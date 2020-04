Barkhof. Das Image als Rattenquartier haftet dem Nelson-Mandela-Park schon lange an. Seit einiger Zeit allerdings nehmen Anwohner der angrenzenden Blumenthalstraße hier deutlich mehr Tiere wahr als sonst. Diese Entwicklung habe etwa Mitte vergangenen Jahres begonnen, meint Kay Middendorf. Über die Wintermonate sei das Problem dann gravierend geworden, sagt der Anwohner. Dass einem auf dem Heimweg ein knappes Dutzend der Nager auf dem Fußweg begegne, sei mittlerweile keine Seltenheit mehr. „Wir müssen ständig darauf achten, die Tore und Kellerzugänge verschlossen zu halten – es ist unerträglich“, sagt er.

Middendorf ist nicht nur Anwohner, sondern sitzt auch für die CDU im Schwachhauser Beirat. Daher sei er von zahlreichen anderen Anwohnern angesprochen worden, sich der Sache anzunehmen. Er habe sich an das Ortsamt, den Umweltbetrieb Bremen (UBB) und an Inneres gewandt – „bislang allerdings ohne messbaren Erfolg“. Zwar habe es in den vergangenen Monaten einen Bekämpfungsversuch gegeben, dieser sei aber nicht von anhaltender Wirkung gewesen.

„Das ist auch nicht ganz einfach“, betont Ortsamtsleiterin Karin Mathes. Das Ortsamt habe sofort nach Bekanntwerden des Problems Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen, woraufhin von Immobilien Bremen ein Fachbetrieb beauftragt worden sei. Nach Auskunft des Gesundheitsamtes bekämpfe dies die Ratten im Park seither kontinuierlich. Zwischenzeitlich hätten Unbekannte allerdings begonnen, Vogelfutter im Park zu streuen, „was die in der Kanalisation lebenden Ratten natürlich nach oben lockt“, berichtet Mathes. Der UBB sei sofort tätig geworden, wenn er diese Futterstellen entdeckt habe und sei dabei auch vom Ordnungsdienst unterstützt worden. Seit Anfang März seien ihr keine neuen widerrechtlichen Futterstellen mehr gemeldet worden, berichtet Mathes. Das Ortsamt habe nun außerdem darum gebeten, mehr Abfallbehälter im Park aufzustellen. Illegal verstreutes Vogelfutter ist nach Einschätzung der Anwohner nur ein Teil der Ursache für das hohe Rattenaufkommen, sagt Middendorf. Vor allem sehe man einen Zusammenhang zwischen den liegengelassenen Lebensmittelverpackungen der Obdachlosen, die sich seit der Umsetzung des neuen Bahnhofsvorplatz-Konzepts vermehrt im Nelson-Mandela-Park aufhielten oder dort auch kampierten.

Axel Brase-Wentzell ärgert dieser Verdacht. Er ist stellvertretender Leiter für den Bereich Wohnungslosenhilfe bei der Inneren Mission. „Im Nelson-Mandela-Park ist das Kampieren untersagt“, betont er. Wer sich daran nicht halte, werde durch das Ordnungsamt aufgefordert, den Platz zu verlassen. Zudem sei ein Team von zwei Streetworkern der Inneren Mission zweimal täglich vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Es verwundere ihn vor diesem Hintergrund, dass sich die Anwohner mit ihrem Verdacht bislang nicht an die Innere Mission gewandt hätten, zumal diese ihr Büro ebenfalls in der Blumenthalstraße habe. Das Rattenproblem selbst wolle er keinesfalls kleinreden, betont Brase-Wentzell. Das bestehe im Park seit jeher und sei seiner Einschätzung nach kaum langfristig in den Griff zu bekommen. Die Schuld dafür aber bei den Obdachlosen zu suchen, halte er nicht für gerechtfertigt.

Ähnlich argumentiert auch Gudrun Eickelberg, Vorsitzende des Vereins Der Elefant und außerdem ebenso wie Middendorf Mitglied des Schwachhauser Beirats, allerdings in der Grünen-Fraktion. Im Beirat werde vorrangig das täglich verstreute Taubenfutter für die Rattenplage verantwortlich gemacht, sagt sie. „Es gab immer Ratten im Nelson-Mandela-Park“, betont auch sie. „Einer einzigen Personengruppe die Schuld für eine Zunahme der Rattenpopulation zu geben, halte ich für falsch.“ Was sie hingegen oft beobachte, seien Essensreste neben anstatt in den Mülleimern, da diese überfüllt seien. Oft handele es sich dabei um die Pappschachteln von Take-away-Food, das ihrer Beobachtung nach auch häufig von Feiernden am Elefant-Denkmal hinterlassen werde. Eickelbergs Ansicht nach sollten die Stadt sowie der Umweltbetrieb vor allem wirksame Maßnahmen in Form von mehr Sauberkeit durch häufigeres Reinigen und das Aufstellen größerer Mülleimer ergreifen. „Und natürlich durch konsequente Rattenbekämpfung“, sagt sie.

Die findet laut Immobilien Bremen (IB) derzeit bereits statt. Anfang Februar habe ihnen ein Anwohner ein erhöhtes Rattenaufkommen gemeldet, berichtet IB-Sprecher Peter Schulz. Daraufhin sei ein Fachbetrieb beauftragt worden, die Situation vor Ort zu bewerten. Nachdem dort ein leichter Anstieg bestätigt worden sei, werde aktuell in Form von Giftködern gegen die Nager vorgegangen. Diese seien für andere Tiere ungefährlich, betont er. Die Maßnahme werde solange andauern, bis sich die Population nachweislich wieder verringert habe. Ablesen lasse die sich daran, wie viele der ausgelegten Köder nach einem gewissen Zeitraum verschwunden seien.