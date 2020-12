Die Verkehrs- und Parksituation im Viertel, wie hier am Ostertorsteinweg, ist immer wieder Diskussionspunkt für Einzelhandel und Gastronomie. (Roland Scheitz)

„Die Mehrheit der Betriebe hat mit der Situation wirklich zu kämpfen“, sagt Norbert Caesar von der Interessengemeinschaft Das Viertel (IGV) während der digitalen Sitzung des Fachausschusses für Öffentliches Leben, Handel und Gewerbe des Beirats Mitte. Über die Situation des Einzelhandels und der Gastronomie im Viertel sollte gesprochen werden, und Vertreterinnen und Vertreter der IGV, der Gastronomie und der Kultur berichteten von ihren Erfahrungen.

Laut Caesar haben 35 Prozent der Betriebe im Viertel keine Probleme, das habe eine Ende Oktober durchgeführte Befragung ergeben, an der sich 80 von 300 angeschriebenen Betrieben beteiligt hätten. „40 Prozent sagten, dass es funktionieren würde und 25 Prozent meinten, sie würden das kommende Jahr nicht überleben.“ Erhebliche Umsatzeinbußen hätten viele Betriebe zu beklagen, dabei gehe es dem Ostertor nicht besser als dem Steintor. „Wir haben im Augenblick damit zu kämpfen, dass bei schlechtem Wetter niemand aufs Rad steigen möchte, und den ÖPNV soll momentan niemand nutzen. Das macht es für viele Betriebe nicht einfacher.“

Auch Bettina Peters ist in der IGV vertreten und meint: „Weniger Leute kommen von außerhalb ins Viertel, auch deshalb, weil es keine Gastronomie gibt.“ Und: „Das Parkplatzproblem ist auch da, es gibt zu wenige.“

„Verhältnisse nicht schlecht reden“

Caesar hat eine „relativ hohe Anzahl von Kunden“ ausgemacht, die nicht mit dem Rad, dem ÖPNV oder zu Fuß ins Viertel kommen. Diese Zahl sei durch die Corona-Pandemie sogar gewachsen. Manche Betriebe hätten einen Anteil von 30 bis 40 Prozent an Kundschaft, die mit dem Auto komme. Caesar meint, sein Haushaltswarenladen habe wenigstens noch einen Lieferdienst, „doch bei Kleidung oder Schuhen ist das schwierig“.

Caesars Lösungsvorschlag: „Man könnte es so machen, dass zwei Stunden im Straßenraum und im Parkhaus Ostertor/Kulturmeile umsonst geparkt werden kann.“ Denn die Menschen, die beispielsweise aus Oberneuland oder Schwachhausen kämen, würden laut Caesar nicht auf das Auto verzichten wollen.

Helmut Kersting vom Beirat Östliche Vorstadt ist der Meinung, dass das kostenfreie Parken einen ziemlichen Aufwand darstellt und fragt, ob es nicht möglich sei, den Kunden stattdessen den Parkschein zu bezahlen. „Wir merken im Augenblick, dass die Situation für viele Betriebe lebensbedrohlich ist“, antwortet Caesar, „dass die dann auch noch bezahlen müssten, ginge nicht.“ Stattdessen könne man einfach eine Mülltüte über den Parkautomaten stülpen, das sei einfach.

Zumindest mit Parkplätzen habe das Schauburg-Kino keine Probleme gehabt, erklärt anschließend Betreiber Manfred Brocki. „Und jetzt auch nicht, weil wir keine Besucher haben oder zu wenig Kapazitäten.“ Wirtschaftlich ginge es durch die Novemberhilfen der Bundesregierung, „doch peu à peu wird es auf dem Konto weniger, bis es irgendwann vorbei ist. Und ob die Filme, die laufen sollten, noch ins Kino kommen werden, glaube ich nicht, eher laufen sie auf Streaming-Portalen“. Für die gesamte Branche sei die Situation schwierig, sagt Brocki: „Wir machen noch die Bar-Tabac, das ist ein kleines Zubrot.“

Eine Anwohnerin hat dagegen den Eindruck, dass das Problem der Kunden nicht die Parkplatzsituation ist, „sondern weil sich die Atmosphäre verschlechtert hat“: besonders im Steintor mit den vielen Barbershops, den Kiosken und den Goldläden und den im Vergleich dazu wenigen Einzelhändlern, „von der Drogenproblematik und der Helenenstraße ganz zu schweigen“.

Auch Felix Rieder-Grundmann vom Heartbreak-Hotel kann diese Sicht nachvollziehen. „Es hat sich schon geändert. Zum Beispiel im Fehrfeld, da ist es zu dunkel.“ Caesar jedoch meint, in jedem Jahrzehnt habe es geheißen, dass sich das Viertel verändert habe. „Jede Zeit hat ihre Zeit und die verändert sich. Das dauernde Zurückblicken halte ich für nicht zielführend.“ Auch Beiratsmitglied Waltraut Steimke (Grüne) hat den Eindruck, dass es viel besser im Viertel geworden ist. „Die Verhältnisse sind nicht mehr so wie vor 20 Jahren, das soll man nicht so schlecht reden.“

Für Caesar steht fest: „Wichtig wäre, auf die Parkplatzproblematik zu schauen.“ Er schlägt deshalb vor, dass man sich zusammensetzt und schaut, welchen Dreh man dort hineinbekommt, dass alle Beteiligten leben können. Mit Immobilienbesitzern solle ebenfalls geredet werden, „das sind die Entscheider“, und Händler hätten andere Bedürfnisse als Gastronomen oder Bewohner – ein Konsens müsse gefunden werden.

Mit Einzelhandel, Gastronomie und Immobilienbesitzern müssten gemeinsam Maßnahmen entwickelt werden, und vor allem: „Nicht im Klein-Klein verlieren, am Ende entscheidet der Kunde. Der fährt dahin, wo er sich am besten aufgehoben fühlt.“ Unter Anleitung der Beiräte Östliche Vorstadt und Mitte sollte es dann zwei bis drei Gesprächsrunden geben zu den Themen, die Bettina Peters ausgemacht hat: „Erreichbarkeit, Erhöhung der Lebensqualität und schnelle Umsetzbarkeit.“