Antje Moebus mit einem Modell der St.-Ansgarii-Kirche aus dem 3 D-Drucker. (Matthias Holthaus)

„Bremen braucht ein Fablab, es gehört zur Infrastruktur einer Stadt einfach dazu“, sagt Bernd Robben vom Vorstand des Vereins „Fablab Bremen“. Das Fablab im Postamt 5 ist Teil der als „P5“ abgekürzten Kooperation, zu der auch der Sportgarten und des Mobile Game Lab gehören. Der Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich der Digitalen Medien sowie diverser Fertigungstechnologien. „,P5‘ bedeutet ,Bewegen-Spielen-Machen‘“, erklärt Bernd Robben weiter – doch wenn nicht in Kürze die weitere Finanzierung des Projektes gesichert sein sollte, bewegt sich zumindest im Fablab bald gar nichts mehr.

„Wir können als Vereinsvorstand nicht sagen, dass wir einfach so weitermachen“, sagt Vorstandskollege Dirk Reese, und Antje Moebus, ebenfalls im Vorstand des Vereins, ergänzt: „Bis Ende Oktober muss etwas passieren, ansonsten müssen wir hier den Mietvertrag, der immer über drei Jahre läuft, kündigen. Dann werden wir hier rausgehen und etwas Kleineres suchen.“ Dann würde jedoch auch der Bildungsansatz wegfallen, der derzeit noch einen großen Raum in der täglichen Arbeit des Fablab einnimmt.

Zwar nehme der Verein ein wenig Geld ein, „das hilft alles, doch das reicht nicht, um einen Betrieb zu finanzieren. Und das Interesse ist größer als das, was wir gerade finanzieren können.“ Und finanziert werden müsse zukünftig eine hauptamtliche Halb- oder Ganztagskraft mit pädagogischen Fähigkeiten. Eine Art Manager, der für Kontinuität sorgen und sich auch darum kümmern soll, neue Gelder einzuwerben. „Dann glaube ich, dass der Großteil an Geldern wieder reinkommt“, ist Dirk Reese überzeugt.

Derzeit erhalte der Verein keine regelmäßigen Mittel, führt Bernd Robben aus: „Wir finanzieren uns durch die Anschubfinanzierung der Uni Bremen, durch Mitglieds- und Nutzerbeiträge, kleine Summen vom Beirat Mitte und der ,Aktion Mensch‘ und durch die Workshops.“ Diese Mittel reichten jedoch nicht aus. „Ich bin als Vereinsmitglied sehr daran interessiert, dass das hier erhalten bleibt“, sagt auch der ebenfalls ehrenamtlich tätige Charly Mau.

„Wir bräuchten zum Beispiel Werkbänke, um die Gehäuse für die Geräte zu bauen.“ Für das weitere Überleben im P5-Projekt benötige das Fablab nach Ansicht des Vereins für 2019 daher eine Summe von 60.000 Euro. Für die weitere Zusammenarbeit mit dem Sportgarten und dem Game Lab liege dem Senat und den Parteien überdies bereits ein detailliertes Finanzkonzept vor.

Antje Moebus findet: „Man sollte sich mal mit Bremer Firmen und der Politik zusammensetzen und fragen, was ihnen die Arbeit des Fablab eigentlich wert ist.“ Und ein bisschen sei es wie immer, sagt Bernd Robben dazu: „Für die Maschinen bekommt man Geld, aber danach sollen sie alleine laufen.“

Eine wichtige Rolle

Dabei stehe das Fablab sogar im Koalitionsvertrag von 2015, sagt Antje Moebus. Darin heißt es: „Wir werden Bremens Potenziale der Digitalisierung und der IT-Wirtschaft als technologische Treiber der nächsten industriellen Revolution und damit die Chancen zur Gestaltung des Strukturwandels nutzen. Unternehmerische Initiativen, bereits bestehende Strukturen, wie das Bremer Fablab, […] bieten sowohl Chancen für die Ausbildung junger Menschen als auch für kreative Existenzgründungen im Bereich 4.0“.

