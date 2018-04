Marcell Laudahn, Inhaber des Yoga-Studios "Yoma", schwört seit 20 Jahren auf Yoga. "Das Atmen", sagt er, "hat auf unsere Gedanken- und Gefühlswelt einen positiven Einfluss." (fotos: Gerbracht)

Im Viertel, der Bahnhofsvorstadt und in der Altstadt gibt es immer wieder neue Lieblingsplätze zu entdecken, so auch im „Yoma“. „Lieblingsplatz“, der Name in dezenten Holzlettern an der Raufasertapete vor dem Yoga-Studio „Yoma“ angebracht, ist für Marcell Laudahn eine Lebensphilosophie. Schon das Emporsteigen über die Wendeltreppe, die in die oberste Etage des Hauses in der Römerstraße 1 führt, ist bereits ein Mini-Workout für sich.

„Panta rhei“ – alles fließt, das gilt für das Licht ebenso wie für die positive Energie, die die hellen Räume durchflutet. In dem größten Raum mit den hellen Holzbohlen, die mit einer Backsteinwand kontrastieren, stehen zwei Statuen aus Nepal, ein Buddha und die Gottheit Shiva. In einer Vase an der Fensterfront blühen rosafarbene Pflanzen vor sich hin.

Marcell Laudahn aus Schwachhausen, der immer auf den Spuren des Yoga durch die halbe Welt gereist ist, mit den Schwerpunkten Indien, Thailand, aber auch Australien, hat sich seit 20 Jahren dieser spirituellen Lebensphilosophie verschrieben. Wie viele andere, die auf Yoga schwören, wollte er erst einmal seine Rückenschmerzen los werden. Vor einigen Monaten ist der gebürtige US-Amerikaner, der als Kleinkind nach Deutschland gekommen und in Bremervörde aufgewachsen ist, nun mit seinem 2010 gegründeten Studio von den Höfen im Ostertor in die Römerstraße im Steintor umgezogen. "Das Viertel ist ideal für Yoga-Studios."

„Yoma“, das steht für Yoga und Massage. Der Yoga-Lehrer ist auch auf Thai-Yoga-Massagen spezialisiert. „Das ist ein bisschen so wie Yoga für Faule“, sagt er und schmunzelt. „Die einzelnen Teile des Körpers werden gedehnt und geknetet“, erläutert er. Nachdem das „Yoma“ bereits seit fünf Jahren die Ashtanga Yoga Innovation (AYI) Basic-Ausbildung anbietet und rund 100 Yogalehrkräfte hervorgebracht hat, wird in dem Studio nun der erste Ausbildungsjahrgang für die fortführende „Advanced“-Ausbildung angeboten, in die auch die Fachbereiche Medizin, Psychologie und Bewegungslehre mit einfließen. Seit Anfang April gibt Marcell Laudahn zudem regelmäßig Workshops für Einsteiger. Praktiziert wird die Urform des Yoga, Ashtanga Yoga, bei dem jeder Schüler in einer Gruppensituation individuell betreut und zu selbstständigem Lernen motiviert wird. Beim Abbau von Stress ist das bewusste Atmen ein A und O, sagt der Yoga-Lehrer: „Es hat auf unsere Gedanken- und Gefühlswelt einen positiven Einfluss“. Auch hier gilt also: „Panta rhei“ – alles fließt. Marcell Laudahn setzt außerdem auf die Vermittlung gewaltfreier Kommunikation. Näheres zu "Yoma" unter Telefon 79 47 84 60.

Ermenegildo Mossino, allein der Name klingt schon wie italienische Musik. Der gebürtige Turiner is vor fünfeinhalb Jahren der Liebe wegen nach Bremen gekommen und hat Mitte 2017 seinen Job als Ingenieur an den Nagel gehängt, um sich den „belle cose“, den schönen Dingen des Lebens, zu widmen, für die Italien so berühmt ist. „Mossino“, der Name ist Programm. In dem Laden in der Bischofsnadel-Passage, den er vor einigen Monaten eröffnet hat, findet sich allerdings schönes Design aus ganz Europa, vorzugsweise aus Dänemark, wie etwa die große, mundgeblasene, transparente, runde Glaskugel, durch die man das Leuchtmittel, eine Glühbirne, sehen kann. Oder Kollektionen mundgeblasener Gläser in verschiedenen Farben und von Schälchen in vielen verschiedenen Größen mit metallischem oder goldenem Innenleben.

In einem Regal sind verschiedene Nuancen des Raumduftes „Bellefiori“ aufgereiht. Besonders bei den Männern beliebt seien die 3D-Metall-Puzzles von Iconix gewesen, sagt der Design-Fan. Gerade betritt eine Kundin das Geschäft, die sich in ein kleines, taubenblaues Sofa verliebt hat, doch das ist bereits verkauft und muss neu geordert werden. Kein Problem. Der Italiener aus Schwachhausen ist oft auf den einschlägigen Messen in Mailand oder Berlin unterwegs, um die neuesten Trends aufzuspüren. Weshalb Ermenegildo Mossino gerade diesen Standort gewählt hat? Ganz einfach, sagt er, es gebe an der Bischofsnadel einfach viel Laufkundschaft.

