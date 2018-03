Erhard Mische (rechts) und Claus Walischewski von Amnesty International in der Ausstellung über Flucht von 1948 bis heute. (Roland Scheitz)

Erhard Mische: Ja, leider. Nach der Kata­strophe des Zweiten Weltkriegs hatte die Staatengemeinschaft gehofft, Frieden und Stabilität für alle Menschen zu sichern. So hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, darunter auch Artikel 14, der jedem Menschen das Recht zuspricht, in einem anderen Land vor Verfolgungen Asyl zu suchen. Heute müssen wir feststellen, dass auch nach dem Massenelend der Millionen Vertriebenen nach 1945 die Flucht nach wie vor zum Alltag der Menschheit gehört.

Die Gesichter drücken vielfach Verzweiflung und Ratlosigkeit aus, aber auch Sehnsucht nach einem anderen Leben. Einige Fotos zeigen den Alltag in Lagern. Da spielen etwa Kinder sorglos wie überall. Oder eine junge, gut gekleidete Frau steht neben einem Gemüsebeet, um die grundlegend­sten Bedürfnisse ihrer Familie sicherzustellen – im Hintergrund das triste Lager. Es lohnt sich, bei den Fotos länger zu verweilen und die Gesichter auf sich wirken zu lassen. Diese Menschen wollen auch in Frieden, Sicherheit und Stabilität leben.

Es gibt sehr viele Menschen, die ein Herz für andere Menschen in Not haben und sich engagieren, diesen geflohenen Menschen so zu helfen, dass sie wieder ein normales Leben führen können. Leider fühlen sich aber immer mehr Menschen durch Flüchtlinge und Migranten, die keine Flüchtlinge im eigentlichen Sinne sind, bedroht. Das merken auch wir bei Amnesty weltweit. Das Schema „Wir und die Anderen“ greift immer mehr um sich. Das führt zu Abgrenzung und neuen Konflikten. Mich beunruhigt diese Entwicklung sehr. Auch durch meine christliche Überzeugung wehre ich mich dagegen, Menschen so einzuteilen. Es ist völlig klar, dass wir unterschiedlich sind, aber wir sind alle Menschen.

Zu meiner früheren Gemeinde in Lippe gehörten frühere Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Sie hatten viel Schreckliches erlebt. Wenn ich von meinen Erfahrungen mit den gegenwärtigen Flüchtlingen berichtete, erzählten die ehemaligen Flüchtlinge, wie schäbig sie oft aufgenommen worden waren, und was es für sie bedeutet, wieder in einer geordneten Welt zu leben. Sie zeigten durchaus Verständnis für die Not der Menschen in der Gegenwart. Heute stelle ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis fest, dass es da zwei emotionale Seiten gibt. Einerseits die Bereitschaft zu helfen, aber auf der anderen Seite die Sorge, dass zu viele fremde Menschen kommen und dass dadurch das eigene Leben bedroht wird. Ich habe diese Gefühle so nicht, aber wir müssen sie ernst nehmen.

Das ist nicht einfach zu beantworten. Es hängt auch von den Konflikten ab, die Menschen in die Flucht treiben. Die Flüchtlingszahlen nehmen aber auf beunruhigende Weise zu, wenn ich zurückblicke. Heute suchen geschätzt 22 Millionen Menschen Schutz in einem anderen Land. Europa nimmt die wenigsten von ihnen auf. Insgesamt rechnet man mit weltweit mit 65 Millionen, die ihre Regionen verlassen haben. Die meisten von ihnen suchen Schutz im eigenen Land. Amnesty vertritt auch deshalb drei Kernanliegen.

Zum einen die Gewährung eines legalen und sicheren Zuganges, auch nach Deutschland und in die EU. Dann das uneingeschränkte Recht auf Familienzusammenführung. Die Trennung von geliebten Familienangehörigen verschärft das Schicksal von Flüchtlingen oft unerträglich. Und drittens das Verbot von Abschiebungen in Kriegsgebiete, wie aktuell Afghanistan. In der Ausstellung liegt auch eine Unterschriftenliste an die Bundesregierung aus, keine Flüchtlinge nach Afghanistan zum gegenwärtigen Zeitpunkt abzuschieben, was Bremen zum Glück nicht tut.

Diese Frage kann ich nicht beantworten. Sicherlich hat die EU Stabilität und Frieden unter ehemals verfeindeten Völkern in Europa geschaffen und die Menschenrechte gehören zu den Grundwerten, was nach meiner Ansicht von vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht genügend geschätzt wird nach den Jahrhunderten der Kriege und Konflikt in Europa. Aber Fragen stellen sich etwa im Umgang mit Flüchtlingen. Ich nenne nur die Tragödien im Mittelmeer. Die Menschenrechte sind die höchsten immateriellen Güter, die die Menschheit hervorgebracht hat. Und ich möchte und setze mich dafür ein, dass diese Werte erhalten bleiben und überall in der Welt gelten.