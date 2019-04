Birgit Holze (von links), Elisabeth Griegert und Erich Kölling wollten Stolperfallen nicht länger einfach hinnehmen. Gemeinsam haben sie die Schwachstellen aufgelistet. (Roland Scheitz)

Holprige Bürgersteige, zugestellte Wege, falsch parkende Autos: Was für gesunde und mobile Personen lediglich ein Ärgernis darstellt, ist für Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen oft ein unüberwindliches Hindernis. Dass solche inakzeptablen Zustände auch schnell, unbürokratisch und mit einfachen Maßnahmen verbessert werden können, beweist eine Bewohnergruppe aus dem „Haus im Viertel“ der Bremer Heimstiftung am Alten Fundamt. Mit ihrem Beispiel wollen sie andere Menschen ermutigen.

„Wir haben uns versammelt und wollten von uns aus einen freien Weg in alle Himmelsrichtungen zum Sielwall oder zur Straße Vor dem Steintor haben“, erzählt Birgit Holze, zusammen mit „Haus im Viertel“-Bewohner Erich Kölling Mitinitiatorin der „Gruppe Mobilität“. „Denn da stand viel im Weg: Schilder, Stangen oder auch Fahrräder.“ Sie ist überzeugt: „Gerade wir im Haus im Viertel haben ein Recht darauf, uns frei bewegen zu können. Dieses Haus steht mitten im Viertel, und alle tun so, als gäbe es uns nicht. Das habe ich gedacht, als ich vor zwei Jahren hier eingezogen bin.“

18 Leute waren in dieser Gruppe, die sich im Februar mit Vertretern des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) und Manuela Jagemann vom Ortsamt getroffen hat. „Jeder von uns hatte Schwierigkeiten, und diese Probleme haben wir dann in einem Protokoll zusammengefasst.“ Anschließend sind einige Frauen aus der Gruppe zusammen mit den Behördenvertretern und Manuela Jagemann zu einem Besichtigungsrundgang aufgebrochen. Dabei fanden sich auf Anhieb viele Stolperfallen und Hindernisse. „Unser Problem waren die Stellen, wo man nicht weitergekommen ist. Nachlässigkeiten der anderen Leute, die nicht den Blick haben für die Probleme der Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren.“

Herausgekommen ist seitdem eine Menge: So wurden am Übergang Grundstraße zur Postfiliale hin zwei Poller installiert, die dort zukünftig das Parken verhindern sollen. In der Linienstraße und in der Schmidtstraße wurden ein paar Schilderstangen versetzt, damit dort angeschlossene Fahrräder nicht mehr den Weg versperren. Und auch die fehlenden Steine im Übergang von der Brunnenstraße zum Mecklenburger Platz wurden ersetzt. „Das war nach zwei bis drei Tagen gemacht“, sagt dazu Gruppenmitglied Elisabeth Grigat. „Und auch der Bürgersteig Im Krummen Arm, der war vorher auch abschüssig. Doch den haben sie nun auch schön gemacht. Das sieht man ja normalerweise nicht.“

Erich Kölling meint: „Das können andere Menschen auch machen“, davon ist auch Birgit Holze überzeugt. Manuela Jagemann findet das Engagement der Gruppe gut: „Die Mobilitätsgruppe ist sehr aktiv geworden und hat sehr viele Mängel in der Umgebung gefunden.“ Eine schöne Sache sei das gewesen, jedoch auch eine Ausnahmesituation. Sie bittet daher darum, sich bei Verbesserungsvorschlägen dieser Art direkt an das Ortsamt zu wenden, welches sich dann mit den zuständigen Behördenvertretern in Verbindung setzt.