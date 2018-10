Viel Diskussions- und Redebedarf: Beim Workshop „Demokratie und Grundeinkommen“ ging es auch um Umsetzungschancen. (PETRA STUBBE)

Schwachhausen. Manche bezeichnen es als ein Stück Sozialromantik, andere als nicht umsetzbare Utopie und wieder andere als tragfähiges Zukunftsmodell. Fakt ist, alle reden derzeit vom bedingungslosen Grundeinkommen. So auch das bremisch-kamerunische Jugendprojekt „Youth on the World“ (YOW). Am vergangenen Sonnabend diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Thema in ihrem Workshop „Demokratie und Grundeinkommen“. Dabei ging es keineswegs bloß theoretisch und ernst zur Sache. Es wurde auch viel gelacht – dafür sorgte nicht zuletzt Tim Weber vom Verein „Mehr Demokratie“. Den studierten Politologen, aktiven Kommunalpolitiker und prominenten Verfechter des Grundeinkommens hatten sich die jungen Menschen als Seminarleiter mit an Bord geholt.

„Jeder Mensch ist gleich und sollte sich in die Gesellschaft mit einbringen können“, sagt Isabel Blumberg. Das bedingungslose Grundeinkommen sehe sie als Chance, das zu ermöglichen. Die 29-jährige Findorfferin arbeitet bereits seit Beginn bei dem Austauschprojekt mit und gehört zu den älteren Mitgliedern. Gegründet wurde YOW 2006 von der Kommunikationstrainerin Anna Heidrun Schmitt. Träger ist der Verein für Veränderung, Partizipation, Integration und Kommunikation (Vepik). Ein Mal in der Woche treffen sich Jugendliche aus Kamerun und Bremen in ihrer nationalen Gruppe, um sich mit entwicklungspolitischen Fragen, Kultur und Veränderung auseinanderzusetzen. Rund eineinhalb Jahre lang beschäftigen sie sich mit Themen, die im Vorfeld gemeinsam erarbeitet und festgelegt werden. Während dieser Projektzeit finden außerdem verschiedene Workshops statt, die sie selbst organisieren. Auf ihrem gemeinsamen Blog yow.vepik.de veröffentlichen sowohl die Kameruner als auch die Bremer Jugendlichen ihre Erfahrungen, Ideen, Fotos und Ergebnisse. Der Kontakt spielt sich aber nicht nur am Computer ab. Etwa alle 16 Monate besuchen sich die jungen Menschen gegenseitig. Zuletzt war die Bremer Gruppe im Juli 2017 zwei Wochen in der Hauptstadt Yaoundé und im westkamerunischen Bafoussam, einer weiteren Großstadt.

Für Isabel Blumberg war die Begegnungsreise zunächst der Hauptgrund, bei dem Projekt mitzumachen. „Ich wollte unbedingt mehr über Afrika erfahren“, erzählt sie, „die Kultur, das Land Kamerun und die Menschen kennenlernen.“ Schnell habe sie sich in das Land verliebt. Als sich 2009 die Chance bot, für drei Monate in Kamerun für ein Projekt von YOW zu arbeiten, ergriff sie diese sofort. „Viele Menschen dort haben sehr viel Energie und sind stärker mit der Erde verbunden“, lautet ihre Erfahrung.

Hendrik Pröhl aus Grolland ist 2016 nach seinem Abitur erstmals bei einem Gruppentreffen gewesen. „Ich fand es bereichernd, dass trotz der kulturellen Unterschiede die Interessen der Kameruner und Bremer Jugendlichen sehr ähnlich sind. Eigentlich wünschen wir uns alle dasselbe und es ist schön zu sehen, dass uns viel mehr verbindet als trennt.“ Vorurteile ließen sich nur abbauen, wenn man miteinander ins Gespräch komme und sich begegne. Dass es YOW schon so lange gebe, zeige auch, dass die Zusammenarbeit funktioniere. Dem pflichtet Fiona Rostalski bei: „Es ist eine Bereicherung, sich über die Themen, die uns alle bewegen, auszutauschen – besonders im internationalen Kontext. Wir setzen uns nicht nur theoretisch damit auseinander, wie wir die Welt gestalten wollen, sondern schauen, was wir dafür persönlich tun können.“ Beim Workshop „Demokratie und Grundeinkommen“ habe sie aber vor allem auch die Theorie dahinter interessiert. Wie müsse man ein Grundeinkommen gestalten, damit die Gesellschaft davon profitieren könne? Sei das überhaupt finanzierbar? Für die Demokratie, wie sie derzeit umgesetzt werde, sieht die 24-Jährige noch einiges an Verbesserungspotenzial. Auch deshalb sitze sie heute hier.

Im Workshop erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass in Deutschland das Geld für ein bedingungsloses Grundeinkommen vorhanden wäre, wenn es politisch gewollt sei. Um seine These zu belegen, zeigt Tim Weber verschiedene Modelle zur Finanzierung auf, stellt ihre Vorteile und Nachteile dar und informiert über Erfahrungswerte. Isabel Blumberg berichtet, dass es in einigen Dörfern in Kenia und Namibia schon vor mehreren Jahren Modellversuche gab. Gemeinsam erarbeitet die Gruppe, was mit dem Grundeinkommen erreicht werden soll. „Eine finanzielle Grundsicherung könnte dazu beitragen, dass sich wieder mehr Menschen am demokratischen Prozess beteiligen und gesellschaftspolitisch Einfluss nehmen“, resümiert Hendrik Pröhl. Dann sei das Grundeinkommen ein Gewinn für die Demokratie, sind sich alle einig. Dafür müsse aber auch ein Bewusstseinswandel stattfinden. Ein Neudenken von Bildung und Arbeit sei hier der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe.

Interessierte können sich per E-Mail an blumberg@vepik.de an „YOW“ wenden.