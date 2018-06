Hat ein vierjähriges Martyrium in chinesischen Gefängnissen hinter sich: der Schriftsteller Liao Yiwu. Der Vorwurf: „Verbreitung konterrevolutionärer Propaganda mit ausländischer Hilfe.“ (fotos: Roland Scheitz)

Ostertor. Die Angst geht um. Nicht überall und bei jedem, aber mehr als noch vor 30 Jahren. Gedichte zu schreiben sollte niemanden in die Schussbahn staatlicher Behörden bringen, doch in vielen Ländern ist das anders - bald vielleicht auch in den USA. „Früher wollte uns niemand ins Exil oder ins Gefängnis schicken“, vergleicht die Poetin, Autorin und Friedensaktivistin Carolyn Forché aus den USA ihre Jugend in den 1970er-Jahren mit heute. „Wir leben heute aber in ganz anderen Zeiten.“

Auf einleitende Worte von Angelika Sinn, Geschäftsführerin des Literaturkontors, zu „Poetry in der Villa Ichon“ folgt die Moderation von Ian Watson, der die drei Gäste des Mittags begrüßt: Liao Yiwu aus China, Carolyn Forché aus den USA und den Dolmetscher Peigen Wang, geboren ebenfalls in China, aber wie sein Landsmann wohnhaft in Deutschland. Beide Personen seien von ihm sehr bewunderte Poeten, Autoren und Persönlichkeiten, so Ian Watson. „Auch wenn sie vom poetischen Ton kaum unterschiedlicher sein könnten, verbindet sie das Thema.“ Dies lautet „Schreiben in Zeiten von Exil und Vertreibung“.

Liao Yiwu, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels von 2012, kennt die Folgen, wenn der eigene Staat die literarisch vertretene Meinung ausschalten will. Er saß vier Jahre in einem chinesischen Gefängnis und erlitt Misshandlung, Willkür, Folter und Hoffnungslosigkeit. Zweimal versuchte er, sich selbst das Leben zu nehmen, dabei war er Jahre zuvor, in den 1980er-Jahren, noch ein von Staat und Volk gefeierter Schriftsteller gewesen. Was war passiert? Am 4. Juni kam es zum Massaker auf dem Tian‘anmen-Platz oder auch Pinyin Tian‘anmén Guangchang, zu Deutsch: Platz am Tor des Himmlischen Friedens.

Er sei eigentlich nie sonderlich politisch interessiert gewesen, sagt er, allerdings konnte er nicht anders, als die Ereignisse poetisch zu verarbeiten. „Ich hörte davon im Radio, sogar Schüsse und Schreie waren herauszuhören.“ Ohne eine Möglichkeit, das entstandene Gedicht „Massaker“ veröffentlichen zu können, nahm er es mithilfe des kanadischen Sinologen Michael Day auf Tonband auf. Über die bereits seit Längerem etablierten Schwarzkopierer-Ringe in China verbreitete sich die Aufnahme schnell. Bald seien sie schon in mehr als 20 Städten zu hören gewesen. Dies war der Anfang vom Ende. Wenige Monate später kamen ihm die Behörden auf die Schliche und sperrten ihn aufgrund „Verbreitung konterrevolutionärer Propaganda mit ausländischer Hilfe“ ein. Die folgende Zeit sollte ihn verändern.

Es war ein Wendepunkt in seinem Leben. Solch einen erlebte Carolyn Forché, als sie Ende der 1970er mithilfe eines Bekannten in das von einem Bürgerkrieg erschütterte El Salvador reiste. „Der Freund brauchte eine Dichterin, die sieht, wie es wirklich ist.“ Von 1980 bis 1991 tobte ein Bürgerkrieg in El Salvador, der rund 70 000 Tote forderte, vorwiegend unter der Zivilbevölkerung. Die US-Regierung unterstützte die Militärdiktatur dabei. Carolyn Forché entkam dem Schlimmsten in dem zerrütteten Land nur knapp.

Aus ihren erschütternden Erfahrungen entstand ihr erstes Buch, das auch ausgezeichnet und rege im Land diskutiert wurde. Aus diesem liest sie im Laufe der Veranstaltung auch ein sehr bekanntes Gedicht, „The Colonel“, ins Deutsche übersetzt „Der Oberst“. Doch ihr Wunsch, den Amerikanern die Wahrheit über die schrecklichen Zustände und Verbrechen im Land zu zeigen, um damit die US-Unterstützung für die Militärjunta zu beenden, scheiterte. „Sie kannten die Wahrheit und fanden es gut, wie es war“, erinnert sie sich an die Zeit, die ihr alle Illusionen raubte.

„Du bist nun aber das Problem“, sagt sie über sich selbst als Verkünderin der unbequemen Wahrheit. Die Beobachtung der Realität und ihre Wiedergabe sei immer der erste Schritt, auch für Dichter. Doch allein dies bringe weltweit immer mehr Menschen in Gefahr. In unserer Zeit würden immer mehr Poeten politische Texte verfassen und sich auch außerhalb ihrer Arbeit engagieren, um aufzurütteln und Dinge zu verändern. Sie und Tausende im Exil lebende Dichter würden „Lieder der Opfer des Staates“ schreiben.

Sie selbst arbeite derzeit viel zu Fragen wie „Was ist die Beziehung des Poeten zum Staat? Was sind seine Aufgaben und wem soll man in einer Gesellschaft eine Stimme geben?“ Die Antworten auf diese Fragen muss ein jeder wohl bis zu einem gewissen Punkt selbst finden. Auch wenn das bedeutet, sich in vielen Ländern der Welt durch friedlichen Widerstand in Lebensgefahr zu bringen, wie es Liao Yiwu getan hat. Zum Ende liest er sein Gedicht „Massaker“, das ihn ins Gefängnis brachte, aber den rund 10 000 Toten und Verletzten des Massakers auf dem Tian‘anmen-Platz eine Stimme gegeben hat.