Mossino in der Bischofsnadel-Passage hat von Montag bis Freitag zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet. Sonnabends ist der Laden-Inhaber oft schon ab 9 und dann bis 20 Uhr vor Ort.

Bereits vor zwei Monaten hat Mansour Albgerat aus dem Viertel das syrische Restaurant „Arabiana“ am Dobben eröffnet. Nette Geste: Neben den beiden Tischen, die draußen vor dem Imbiss stehen, hält eine kleine Blechmännchen-Skulptur in einem Schälchen bunte Bonbons für die Gäste bereit. Die Innenansicht wirkt eher rustikal, immerhin wurden in den Räumen zuvor Spezialitäten aus der Himalaya-Region angeboten. Auf den Holzdielen liegen bunte Teppiche, die Sitzecken sind passend dazu mit bunten Kissen ausgestattet. Die Wände sind mit farbenfrohen Taschen dekoriert.

Nun serviert hier also Ali Algharbi aus dem Viertel Spezialitäten aus Syrien. Aus den Lautsprechern schallt ziemlich laut arabische Musik. Der Tonfall der freundlich lächelnden Service-Kraft ist dagegen diskret leise, sodass der Gast schon noch einmal deutlicher nachfragen muss, wenn er etwas wissen möchte, zumal es keine Speisekarte gibt, sondern lediglich eine Schiefertafel über dem Tresen. Doch das tut der Qualität keinen Abbruch, das syrische Imbisslokal ist trotz der Nachmittagsstunde gut frequentiert.

Besonders beliebt: der „Arabiana“-Teller, auf dem sich kross frittierte Falafel (Kirchererbsenfrikadellen), Tabule – Couscous, vermischt unter anderem mit viel Petersilie und frischem Zitronensaft –, das Kichererbsen-Püree Hummus und gemischter Salat türmen. Dazu wird frisch gebackenes, knuspriges Fladenbrot gereicht. Das Ganze ist für sieben Euro zu haben. Empfehlenswert dazu ist der echte arabische Mokka. Alle syrischen Spezialitäten gibt es auch zum Mitnehmen.

Das „Arabiana“, Am Dobben 115, hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Gastronomie rund um den Hillmannplatz bereichert seit März die Yakumi Sushi & Grill Bar, nach eigenen Angaben Bremens erstes Tablet-Sushi-Restaurant, in der Birkenstraße 47/48. Geschmackvoll ist das Interieur, eine Wand hat der Bremer Künstler Markus Rösner mit einem Pop-Art-Manga-Girl gestaltet. Andere Wände sind mit glänzenden Mosaiken oder großen, weißen, gemalten Blüten bedeckt, die sich von dem schwarzen Hintergrund abheben. Zusätzliche asiatische Akzente werden durch Sitzmöbel in rotem und schwarzem Japanlack gesetzt. In dem weitläufigen Raum sorgen goldfarbene, mit Blüten bedruckte Lampions für dezentes Licht. Die langgezogene Couch in leuchtenden Goldfarben zieren Drachen, chinesische Glückssymbole.

Geschäftsführer Michiel Kuo weiß, wie es geht. Immerhin ist er auch der Geschäftsführer des Restaurants „Dim Sum House“ an der Bahnhofstraße und des ähnlich geschmackvoll ausgestatteten „Miku“ in der Waterfront. Mit seiner Familie, der Familie Yang, hat Michiel Kuo außerdem bis 2010 viele Jahre das „Sentosa“ in der Hemmstraße geführt. Der passionierte Gastronom weiß aber auch, dass man sich gerade angesichts der großen Zahl an asiatischen Restaurants immer wieder neu erfinden muss. Und so können die Gäste abends das Essen, das sie ausgewählt haben, per Tablet ordern. Das Restaurant stellt die Geräte. Einfach auf die abgebildeten Speisen tippen, und sie werden serviert.

Gerichte wie der tägliche Mittagstisch, der ab 7,90 Euro im „Yakumi“ zu haben ist, werden auf dunklem, irdenen Geschirr serviert. So kostet die farbenfrohe Sushi- und Maki-Kollektion mit frischem Thunfisch und Lachs, inklusive der vorab servierten, würzigen Peking-Suppe, 9,80 Euro. Abends und am Wochenende auch mittags können Fans der asiatischen Küche bei dem „All-you-can-enjoy“-Angebot, das stets frisch zubereitet wird, für 24,90 Euro nach Herzenslust alles ausprobieren, was auf der „Yakumi“-Karte steht: Sushi, Suppen und Salate, dazu Spezialitäten vom Teppanyaki-Grill, gefolgt von Desserts.

Die Yakumi Sushi Bar, Birkenstraße 47/48, hat täglich von 12 bis 15 Uhr sowie von 17.30 bis 23 Uhr geöffnet.