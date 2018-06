Machten lautstark auf das Bienensterben aufmerksam: die Teilnehmer des Flashmobs in der Innenstadt. (MATTHIAS HOLTHAUS)

Altstadt. Pestizide, Klimawandel, Monokulturen: Es ist schlecht um die Bienen bestellt. Albert Einstein soll gar prognostiziert haben, dass im Falle des Verschwindens der Bienen der Mensch nur noch vier Jahre zu leben hätte. Dass es gar nicht erst dazu kommt, dafür setzten sich Mitglieder der „Grünen Jugend“ und des „Jungen entwicklungspolitischen Forums“ (Jep) auf einer Demonstration ein.

Mehrere junge Menschen liegen als Bienen und Käfer verkleidet auf dem Boden des Marktplatzes, über sie hinweg steigen Menschen in weißen Overalls und versprühen eine durchsichtige Flüssigkeit: Mit einem Flashmob an verschiedenen Stellen der Innenstadt, am Hauptbahnhof und am Park-Hotel haben Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten auf die prekäre Lage von Bienen und anderen Insekten aufmerksam machen wollen. Denn: „Unseren Bienen geht es schlecht!“, heißt es seitens des Jep. Pestizide und Insektizide sowie der wachsende Anteil von Monokulturen in der Landwirtschaft und der daraus resultierende kleiner werdende Lebensraum bedroht das Leben der Insekten: Grund genug für das Jep und die Grüne Jugend, die Öffentlichkeit aufzurütteln. Und nicht nur die: „Der Anlass des Bienen-Flashmobs ist, dass gerade die Umweltminister der einzelnen Länder hier in Bremen über einzelne Themen reden, zum Beispiel auch über das Insektensterben“, erklärt Nele Wiehenkamp aus Findorff. Sie ist als Pestizid-sprühende Insektenvernichterin verkleidet und wartet auf ihren Einsatz. „Außerdem wollen wir Postkarten verteilen, die die Leute unterschreiben sollen. Diese wollen wir dann unserem Umweltsenator Joachim Lohse übergeben.“

Die Forderungen an den Bremer Umweltsenator, der in diesem Jahr der Vorsitzende der Umweltministerkonferenzen ist, sind dabei klar formuliert. Um das Bienen- und Insektensterben zu stoppen, sollen mehr Blühstreifen und Flächen für Wildwachstum im öffentlichen Raum eingerichtet werden. Zudem wird eine stärkere Förderung der ökologischen Landwirtschaft bei gleichzeitigem Verbot von Neonikotinoiden und anderen schädlichen Pflanzenschutzmitteln gefordert. Nach Aussage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), der ebenfalls für ein Verbot von Neonikotinoiden eintritt, greift dieser Stoff in das zentrale Nervensystem der Insekten ein, schwächt das Immunsystem der Bienen und beeinträchtigt deren Fortpflanzung. Zudem kann dadurch die Biene orientierungslos werden und nicht mehr zu ihrem Stock zurückfinden.

„Blühstreifen am Rande der Straße einzurichten, das wäre gut, doch eigentlich könnte jede Brachfläche bepflanzt werden“, sagt auch Lena Cornelius vom „Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk“ (BeN), in dem das Jep einen Teil darstellt. Und auch jede Bewohnerin und jeder Bewohner dieser Stadt kann dazu beitragen, dass es den Insekten besser geht: „Zum Beispiel kann man auf Balkonen und in Gärten verschiedene Blumen anpflanzen oder den Garten generell dem Wildwuchs überlassen“, führt Lena Cornelius aus. Der BUND rät ebenfalls dazu, auf heimische Pflanzen zurückzugreifen oder auch Küchenkräuter anzupflanzen. Thymian, Lavendel oder Borretsch seien dafür besonders geeignet. „Und man kann auch im privaten Rahmen auf Pestizide und Insektizide verzichten“, sagt Lena Cornelius. Bioprodukte kaufen und darauf achten, dass der Honig aus der Region kommt und nicht erst aus fernen Ländern eingeführt werden muss, ist ein weiterer Tipp von ihr. Der Nabu schlägt außerdem eine Patenschaft für Bienen vor, mit der Interessierte den Erhalt eines Bienenvolks finanziell unterstützen können.

„Es geht aber nicht nur um Bienen, sondern auch um Insekten allgemein. Das Verschwinden der Insekten trägt auch zum Vogelsterben bei“, gibt Lena Cornelius zu bedenken, „denn in den letzten Jahren ist die Vielfalt der Insekten um 75 Prozent gesunken. Das wird ein globales Problem werden.“