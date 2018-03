März, 20 Uhr, in den Karton und präsentiert sein Album „Jede Idee“. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 13 Euro.

Jason Bartsch, „Lampe“ und Jakob ­Mayer teilen sich die Bühne am Mittwoch, 21. März, um 20 Uhr. Der Moderator, Musiker und Slam-Poet Bartsch brachte in 2017 sein Debütalbum „4478 Bochum“ auf den Markt. Die Band „Lampe“ stand bisher als Vorband und bei kleineren Festivals auf der Bühne. Jakob Mayer begleitet sich auf dem Klavier und erzeugt an der Loopstation mit E-Gitarre, Kinder-Keyboard und Beat-Box einen eigenen Sound. Karten für das Dreierkonzert kosten an der Abendkasse 13 Euro. Online sind sie unter www.eventbrite.de erhältlich. Eine Mischung aus Indie-Folk mit orientalischen Rhythmen und türkischem Gesang bieten „Kent Coda“ am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr an.

Isländischen Synthiepop bieten „Vök“ an diesem Donnerstag, 20 Uhr, im Tower am Herdentor. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro.