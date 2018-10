Daniel de Olano und Elianna Renner weihen den Marwa-El-Sherbini-Platz ein. (fotos: Roland Scheitz)

Östliche Vorstadt. Gerade mal etwas mehr als 80 Straßen sind in Bremen nach Frauen benannt. Ein verschwindend geringer Teil, wenn man bedenkt, dass es in der Hansestadt 5 310 Straßen gibt. Seit Ende vergangener Woche ist nun ein weiterer Platz hinzugekommen, der nach einer Frau benannt worden ist: der Marwa-El-Sherbini-Platz, Ecke Fehrfeld/ Humboldtstraße. „Natürlich ist das ein Stück weit Symbol-Politik“, betonte Daniel de Olano, stellvertretender Sprecher des Beirates Östliche Vorstadt in seiner Ansprache vor der Enthüllung des Namensschildes. Für den SPD-Politiker war es seit vielen Jahren ein Herzensprojekt, die Benennung voranzutreiben und sich gleichzeitig für eine Renovierung des mit Graffiti beschmierten Gedenkortes einzusetzen. Solche Symbole der Erinnerungskultur seien in Zeiten wie diesen mehr als notwendig, fügte er hinzu. In Zeiten, in denen gerade in Deutschland, aber auch in Gesamt-Europa rechtspopulistische Parteien einen Zulauf ungeahnten Maßes verbuchen können. Gegen Rassismus und Ausgrenzung wollten viele an diesem Tag ein starkes Fanal setzen.

Marwa-El-Sherbini ist eines von zwölf Opfern rechtsextremer Gewalt, deren Konterfeis auf dem Trafohäuschen am sogenannten Bermuda-Dreieck 2012 im Rahmen des Köfte-Kosher-Projektes verewigt wurden. Sie ist das einzige Opfer mit Bremen-Bezug. Initiatorin war damals die Künstlerin Elianna Renner, die mit 15 Kindern und Jugendlichen der Wilhelm-Wagenfeld-Schule dieses Erinnerungsprojekt realisiert hat. Das Besondere daran: Sie sind sowohl jüdischen als auch muslimischen Glaubens. Unter ihnen die beiden in Oslebshausen lebenden Jugendlichen Beyza Yaramis und Kevin Zinnik, die mit ihren Schulkollegen zur Wieder-Einweihung des frisch renovierten Gedenkortes gekommen waren. „Es war für uns eine Herzensangelegenheit, den Opfern rechter Gewalt unseren Respekt zu zollen. Jedes einzelne Schicksal hat uns erschüttert“, betonten sie unisono am Rande der Veranstaltung.

Abscheulicher Mord

Viele Mitglieder des Beirates Östliche Vorstadt, ausdrücklich von allen Parteien, waren erschienenen, darunter auch Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Gemeinsam mit vielen anderen gedachten sie mit einer Schweigeminute nicht nur diesen zwölf, sondern auch den 183 weiteren Ermordeten, die seit der Wiedervereinigung bundesweit Opfer rechtsextremer Gewalt geworden sind. Einer der wohl abscheulichsten Morde ist der an Marwa El-Sherbini.

Daniel de Olano skizzierte ihr kurzes Leben. Marwa El-Sherbini wurde 1977 in eine ägyptische Akademikerfamilie hineingeboren. Von 2005 bis 2008 lebte sie mit ihrem Mann in Bremen. Dann zog sie mit ihm nach Dresden, wo er eine Stelle am Max-Planck-Institut antrat. Als sie in Dresden von einem Neonazi als „Terroristin, Islamistin und Schlampe“ beschimpft wurde, erstattete sie Anzeige. Als der wegen Beleidigung schuldig Gesprochene geiferte: „Solche Leute könne man gar nicht beleidigen, denn sie seien ja gar keine richtigen Menschen“, ging die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung in Revision. Auch in dieser Berufungsverhandlung war Marwa El-Sherbini für eine Aussage vor Gericht geladen worden. „Es ist tragisch, dass es in unserem Rechtsstaat nicht möglich war, sie vor Gericht zu schützen“, betonte de Olano. Denn die Pharmazeutin und Handballnationalspielerin, die zu diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger war, wurde von dem Angeklagten mit 18 Messerstichen bestialisch ermordet. Vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes und ihres Mannes, der beim Versuch, ihr zur Hilfe zu eilen, von Polizisten versehentlich lebensgefährlich verletzt wurde.

Kiana Ghaffarizad ist genauso wie Marwa El-Sherbini eine starke und mutige Frau. Sie hielt als Vertreterin der Amadeu-Antonio-Stiftung bei der Einweihung des Platzes ein flammendes, intellektuell zugespitztes Plädoyer für die Vielfalt der Gesellschaft, gegen die Verharmlosung von Rassismus, gegen homophobe Gewalt und dafür, „diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem wir alle Platz haben, ganz gleich welcher religiösen oder sexuellen Orientierung wir auch immer sind“. Auch für sie und die Amadeu-Antonio-Stiftung ist die Benennung des Platzes ein Herzensprojekt: „Weder dein Name, Marwa, noch die Erinnerung an dich kann ausgelöscht werden.“ Und sie betonte: „Wir werden wieder und wieder unsere Stimme erheben!“ Ihre dringende Forderung an die Politik: die personell unterbesetzten Beratungsstellen für die Opfer rechter Gewalt finanziell besser auszustatten.

Aus dem Trafohäuschen mit den Konterfeis der Ermordeten ist nun dank der Zusammenarbeit der Künstlerin und Filmemacherin Elianna Renner mit dem Künstler und 3 D-Designer Can Sezer ein ganz besonderer Ort geworden: ein multimediales, virtuelles Museum. Per 3 D-Brille, in die sie zuvor ihr Smartphone mit dem jeweiligen, eingescannten QR-Code legen, können sich Besucherinnen und Besucher an die Tatorte beamen, zusätzlich erfahren sie auf Deutsch und Englisch Details über die Biografien der Ermordeten. 15 Brillen können gegen ein Pfand im Ortsamt entliehen werden, 15 weitere in der Kneipe „Casino“ am Trafohäuschen. Die Graffiti wurden entfernt. Die Bildnisse der Ermordeten sind jetzt von Acrylglas-Scheiben geschützt, von denen jederzeit Schmierereien abgewaschen werden können. Das Projekt hat insgesamt 30 000 Euro gekostet, insgesamt 20 000 Euro übernahm die Partnerschaft für Demokratie in Bremen sowie das Bundesfamilienministerium. 2 500 Euro an Globalmitteln gab der Beirat Östliche Vorstadt. Der Rest wurde über Stiftungen finanziert, wie der Bremischen Volksbank eG-Stiftung, aber eben auch der Amadeu-Antonio-Stiftung.