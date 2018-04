Viel Spaß schon bei den Proben: Das Ensemble des Blaumeier-Ateliers bereitet das Stück „Ein Fuß im Saxophon“ vor. (Roland Scheitz)

Die Stimmung ist gedrückt, denn der Hochsommer hat sein kurzes Gastspiel beendet, und am Güterbahnhof pfeift nun in diesen Morgenstunden wieder ein ungemütlicher, kalter Wind um die Ecken. Dieses Bonjour-tristesse-Gefühl ist schlagartig verflogen, als die Tür zur Schaulust aufgeht und wir uns mittendrin im Gute-Laune-Strudel befinden, den Regisseurin Imke Burma aus dem Gete-Viertel mit den Akteuren des Blaumeier Ateliers in dem Theaterraum am früheren Güterbahnhof entfacht.

Mittenmang ist auch Mateng Pollkläsener vom Theatre du Pain, der, seitdem er in der Blaumeier-Version von Shakespeares „Der Sturm“ mitspielte, bei diesem ansteckend fröhlichen und menschfreundlichen, normal-verrückten, inklusiven Theater mitmischt. Mit Frank Grabski aus dem Viertel – einem der Stars aus der Komödie „Verrückt nach Paris“ – an der Spitze bilden sie eine Polonaise und summen dazu den Jazzstandard „Take The A-Train“. Immer wieder stecken die Darstellerinnen und Darsteller die Köpfe zusammen, um konspirativ zu flüstern und etwas Neues auszuhecken.

Und schon geht’s in die nächste Runde mit Lebensfreude pur, die mit einem laut herausgeprusteten „Au, ja!“ beginnt. Die einen schlecken imaginär ein Eis, die anderen tauchen in Fisch-Manier mit großem Geblubber ab. Schließlich tollt die Gruppe mit Indianergeheul über die Bühne, und unwillkürlich erinnern wir uns an den großen Regisseur Max Reinhardt, der einmal gesagt hat: „Die Schauspieler haben sich ihre Kindheit in die Tasche gesteckt.“

Drei französische Musiker

Die Bremer Regisseurin Imke Burma, die ihren Schauspielern gerade eben noch ein „Macht das mal 200-prozentig“ abverlangte, kann sich kaum gegen die herzlichen Kussattacken ihres Ensembles zur Wehr setzen. „Wir wünschen Dir noch einen wunderschönen Tag, Imke!“, rufen sie. Das Ensemble liebt es, wenn Imke Burma alle zum Schwingen im Walzertakt animiert. „Stellt euch mal vor, ihr habt eine appetitliche Obstschüssel im Arm! Und schon geht’s los. Schaut euch in die Augen!“, ruft Imke Burma frohgemut und wiederholt ihre Anweisung auf Englisch und Französisch, denn bei der neuesten Blaumeier-Produktion „Ein Fuß im Saxophon“, die am Freitag, 27. April, um 19.30 Uhr Premiere in der Schaulust am Güterbahnhof hat, mischen auch drei französische Musiker mit. Die Klarinettistin Mathilde Clavier, der Trompeter Diego Asensio und der Saxofonist Bruno Travert kommen aus der Nähe von Paris und gehören zur Formation „Les Grooms“. Die ganze Truppe war auch schon bei der Eröffnung des Mittenmang-Festivals zu Gast, nachdem sich die beiden Gruppen auf Straßentheater-Festivals kennengelernt hatten. „Sie treten immer sehr charmant in roten Pagen-Kostümen auf und binden das Publikum mit ein“, sagt Karolin Oesker, die Sprecherin des Blaumeier Ateliers. „Very clever, Mathilde!“ ruft Imke Burma. Und Trompeter Diego Asensio betont später im Gespräch: „Wir arbeiten auch oft mit der berühmten Regisseurin Irina Brook zusammen, der Tochter von Peter Brook, die auch an der Wiener Staatsoper inszeniert, und die Arbeit mit Blaumeier ist genauso professionell wie die Arbeit mit ihr.“ Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: „Ja, die Arbeit mit den Bremern ist vielleicht sogar noch intensiver, und sie berührt unser Herz! Bei dieser sehr tiefen, grundlegenden Arbeit, in die sich die Blaumeiers hier stürzen, sind wir Musiker eigentlich diejenigen, die lernen.“

„Sie sind ein Teil von uns, und sie sind uns sehr ans Herz gewachsen“, sagt Melanie Socher aus Hemelingen, die wie Aladdin Detlefsen aus Findorff seit der Gründung des Blaumeier Ateliers dabei ist und vor Jahren eine formidable Carmen abgab. Mit Aladdin Detlefsen war sie auch schon in „Der Sturm“ und in „Emden Außenhafen“ zu sehen. Melanie Socher ist so begeistert von der französischen Musiktruppe, dass sie sich selbst den Spitznamen „Les Grooms“ gegeben hat. „Das ist ein Geben und Nehmen. Mal schlägt die Musik etwas vor, dann wieder das Schauspiel“, erläutert sie die improvisierende Arbeitsweise, in der die ansteckend heitere, lockere Szenencollage entsteht.

Weitere Informationen

„Ein Fuß im Saxophon“ hat am Freitag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Schaulust, am Handelsmuseum 9, Premiere. Die Karten kosten 18 Euro, ermäßigt neun Euro, und werden über die Bremer Shakespeare Company donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr und sonnabends von 12 bis 16 Uhr im Foyer der Zentralbibliothek, Am Wall 201, verkauft und von 15 bis 18 Uhr unter 500 333. Weitere Aufführungen sind am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. April, um 19.30 Uhr in der Schaulust.