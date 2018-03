März, um 20 Uhr ein Konzert im Bürgerhaus Weserterrassen am ­Osterdeich 70b. „Die Gruppe hat sich der virtuosen Gypsymusik verschrieben“, steht in der Ankündigung. „Folk des Balkan trifft auf Orientalisches, bulgarische Themen auf türkische Melodien, ungarische, rumänische, jugoslawische und russische Töne vibrieren in flirrender Leichtigkeit aus den Geigen, dem Akkordeon, der Gitarre und dem Kontrabass.“

Die Sängerin Katalin Horvath, eine Ungarin, interpretiert Lieder in mehreren Sprachen und wird für ihr charismatisches Auftreten gefeiert. Der Name der gefeierten Gruppe ist ein rumänischer Ausruf des Erstaunens oder Entzückens und bedeutet wörtlich übersetzt „grünes Blatt“.

Der Violinist Sebastian Klein, Jahrgang 1978, stammt aus Rumänien. Der künstlerische Leiter von „Taraful Foaie Verde“ ist Mitglied des Staatsorchesters Stuttgart und möchte in seinen Arrangements traditionelle Tänze und Lieder vor dem Vergessenwerden bewahren. Der Kontrabassist Veit Hübner hat die Musikcomedy-Gruppe „Tango Five“ mitgegründet und 2003 den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Er arbeitet regelmäßig mit Walter Sittler, Uwe Ochsenknecht, Ulrich Kienzle, Salsa Fuerte und dem Bandoneonisten Raul Jaurena zusammen und gehört dem Radio Sinfonieorchester Stuttgart und den Stuttgarter Philharmonikern an.

Der Gitarrist Frank Wekenmann wiederum, ein gebürtiger Ravensburger mit Wurzeln im Sudetenland, hat Gitarre bei Werner Acker und Ihsan Turnagöl an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart studiert, gehört David Orlowskys Klezmorium an und hat die Gypsy Swing Gruppe Hot Club Harmonists gegründet. Aus Samara stammt der hochkarätige Bajanspieler Vladimir Trenin, der auch als Dirigent und Musikpädagoge arbeitet.

Die Konzertkarten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Telefonische Reservierungen sind unter 5 49 49-0 möglich.