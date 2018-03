April, Mittwoch, 4. April, und Freitag, 13. April, gibt es um 15 Uhr eine Domführung. Am Freitag, 13. April, wird um 14.30 Uhr außerdem eine Führung auf Plattdeutsch angeboten. Am Sonnabend, 14. April, gibt es um 12.30 Uhr zusätzlich zur Dom-Führung auch eine Führung durch das Dom-Museum.

In der zweiten Monatshälfte geht es weiter: Am Mittwoch, 18. April, werden um 15 Uhr und am Freitag, 20. April, um 14.30 Uhr Domführungen angeboten. Am Sonnabend, 21. April, gibt es um 15 Uhr neben der Dom-Führung auch eine Führung durch das Dom-Museum. Am Mittwoch, 25. April, sowie am Freitag, 27. April, gibt es um 15 Uhr Domführungen. Am Sonnabend, 28. April, wird um 15 Uhr nicht nur der Dom, sondern auch das Dom-Museum besucht.

Karten für eine Führung kosten sechs Euro, Rentner, Studierende und Teilnehmer aus Gruppen ab zwölf zahlen vier Euro, Schüler zwei Euro. Treffpunkt ist im Dom vor dem Dom-Museum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gruppen- und Schulklassenführungen sind nur nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.dommuseum-bremen.de. Kontakt unter info@dommuseum-bremen.de sowie unter Telefon 334 71 42 und unter 365 04 75.