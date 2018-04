Der Philosoph und Geschichtswissenschaftler Christoph Bongert (links) vom Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven hält am 26. April einen Vortrag als Gast bei Frank Schmidt, dem Direktor der Museen Böttcherstraße. (Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven)

Christoph Bongert: Da sollte man zuerst erwähnen, dass sie aus seinem sehr gebildeten und wohlhabenden Elternhaus aus Riga in Lettland stammt. Bei Nisses zuhause wurde Deutsch gesprochen, die Familie hatte aber auch einen jüdisch-russischen Hintergrund. Ihre Eltern, mit denen sie 1939 vor den Sowjets geflohen ist, gaben ihr von Beginn an ein Gefühl großer Selbstverantwortung und einen enormen Bildungsehrgeiz mit auf den Weg, und das hat ihr weiteres Leben geprägt. Über Schweden flohen die Nisses nach Kanada. Da war Judita – „Judith“ ist eine Anglisierung – zwölfeinhalb Jahre alt, hatte aber bereits neben Deutsch in der Schule unter anderem Englisch, Hebräisch und Französisch gelernt. Mit diesem Rüstzeug gelingt es ihr, eine renommierte Universität zu besuchen und später nach Harvard zu gelangen, wo sie dann als Dozentin bis zu ihrem Lebensende blieb und politische Theorie lehrte.

Naja, Hannah Arendts Flucht begann früher: 1933 ging sie nach Frankreich. Bis zu ihrer Flucht in die USA 1941 hat sie wie viele jüdische Intellektuelle dort gelebt. Das ist, nebenbei gesagt, typisch für Flucht – auch heute: nicht sofort eine Fernwanderung zu unternehmen, sondern erst mal in der Nähe der „Heimat“ zu bleiben. Hannah Arendt erreicht das amerikanische Exil jedenfalls in einem ganz anderen Lebensabschnitt – sie ist ja auch mehr als 20 Jahre älter. Während Judith Shklar erst mal durch das normale amerikanische Schulsystem geht, bringt Hannah Arendt die deutsche Bildungswelt vom Ende des Kaiserreiches und der 1920er-Jahre mit. Ihre Lehrer lesen sich ja auch wie ein „Who ist Who“ der Weimarer Professorenschaft. Jedenfalls kommen Shklar und Arendt von diesen unterschiedlichen Ausgangspunkten zu ihren verschiedenen Denkstilen, obschon sie in ganz ähnlichen Bereichen als politische Theoretikerinnen sozusagen „heimisch“ waren.

Auf ihre Biografien bezogen: Im Fall von Hannah Arendt könnten wir als Exilland lernen, wie sich unser politisches Denken, unsere Tradition von außen neu erschließen lässt, und zwar mit den Begriffen einer anderen Tradition, eines anderen kulturellen Kontextes. So hat sich Hannah Arendt ja beispielsweise die amerikanische Revolution vor dem Hintergrund ihrer „alt-europäischen“ Begrifflichkeit erschlossen und damit die amerikanische und europäische Debatte der 1960er-Jahre belebt.

Sie hat sich, was sicherlich mit ihrer Biographie und der langen Flucht zusammenhängt, stets für die Perspektive der Opfer, der Randständigen, der Schwachen interessiert. Und das in die Theorie eingebracht. Daher fragt sie zum Beispiel nicht danach, was gerecht ist, sondern wie Ungerechtigkeit von denen erfahren wird, die sie zu erleiden haben. Aus dieser Perspektive heraus entwickelt sie einen wichtigen Punkt: dass es in der Politik um die Etablierung von Strukturen geht, die sicherstellen, dass niemand in Furcht leben muss. In einer Demokratie zu leben, muss heißen, bestehende Interessen- oder Wert-Konflikte austragen zu können, ohne um seine körperliche Unversehrtheit fürchten zu müssen.

Ja, das Wissen darum, dass es in der Politik um Konflikte geht. Insoweit könnten wir uns – rein theoretisch – über die Polarisierung der Gesellschaft, wie jetzt mit Pegida und AfD geschehen, durchaus freuen. Sie ist zunächst kein Problem der Demokratie, denn diese lebt ja von artikulierter Pluralität. Es sind große und laute Konflikte, durch die Demokratien stabil bleiben. Das ist das integrative Moment von Konflikten: Um sich auseinandersetzen zu können, muss man beisammen sitzen. Die Frage ist allerdings, was passiert, wenn sich alle Seiten als Opfer fühlen, wenn Politik heute bestimmte Emotionen, insbesondere Wut und Angst, anstelle von Argumenten oder gar als Argumente herrschen lässt. Können so ausgetragene Konflikte noch integrativ sein?

Es heimatet sehr in diesen Tagen! Aber das muss ja prinzipiell nicht schlecht sein. Es hängt nur von den Zielen ab. Man kann gewisse Texte von beiden so lesen, dass sie bestimmte Antworten auf die Frage „Wann und wie kann das Exil zur Heimat werden?“ geben. Verkürzt gesagt, geht es dabei bei beiden darum, dass ein Land Erwartungen an diejenigen, die zu ihm kommen und auch bleiben, haben darf und auch haben soll. Dies ist gerade eine Anerkennung der Menschlichkeit der Anderen. Judith Shklar stellt hier klar: Diejenigen, denen man keine Pflichten zumutet, entmenschlicht man. Es gibt also ein Recht, Pflichten zu haben.

Wenn man ein „Heimat-Ministerium“ in diesem Sinne versteht, also als etwas, das zur Wahrnehmung eines Rechtes befähigt, so könnte man beiden vielleicht ein gewisses Verständnis für ein Heimat-Ministerium zusprechen. Insbesondere dann, wenn das Heimat-Ministerium im Exilland Deutschland dazu beitrüge, den Konflikt um die „Flüchtlinge“ zu einem integrativen zu machen. Aber das würde, denke ich, den beiden Theoretikerinnen gemäß Streitkultur bedeuten. Und nicht Leitkultur.

Zur Person

Christoph Bongert,

37 Jahre alt, wohnt in Bremerhaven und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Auswandererhaus. Der Philosoph und Geschichtswissenschaftler will einen Beitrag zur aktuellen Debatte um Heimat, Exil und Integration leisten.