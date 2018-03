März, ein umfangreiches Ferienprogramm. So gibt es in der ersten Ferienwoche Angebote wie klimafreundliche Osterbasteleien, Backen, Imkergruppen, Gartengruppen, Kutschausflug und Kaninchenpflege. In der zweiten Woche können die Besucher zwischen Bastelangeboten, Specksteinarbeiten und Werkangeboten wählen. Auch der Hüttenbau findet wieder statt. Finanziell unterstützt wird das überwiegend kostenlose Ferientreiben vom Beirat Obervieland. Die Farm ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die meisten Angebote laufen in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Zudem gibt es um 10 und 16 Uhr Tierfütterungen. Anmeldungen und Auskünfte sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr auf der Farm oder unter Telefon 83 27 98 möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.jugendfarm-bremen.de.