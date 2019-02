Johanna Runge (links) und Barbara Westhof an der Tafel des Projekts "Von Propaganda bis Hate Speech". (PETRA STUBBE)

Hastedt. Aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu lernen – darauf liegt der Schwerpunkt bei einem Projekt, das das Schulmuseum, das Krankenhaus-Museum der Kultur-Ambulanz, der Denkort Bunker Valentin und das Lidice-Haus mit Kooperationspartnern für Schülerinnen und Schüler anbieten. „Zeitsprünge“ haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen ihr neues Angebot genannt. „Zwei Tage – zwei Orte – zwei Ansätze“ oder „Drei Tage – drei Orte – drei Ansätze“ bietet die Kooperation, besonders für Jugendliche, um sich mit dem Nationalsozialismus auseinander zusetzen. Das Projekt richtet sich damit an Schulen für Projekttage oder -wochen.

„Propaganda, Formen rassistischer Denkmuster in der NS-Zeit und heute“, bietet das Schulmuseum mit dem Lidice-Haus als zweitägiges Projekt an. Hate-Speech, Hass-Sprache wird in kleinen Gruppen anhand von NS-Propaganda analysiert. Dabei geht es um Ausgrenzung von Minderheiten, es werden heutige Klischees und Vorurteile, besonders aus dem Internet, analysiert, und nicht zuletzt steht die Frage im Raum, was man dem entgegensetzen kann.

In einem dreitägigen Projektangebot von Kultur-Ambulanz, Denkort Bunker Valentin und Lidice-Haus geht es um Ausgrenzung- und Verfolgungsmechanismen im Nationalsozialismus und heutige Diskriminierung. In diesem Projekt gilt die Aufmerksamkeit besonders Menschen mit körperlichen, psychischen und/oder seelischen Behinderungen, dabei können sich die teilnehmenden Jugendlichen einem individuellen Schwerpunkt wie dem anti-muslimischen Rassismus, dem Sexismus, der Homophobie oder dem Ableismus (die alltägliche Reduktion eines Menschen auf seine Beeinträchtigung) zuwenden. Sensibilisieren, Mechanismen erkennen, vielleicht aus Politik und Geschichte kommend, und Beispiele im eigenen Lebensumfeld entlarven, darum geht es in dem dreitägigen Projektangebot.

Schicksale hinter Grabsteinen

„Wenn Steine reden könnten.“ Was uns Biografien von Opfern erzählen, ist ein weiteres zweitägiges Angebot der Zeitsprünge, das am ersten Tag den Friedhof Osterholz zum Ziel hat und am zweiten die Kultur-Ambulanz. Auf dem Osterholzer Friedhof lassen die Mitarbeiter der Kultur-Ambulanz Steine erzählen. Hinter Soldatengräbern, Bombenopfern, Zwangsarbeitern, Menschen aus der Psychiatrie der damaligen Nervenklinik nebenan und Kriegsgräberstätten stehen Schicksale. Insbesondere Verbrechen der Medizin werden im Krankenhaus-Museum sichtbar anhand persönlicher Lebenswege und -situationen.

„Krieger = Ritter = Helden? Wie Ideale missbraucht werden“ – das machen das Schulmuseum und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge deutlich. An zwei Tagen im Schulmuseum geht es auf Spurensuche nach der Idealisierung von Kriegshelden bis hin zu 40 000 Gräbern Minderjähriger, die auf Kriegsgräberstätten liegen, die vom Volksbund gepflegt werden. Als Flakhelfer und im Volkssturm haben diese Kindersoldaten ihr Leben verloren. Welche Rolle spielt Schule bei der Rekrutierung? Wie findet Kriegspropaganda ins Klassenzimmer? Wie ist die Entwicklung heute? Was können wir gegen den Einsatz von Kindersoldaten tun? Das sind Fragen, die in diesem zweitägigen Projekt gestellt werden.

Zwei- oder dreitägige Module

Die zwei- und dreitägigen Module gehen jeweils von 9 bis 13, bis 15 oder 16 Uhr. Die zweitägigen Zeitsprünge-Module kosten 15 Euro pro Person, die dreitägigen 20 Euro. An Modultagen im Lidice Haus, die über 13 Uhr hinausgehen, ist ein Mittagessen inklusive.

Weitere Informationen

Das Projekt „Zwei Tage – zwei Orte – zwei Ansätze oder drei Tage – drei Orte –drei Ansätze“ bietet viele Kontaktmöglichkeiten: Denkort Bunker Valentin: Kathrin Herold und Henrik Schütt, Telefon: 67 67 36 70, E-Mail: seminare@bunkervalentin.de. Jugendbildungsstätte Lidice Haus, Samuel Njiki Njiki, Telefon: 69 02 72 22, E-Mail: njiki@lidicehaus.de. Krankenhaus-Museum der Kultur-Ambulanz, Achim Tischer, Telefon: 4 08 17 57, E-Mail: achim.tischer@kulturambulanz.de. Schulmuseum Bremen, Frauke Hellwig, Telefon: 69 62 33 13, E-Mail: frauke.hellwig@schulverwaltung.bremen.de. Projekt #denk_net im Service Bureau Jugendinformation, Lina Thee, Barbara Westhoff, Telefon: 33 00 89 20, E-Mail: denknet@jugendinfo.de. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Anke Büttgen, Telefon: 32 40 05, E-Mail: jugend-bremen@volksbund.de.