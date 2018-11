Jugendliche des Ensembles Chinelo-Theaterhaus in der aktuellen Inszenierung (Magali Trautmann)

„Halt die Klappe, du unsinniger Retter! Dich krieg‘ ich später!“ Der Reim hinkt etwas. Doch der zierliche, in ein zerfetztes graues Tuch gehüllte Junge deklamiert ihn mit Inbrunst und schwingt dabei dramatisch seine große Sense. Sie wollen nur Spielen. Theaterspielen. Die neun Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren aus dem Ensemble des Chinelo-Theatervereins bereiten sich mit Feuereifer auf ihre Premiere am 30. November um 19 Uhr vor. Sie werden ihr drittes, selbst geschriebenes Stück zeigen: „Latente Hoffnung oder Sisyphos Revolte“. Gemeinsam haben sie es im Rahmen des seit zehn Jahren geförderten Modellprojekts „Bremer Welttheater“ erarbeitet. „Es geht um Kapitalismuskritik“, bringt Ensemble-Mitglied Paul Slischk den schwer zu erfassenden Inhalt des absurden Theaterstücks auf den Punkt. Der kräftige, großgewachsene junge Mann steht in einem grauen Anzug neben seinem bald zwei Köpfe kleineren Spielpartner Steven Hoekzema, der in seinem grauen Anzug versinkt. Beide tragen passende graue Hüte. Wären sie nicht so gekleidet, könnten sie als Stan Laurel und Oliver Hardy durchgehen. Neben den grauen Herren aus „Momo“ spielen aber noch weitere Figuren aus Literatur, Geschichte und griechischer Mythologie eine Rolle: der oben erwähnte Sensenmann, den Hoekzema in einer Doppelrolle verkörpert, Zeus und natürlich Sisyphos.

Jugendliche proben wöchentlich

Letzterer, gespielt von Shiar Shababo, wird in dem Stück zu einem ewigen Dasein als korrupter Manager verdammt – die wohl höchste Bestrafung in den Augen der Jugendlichen. Shababo ist begeistert von seiner Figur und vom Chinelo-Theaterhaus überhaupt: „Ich habe mich als Darsteller gefunden“, schwärmt er, „hier kann ich mitmachen und alles beeinflussen!“ Außerdem habe ihm das Theaterspielen geholfen, Deutsch zu lernen. Im Chinelo-Theaterhaus treffen die unterschiedlichsten Kulturen aufeinander. So darf auch „der Fremde“ als Sinnbild der Verschiedenartigkeit im Stück nicht fehlen. „In jeder Szene ist ein Fremder, eine Schreckfigur, die nach Hoffnung sucht“, erklärt Vera Bartels, die mal einen Polizisten, mal einen Hippie spielt. Mit buntem Stirnband und Akustikgitarre trägt sie außerdem zu den Musikeinlagen bei. Und ihre Spielpartnerin Emma Hartmann ergänzt: „Wir haben uns die Rollen selber ausgesucht. Manche sind auch von dem Vorstück übernommen.“

Regisseur Abiud A. Chinelo, Wahlbremer mexikanischer Abstammung, spricht vom „magischen Selbst“: „Ich kehre von der Unwirklichkeit zurück zur Wirklichkeit.“ Das dahinter stehende Konzept vom Suchen und Finden der eigenen Rolle(n) stammt von Konstantin Stanislawski. Chinelo wendet es seit Jahren erfolgreich in seiner theaterpädagogischen Arbeit an. Den Jugendlichen macht diese Art von spielerisch gespieltem Selbstfindungsprozess sichtlich Spaß. Seit Juli kommen sie dafür einmal wöchentlich zu den Proben in das für Viertel-Verhältnisse riesige Dachgeschosszimmer mit Fischgrätparkett des Theaterhauses, gelegen in einem hübschen Hinterhof. Hinzu kam in diesem Jahr ein Intensivkurs im Jugendhof Sachsenhain in Verden.

Chinelo, begeisterter Schauspieler und Musiker, geht in seiner Rolle als Regisseur ebenfalls voll auf: „Konzentrier‘ Dich! Bitte ins Publikum blicken!“ weist er seine jugendlichen Darsteller an, „Reaktion! Deine Tasche liegt auf dem Boden! Aktion – Reaktion!“ Die Jugendlichen setzen seine Anweisungen sofort um. Dann bringen sie sich wieder mit Vorschlägen ein. So geht es hin und her. Und auch wenn das absurde Stück sich nicht jedem sofort erschließt, so erschafft das Chinelo-Theaterhaus in jedem Fall den vom Verein gewünschten „transkulturellen Kommunikationsraum“. Vielleicht liegt des Pudels Kern auch einfach in dem vorangestellten Zitat von Albert Camus: „Die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, alles der Gegenwart zu geben.“ Die Jugendlichen des Bremer Welttheaters geben im Hier und Jetzt jedenfalls alles. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Vera Marreck und Inken Leupolt.

Weitere Informationen

„Latente Hoffnung oder Sisyphos Revolte“ hat am Freitag, 30. November Premiere um 19 Uhr im Chinelo-Theaterhaus, Feldstraße 103. Weitere Aufführungen am Sonnabend 1. Dezember ebenfalls um 19 Uhr sowie Sonntag, 2. Dezember um 17 Uhr.