Still und mit vielsagendem Blick: Das Bild zeigt Lothar Bührmann anlässlich einer seiner Vernissagen im Haus Hünenburg. (Björn Hake)

Seine Cartoons haben so gar nichts Plakatives, Lautes. Sie kommen vielmehr filigran und leise daher. Akkurat hat Lothar Bührmann seine Zeichnungen zu Papier gebracht, mal mit einer Prise Ironie, mit feinsinnigem Humor und zuweilen auch mit abgrundtiefer Verzweiflung ob des Zustands der Welt, in der wir leben.

„Als guter Cartoonist muss ich allemal ein unsicherer politischer Kantonist sein“, diese Selbstbeschreibung des Malers, Grafikers und Zeichners stellte der Journalist und Kunstexperte Rainer Berthold Schossig seiner geschliffenen Rede voran, mit der er die Ausstellung „Loddarleben - Cartoons“ eröffnete. Und er betonte: „Karikaturisten sind gefährlich, oft sind sie den Mächtigen ein Dorn im Auge“. Und manche müssen sogar mit ihrem Leben dafür bezahlen, wie die Karikaturisten des Satire-Magazins „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 in Paris.

Die ungemein feinsinnige Schau mit Bührmanns Werken ist in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, bis Sonnabend, 16. November zu sehen. In den zartgliedrigen Cartoons spiegelt sich sein Charakter. 2015 hatte er seine Cartoon-Kunst einmal so charakterisiert: „Das, was ich in Form stark stilisierter, verkürzter und verdichteter Zeichnungen setze, ist keine Widerspiegelung von Erlebnissen, sondern von Empfindungen, von Mitleid, Trauer und Empörung etwa, ist eine Kette, ein Arrangement innerer Bilder, Cartoons eben, Kunst vielleicht.“

Er war einer der Stillen im Lande, der das Geschehen um sich herum stets beobachtete, wie Schossig betonte. Die Villa war „sein“ Wirkungsort. Über vier Jahrzehnte hinweg war er Mitglied des Vereins Freunde und Förderer der Villa Ichon. 1997 wurde er mit dem Friedens- und Kulturpreis der Villa Ichon ausgezeichnet. Bührmann war von 2005 bis 2019 künstlerischer Leiter der Villa und hat mit untrüglichem ästhetischen, aber auch politischen Instinkt unzählige Ausstellungen kuratiert und damit das kulturelle Leben der Hansestadt bereichert.

Am 9. August ist er gestorben, am 24. August folgte die Trauerfeier in Achim. Am Verdener Domgymnasium hatte Bührmann von 1970 bis 2007 als Kunsterzieher gewirkt und „frischen Wind in die Schule gebracht“, wie Schossig betonte. Er vollzog den Spagat zwischen Brotberuf und der Existenz als freischaffendem Künstler. Seine Werke waren unter anderem in Tokio und Wien, in Russland und Lettland zu sehen. Von 1964 bis 1970 hatte der Künstler sein Studium der Malerei an der Akademie für Gestaltung in Bremen absolviert.

Die Ausstellung, die jetzt post mortem in der Villa Ichon gezeigt wird, ist somit, anders als geplant, ein „Farewell“. „Auf der Trauerfeier sind wir überein gekommen, dass wir auf dieser Vernissage seiner noch einmal besonders gedenken wollen“, begrüßte Klaus Hübotter, Hausherr der Villa Ichon, die Gäste. Der Cartoonist hat seinen Mitstreitern in der Villa zum Teil kleine, persönliche Liebeserklärungen gewidmet. So zitiert er unter zwei fein ineinander verschlungenen Herzen in rot und blau einen Aphorismus von Klaus Hübotter: „Zu lieben ist nur Gunst, zusammenleben Kunst“.

Demut, diese Eigenschaft passt irgendwie zu dem stillen Wesen Lothar Bührmanns. Besonders poetisch ist denn auch seine grafische Umsetzung von „Demut“: Die rechte Seite eines hellblauen Herzens hat er mit einer roten Umrahmung versehen. Durchaus auf der virtuellen Höhe der Zeit präsentiert sich der Cartoonist mit „Im chatroom“: Er zeigt ein Herz, dessen Inneres mit einem @-Zeichen ausgefüllt ist, aus dessen Zentrum den Betrachter ein Auge anblickt.

Aber auch durchaus musisch zeigt er sich: In „der Wagnerianer“ mutiert der Charakterkopf Richard Wagners zur Note, sein italienischer Barock-Kollege Antonio Vivaldi mutiert zur gegabelten Vier, die er mit einem Notenpunkt versehen hat. Wunderschön und sinnfällig seine Interpretation der „Casta diva“, der legendären Opernprimadonna Maria Callas: Das D der Diva hat er zu einer Note umgestaltet, deren goldener Hals sich nach oben verjüngt. Äußerst treffend auch seine „Carmen“-Karikatur: Ein auf den Kopf gestelltes Dreieck hat er mit einem Loch und an den Seiten mit Stier-Hörnern versehen.

Mit einem gewissen Schalk im Nacken karikiert er dagegen die Semiprominenz: Zu sehen ist ein schwarzes Bambi mit einer Sprechblase. Dezidiert Politisches gibt es natürlich auch in der Villa Ichon zu entdecken: Auf einem Kalenderblatt hat Bührmann die Null im 20. April, Hitlers Geburtstag, mit einer reduziert-treffenden Karikatur des Diktators versehen. Seine Karikatur des „runden Tisches“ trägt die gefährlichen, roten Zacken einer Kreissäge. In „Finanzkrise“ ist ein Dollarzeichen mit einer Träne zu sehen. Und natürlich gibt es auch Kirchenkritisches: Das von Strahlen umgebene Herz, eine feste Ikonografie der katholischen Kirche, ist mit „Nächstenliebe“ untertitelt, konterkariert von dem Satz des tschechischen Dichters Jan Skácel: „Das Fell der Nichtliebe hat sie gänzlich überwuchert“.

Lothar Bührmann selbst hat seine Cartoons einmal als „verschlüsselte, in Metaphern gekleidete Lesebilder“ bezeichnet. Oder, um es noch einmal mit Rainer Berthold Schossig zu sagen: „Er bringt es auf den Punkt. Das sieht manchmal nach wenig aus; aber es ist sehr viel. Wort und Symbol werden kurz geschlossen“, so Schossig und weiter: „Er tanzte als Grenz-Gänger zwischen verschiedenen Bildsprachen hin und her, zwischen Zeichnung und Malerei, Wort und Bild, Figur und Abstraktion, zwischen Ernst und Ironie, Tradition und Aktualität“.

Der Kunstexperte ließ seine Hommage an Lothar Bührmann mit folgenden Worten des Schriftstellers David Grossman ausklingen: „Die Kunst ist für mich der Ort, an dem Tod und Leben einander am nächsten sind. Die Kunst ist der Ort, an dem wir die Leere, die Nichtigkeit und den Schrecken des Todes und zugleich die Ganzheit des Lebens denken und fühlen können.“ Bezugnehmend auf Grossman formulierte Bührmann sein Credo so: „Ich fühle mich lebendig, wenn ich zeichne. Es ist meine Art, in dieser Welt zu sein“.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Loddarleben – Cartoons“ ist bis Sonnabend, 16. November in der Villa Ichon, Goetheplatz 4 zu sehen. Der Eintritt ist frei.