Das Alte Pfarrhaus an der Katrepeler Landstraße, das Pastorenhaus und der Gemeindesaal könnten zukünftig als Ensemble für einen Borgfelder Bürgertreffpunkt genutzt werden. Dieser Vorschlag des Fördervereins wird derzeit geprüft. (Christian Kosak)

Der neue Vorsitzende des Fördervereins für ein Dorfgemeinschaftshaus in Borgfeld, Wendelin Seebacher, ist viel unterwegs. Seitdem der ehemalige Bremer Stadtplaner seinen spektakulären Vorschlag für ein Borgfelder Dorfgemeinschaftshaus ins Spiel gebracht hat (wir berichteten), werden seine Pläne heiß diskutiert und vielfältig geprüft. In Abstimmung mit der Bremischen Evangelischen Kirche hat Seebacher jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um ausloten zu lassen, unter welchen Rahmenbedingungen sich sein Konzept verwirklichen ließe. Seebachers Idee: Das Alte Pfarrhaus an der Katrepeler Landstraße, das Pastorenhaus und der Gemeindesaal könnten zukünftig als Ensemble für einen Bürgertreffpunkt genutzt werden. Zusätzlich soll das Alte Pfarrhaus um einen Neubau erweitert werden, um ausreichend Platz für Veranstaltungen bieten zu können – so der Plan. Bislang ist die Borgfelder Kirchengemeinde Eigentümerin der Gebäude. Für deren Erhalt ist bislang die Bremische Evangelische Kirche (BEK) verantwortlich. Ob sich daran zukünftig etwas ändern soll, wird zurzeit hinter verschlossenen Türen verhandelt.

Im neuen Jahr will man gemeinsam an die Öffentlichkeit treten und die Ergebnisse der laufenden Machbarkeitsstudie vorstellen, berichtet Seebacher. „Wir haben uns auf einen Zeitrahmen im ersten Quartal verständigt“, erklärt der Architekt auf Nachfrage. In einem sechsseitigen Konzept hat der Fördervereinsvorsitzende für ein Dorfgemeinschaftshaus erklärt, wie eine Zusammenarbeit mit der Borgfelder Kirchengemeinde aussehen könnte. Der Borgfelder Kirchenvorstand Pastor Clemens Hütte sieht in der Idee einer Zusammenlegung von Gemeinderäumen und Bürgertreffpunkt eine „langfristige Win-Win-Situation“ für beide Seiten. Er stehe den Plänen weiterhin „aufgeschlossen“ gegenüber, sagt Hütte. Auch beim Borgfelder Bürgerverein rennt Seebacher offene Türen ein. Deren Vorsitzender Heiko Wagener bezeichnet die Idee Seebachers als „sehr schöne Lösung“ für einen Bürgertreffpunkt mitten im Ort. Allerdings will Wagener erst einmal die Rahmenbedingungen abwarten, die sich während der jetzigen Feinplanungsphase ergeben.

Mehr zum Thema Borgfelder Forum 300 Unterschriften fürs Bürgerhaus Die Initiative Borgfelder Forum lässt in Sachen Bürgerhaus nicht locker. Es gibt neue Pläne: Auf ... mehr »

Die Bürgerinitiative Borgfelder Forum ist den Seebacher-Plänen trotz aller Kritik gegenüber aufgeschlossen, teilt deren Sprecher Hermann Vinke mit. Allerdings müssten dafür drei Voraussetzungen stimmen: Das Haus- und Nutzungsrecht der Räume sollte ausschließlich beim Träger des Dorfgemeinschaftshauses liegen. In diesem Fall sei das der Bürgerverein, so Vinke – auch wenn die Borgfelder Kirchengemeinde und die Bremische Landeskirche Eigentümerin der Immobilien bleiben.

Vorbild Murkens Hof

Die Kirche könne „nicht darüber bestimmen beziehungsweise mitbestimmen, wer die Räume des Bürgerhauses nutzen wird“, sagt Vinke. Ein Bürgerhaus müsse modern und zeitgemäß sein. „Wir wollen keine museale Einrichtung, sondern eine lebendige Stätte der Begegnung, der Kultur und der Auseinandersetzung mit den Fragen der Zeit – unter Einbeziehung Jugendlicher und junger Familien.“ Als Vorbild nennt der Forumssprecher den Murkens Hof in Lilienthal. Solange die Rahmenbedingungen der kirchlichen Räume als Dorfgemeinschaftshauseinrichtung nicht geklärt seien, halte das Borgfelder Forum weiter am Warft-Gelände als Standort für ein Bürgerhaus fest, teilt Vinke mit.

Kirchenvorstand Clemens Hütte findet die Idee einer gemeinsamen Nutzung von kirchlicher Infrastruktur und Borgfelder Bürgerverein grundsätzlich gut. Sein Argument: Mittelfristig werde es wichtig sein, die Räume der Gemeinde „vernünftig zu nutzen“. „Der Stadtteil Borgfeld ist ausgebaut, wir schrumpfen“, erklärte der Pastor in der Diskussion um die Seebacher-Pläne. Bereits Anfang des Jahres habe die Kirche dem Bürgerverein angeboten, gemeinsam eine Projektidee für ein Bürgerhaus zu entwickeln. Die Kirche sei bereit neue Wege mitzudenken, erklärt Hütte. Auch der stellvertretende Kirchenvorstand, Klaus Nannt, betont, dass einer gemeinsamen Nutzung der kirchlichen Infrastruktur generell nichts im Wege stehe.

Strittig ist bislang allerdings die Frage um das Hausrecht der Räume. Einschränkungen bei der Nutzung sieht Nannt bei allen Veranstaltungen, die in eine politische Richtung gehen. „Das kann hier nicht stattfinden. Egal, welche Partei dazu einladen würde“, warf Nannt in die Diskussion ein. Ein Punkt, über den sich Kirchengemeinde und Bürgerverein nun weiter hinter verschlossenen Türen einigen wollen. Trotz mancher Unwegsamkeiten steht Initiator Wendelin Seebacher dem Projekt nach wie vor positiv gegenüber. „Ich bin erfolgsorientiert“, erklärt er zuversichtlich. Am Ende des Jahres wollte er einen Schulterschluss zwischen Bürgerverein, Förderverein und dem Bürgervereinsvorsitzenden Heiko Wagener erreichen und die Bremische Kirche sowie die Borgfelder Kirchengemeinde mit ins Boot holen. All das sei bislang gelungen.