Hansestadt als Bürgermeister, Ratsherren und Kaufleute geprägt hatte. Wohl inspiriert von seiner Großmutter, die sich mit Sanskrit und indischer Weisheit befasste, hatte er es sich in den Kopf gesetzt, eine akademische Karriere einzuschlagen. Er avancierte zum außerordentlichen Professor der Theologie und Orientalistik. Ein ehrenvolles Amt, das allerdings an den Universitäten des 19. Jahrhunderts nicht bezahlt wurde.

Ein Unding in den Augen der Mutter, die lange bettlägerig war und von ihrem Sohn Briefe zur Unterhaltung einforderte. Dazu kam, dass Johann Gustav Gildemeister als radikaler Verfechter liberaler Ideen ein dezidierter Gegner des Reichskanzlers Otto von Bismarck war. Der Gelehrte organisierte 1860 in Bonn unter anderem eine Demonstration für die Bürgerrechte und wurde prompt abgestraft. Immerhin arbeitete sein Vater Johann zunächst als Kaufmann und später als Redakteur der Bremer Zeitung. Johann Gustav war 1812 auf dem Familiengut in Klein-Siemen im Herzogtum Mecklenburg zur Welt gekommen, das der Vater bis 1824 bewirtschaftete. Es waren damals schwierige Zeiten für Bremen, das von 1811 bis 1814 unter französischer Herrschaft war.

900 Briefe an die Familie

Allein an seine Familie schrieb Johann Gustav Gildemeister mehr als 900 Briefe, viele davon Rechenschaftsberichte, die Michaela Hoffmann-Ruf, Orientalistin und Ethnologin am Institut für Orientalistik und Asienwissenschaften an der Universität Bonn, 2016 herausgegeben hat. Die Privatdozentin gab auf Einladung der Historischen Gesellschaft im Haus der Wissenschaft einen Einblick in das eher ungewöhnliche Leben von Johann Gustav Gildemeister (1812-1890): „ein Wissenschaftler zwischen Bremen, Preußen und dem Orient“. Das Interesse war groß. Zu dem Vortrag kamen auch Nachfahren der Familie Gildemeister. Und Michaela Hoffmann-Ruf freute sich, endlich einmal Bremen kennenzulernen, die Stadt, der Johann Gustav Gildemeister, über den sie vier Jahre lang geforscht hat, so verbunden war.

„Er war diszipliniert und streng, aber auch hilfsbereit“, charakterisierte Michaela Hoffmann-Ruf den Familienmenschen. Tragisch sei, dass er aus finanziellen und familiären Gründen selbst nie den von ihm so geliebten Orient bereisen konnte, wie Konrad Elmshäuser, der Leiter des Staatsarchivs, in seinen einführenden Worten betonte. „Er kam nur bis Paris“, bestätigte Michaela Hoffmann-Ruf. „Dort trafen sich die Orientalisten in den Bibliotheken und tauschten sich aus“. Die Sprachen des Orients wie Hebräisch, Persisch, Sanskrit und Malayisch brachte Gildemeister sich selbst als Autodidakt bei. Und er bewirkte, dass die Orientalistik sich von dem Ruf der Hilfswissenschaft der Theologie emanzipieren konnte.

Bei Pastor Friedrich Adolf Krummacher lernte er Hebräisch. Johann Gustav Gildemeister besuchte zunächst das ehemalige lutherische Athenäum, die spätere Gelehrtenschule in Bremen. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann er 1832 mit dem Studium der evangelischen Theologie und der orientalischen Philosophie in Göttingen. 1834 wechselte er ins preußische Bonn, dort setzte er seine Studien in Theologie und orientalischer Geschichte und Philosophie fort, in letzterer war die Universität Bonn federführend. Bei dem Universalgelehrten August Wilhelm von Schlegel vervollkommnete er sich in Sanskrit. Zu seinen Lehrern zählten aber auch der Indologe Christian Lassen und der Orientalist Georg Wilhelm Freytag.

Mit dem Katholizismus in der Stadt am Rhein vermochte sich Gildemeister nicht anzufreunden. Mit beißendem Sarkasmus kommentierte er denn auch 1844 die Massen-Wallfahrt von 500 000 Gläubigen zum „Heiligen Rock in Trier“, dem ungenähten Mantel Christi, den er als „Lappen“ verspottete, die Echtheit der Reliquie bezweifelte und sich mit Wilhelm Arnoldi, dem Erzbischof von Trier, anlegte. Der ließ sich von Gildemeisters zugespitzter satirischer Äußerung über „Vater, Sohn und den heilgen Rock“ provozieren. Zusammen mit dem Historiker Heinrich von Sybel schrieb er sein wohl bekanntestes Werk, „Der Heilige Rock zu Trier und die zwanzig andern heilgen ungenähten Röcke: eine historische Untersuchung“. Das sorgte für Schlagzeilen, genauso wie die Fehde, die er im Bremer Kirchenstreit der Jahre 1840 bis 1842 ausfocht. Nachdem sich Gildemeister im Herbst 1939 habilitiert hatte, wurde er dann 1844 zum außerordentlichen Professor an die Universität Bonn berufen. Im gleichen Jahr starb sein Vater, der den beruflichen Erfolg seines Sohnes nicht mehr miterlebte. Zum Wintersemester 1845/46 wechselte der Professor an die Universität Marburg. 14 Jahre später zog es ihn zurück nach Bonn. Hier lehrte er Orientalische Sprachen und Literatur. 1852 heiratete er in Bremen seine Cousine Hanne. Mit ihr hatte er sieben Kinder. Johann Gustav Gildemeister, der zu den ersten Mitgliedern der deutschen Morgenländischen Gesellschaft gehörte, starb im Juni 1890 in Bonn, dort ist er auch begraben.