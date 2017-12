Der Wohnungsmarkt ist angespannt, doch viele Flüchtlinge haben inzwischen eigenen Wohnraum gefunden. (imago)

Wie stellt sich die derzeitige Wohnsituation für Flüchtlinge aus Ihrer Sicht dar?

Andrea Nolte-Buschmann: In Bremen erfahren Geflüchtete große Unterstützung bei der Suche nach eigenem Wohnraum durch das trägerübergreifende Projekt „Mehr Wohnungen für Flüchtlinge in Bremen“, über das sie auch bei ihrem Einzug und darüber hinaus von pädagogischen Fachkräften begleitet werden. Aufgrund des enger werdenden Wohnungsmarktes müssen allerdings derzeit sowohl Einzelpersonen als auch größere Familien mit mehr als fünf Personen relativ lange auf eine geeignete eigene Wohnung warten.

Wäre die Unterbringung in Gastfamilien in der Regel auch eine gute Übergangslösung?

Das könnte theoretisch eine gute Übergangslösung darstellen, gestaltet sich aber erfahrungsgemäß aus vielen verschiedenen Gründen in der Praxis sehr schwierig. Der Koordinierungsaufwand ist erheblich, nicht nur im Hinblick auf die Kostenregelung und die Zusammenführung interessierter Geflüchteter mit den engagierten Gastfamilien.

Stellt sich die Situation in Bremen besser als im vergleichbaren Rest des Landes dar, oder gibt es bei uns mehr Probleme als in den anderen Stadtstaaten?

Ich denke, die Situation in Bremen stellt sich relativ gut dar, weil hier die Unterbringung von Flüchtlingen in einer eigenen Wohnung und die damit verbundene bessere Integrationsmöglichkeit große Priorität genießt, sofern die bundeseinheitlichen Gesetze dieses zulassen. Es gibt sehr gute Netzwerke und Kooperationen sowie diverse soziale Pro­jekte und viele aktive Akteure, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich die Interessen der Flüchtlinge vertreten und Unterstützung leisten, damit der Lebensalltag besser bewältigt werden kann und das Ankommen erleichtert wird.

Andrea Nolte-Buschmann von der Beratungsstelle für Flüchtlinge. (Roland Scheitz)

Kennen Sie Leuchtturmprojekte, die Sie ­gerne auch in Bremen ausprobiert sehen ­würden?

Eigentlich gilt das oben bereits erwähnte Wohnprojekt in Bremen als Leuchtturmprojekt, auf das wir sehr stolz sind und das sich als äußerst erfolgreich erwiesen hat. Ansonsten ist mir noch ein sehr gutes Wohnprojekt aus Münster bekannt, das meines Erachtens ebenfalls durchaus Vorbildcharakter hat.

Wie kam es zu Ihrem beruflichen Engagement bei der Arbeit mit Geflüchteten?

Anfang 1986 bin ich bei der Awo in der Beratungsstelle für Flüchtlinge eher ­zufällig gelandet und habe dann sehr schnell ­meine Liebe zu diesem beruflichen Tätigkeitsfeld entdeckt. Die Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen ist naturgemäß schon sehr spannend und abwechslungsreich. Der Einsatz für Menschen, die unfreiwillig aus ihrer Heimat fliehen mussten, Schutz und ein neues Zuhause suchen und auf die Unterstützung engagierter Menschen angewiesen sind, die sich in unserem „Behördendschungel“ und den Gesetzen zum Ausländerrecht auskennen, ist ganz besonders interessant und lohnenswert.

Wie geht es Ihnen bei Ihrer Arbeit mit ­Geflüchteten? Belasten Sie die geschilderten Erfahrungen?

Ich mache meine Arbeit nach wie vor ­gerne, freue mich über Erfolge, auch wenn es manchmal nur sehr kleine sind, und die positive Resonanz der Geflüchteten, ihrer Betreuer und Betreuerinnen oder Vertreter beziehungsweise Vertreterinnen. Natürlich belasten mich die geschilderten Erfahrungen und die Kenntnisse, die ich durch Schilderungen Betroffener und Außeninformationen erhalte und die teilweise grausam und nur schwer vorstellbar sind. Ich habe aber gelernt, mich abzugrenzen, und kann das relativ gut in meinem Freizeitbereich kompensieren.

Was wäre Ihr persönlicher Wunsch zur Weihnachtszeit mit Blick auf die Flüchtlingsfamilien, die Sie kennengelernt haben?

Unabhängig von der Weihnachtszeit wäre mein persönlicher Wunsch für diese Familien, dass sich deren Träume und Wünsche an ihr neues Leben und in ihrer neuen Heimat erfüllen und sich die Situation in ihrer alten Heimat so schnell wie möglich befriedet oder bessert.

Das Gespräch führte Gerald Weßel.

Zur Person:

Andrea Nolte-Buschmann aus Bremen-Nord ist seit 31 Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt als Sozialpädagogin tätig. In ihrem ­Alltag beschäftigt sie sich mit den Problemen von Geflüchteten. In einer Podiumsdiskussion während der Migrantinnentage wird sie darüber berichten.

Wohnst du schon – oder wirst du noch untergebracht?“: Die Podiumsdiskussion, moderiert von der Vorsitzenden des Bremer Rats für Integration, Libuse Cerna, über die Wohnsituation von Geflüchteten ist am Donnerstag, 7. Dezember, um 17 Uhr im Europapunkt im Haus der Bürgerschaft (Nordseite). Mit Kirsten Kreuzer von der Sozialbehörde, der Migrations- und Integrationsbeauftragten Silke Harth, Andrea Nolte-Buschmann von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und voraussichtlich einem Vertreter der Gewoba. Der Eintritt ist frei. Die Diskussionsrunde gehört zum Programm der Migrantinnentage des Lagerhauses Schildstraße.