Und sowohl bei der Ausbildung junger Menschen als auch bei der Bereitstellung eines Ortes für kreative Existenzgründungen sieht sich das Fablab in einer wichtigen Rolle: „Hier gibt es Möglichkeiten, die man zu Hause nicht hat“, sagt Tom Grube, Praktikant im Fablab. „Wir leiten aber nur an, die Leute müssen das Produkt schaffen. Man muss vorher eingeführt werden, ohne geht es nicht.“ Und Antje Moebus ergänzt: „3D-Technologie wird bereits in der Industrie verwendet, das verändert den Produktionsprozess total. Das kann man hier grundlegend lernen: Aus dem Digitalen wird irgendwann etwas Physisches.“

Das Fablab höre dabei nicht beim 3D-Drucker oder beim Lasercutter auf, betont Dirk Reese: „Die Leute wollen was Neues machen und wenn wir den Ort nicht nutzen und keinen Hauptamtlichen haben, dann wäre das schade.“ Spannend sei es, wie hier ganz verschiedene Menschen zusammenkommen. „In der Fablab-Community weiß man, der eine kann das, der andere das‘“, sagt Reese, „und diese ‚Makerszene‘, die ist weltweit, es gibt unheimlich viele Meetings, da kommen unheimlich viel zusammen. Der internationale Austausch ist wichtig.“

Und Vorstandsmitglied Jürgen Amthor ergänzt: „Es wäre schade um das Fablab, weil es ein offener Kommunikationsraum ist, es gibt solche Freiräume nur noch selten.“ Und er meint auch: „Die Technik ist in drei Jahren auf dem Müll, doch die Leute und ihre Ideen, die bleiben doch bestehen.“ Nahezu 350 Schülerinnen und Schüler besuchen das Fablab im Jahr, insgesamt sind es mit den Schulklassen an die 1500 Nutzerinnen und Nutzer.

„Und wenn wir über Schulen reden, dann von Grundschule bis zur Oberstufe. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen“, sagt Dirk Reese. Und Bernd Robben ergänzt: „Es ist sehr enttäuschend, wenn Politiker herkommen und sagen, wie toll das hier alles ist. Doch wenn die Politik hier finanzieren würde, würde hier sehr viel laufen. Wir brauchen eine jährliche Unterstützung.“

"Man kann nicht, wenn man kein Geld hat, die Angebote ausweiten"

Es wäre sinnvoll, dass es für das ganze Projekt „P5“ einen Haushaltstitel gäbe, meint Dirk Reese. „Und die Zahlen, die wir brauchen, haben wir bei der Stadt abgegeben, damit sie sich mit den anderen Ressorts zusammensetzen. Uns ist egal, woher die Mittel kommen.“ Und Bernd Robben bringt es auf den Punkt: „Wenn wir genügend Gelder für die nächsten drei Jahre hätten, bräuchten wir auch nicht zu kündigen.“

Während die Pressestelle der Senatorin für Kinder und Bildung eine Zuständigkeit für das Fablab verneint und auf die Sozialbehörde verweist, sieht Bernd Schneider, Sprecher der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, das Projekt P5 getrennt in Skateranlage, Game Lab und Fablab. Lediglich die Skateranlage als Teil des Sportgartens falle dabei unter die Jugendhilfe. Darüber hinaus verweist er auf die Controllingausschüsse der Stadtteile: „Die Vergabe der Gelder erfolgt dort, die Controllingausschüsse sind zuständig.“ Dass die Sozialbehörde nun diejenige sein sollte, die das Ganze finanzieren solle, sei ausgeschlossen. „Die Stadtteile sagen ,Wenn das Angebot überregional genutzt wird, warum sollen wir das dann bezahlen‘und zeigen auf uns“, sagt Schneider und stellt klar: „Das Geld haben die Stadtteile.“

In Bezug auf die Diskussion um die Skateranlage sagt er: „Man kann nicht, wenn man kein Geld hat, die Angebote ausweiten. Ulli Barde hat die Skateranlage dort hingesetzt und gesagt, dass er sie finanzieren könne und nun klopft er an.“ Wäre das früher passiert, so Schneider, hätte man Barde schon eher eine Absage erteilt. Für das laufende Jahr habe Barde für das Projekt „P5“ 25 000 Euro, für das kommende Jahr 75.000 Euro Bedarfe genannt. „Es muss jedoch Geld verfügbar und der Haushaltstitel geeignet sein“, führt Bernd Schneider weiter aus. „Doch wir arbeiten daran, es ist nicht hoffnungslos. Für die Skateranlage sind die 25 .000 Euro dabei möglicher als die 75.000 Euro.“

Danach müsse man sehen, dass eine passgenaue Finanzierung geplant werde. „Das muss so aufgestellt werden, dass die Verteilung auf die Stadtteile auch gerecht und eine Ausgewogenheit vorhanden ist.“ Vor der Bürgerschaftswahl sei ein guter Zeitpunkt, das Thema in die Politik hineinzutragen: „Wir versuchen, die Parteien dazu zu bewegen, dass diese überregionalen Mittel benötigt werden. Doch man muss erst einmal in die Situation kommen, dass die Bürgerschaft solch einen Haushalt beschließt. Da müssen wir reden, aber auch die Träger.“