Wenn sich alles um die Musik dreht: Die Schellackplatten traten in den frühen 1920er-Jahren ihren Siegeszug an. (A3602 Frank Rumpenhorst)

Altstadt. Rauschen, zuerst nur Rauschen, dann mischt sich das unverkennbare Knistern darunter und schon bricht sich der Ton Bahn. Volltönig und satt stimmt ein Orchester seine Instrumente an. Die Zuschauer lauschen gebannt der Wiedergabe einer Tonspur, die vor knapp 100 Jahren auf Schellackplatte gebannt wurde. Dies soll sich heute Abend noch oft wiederholen, denn die Zuhörer sind Gäste bei Bernhard Roedens Schellackplattenkonzert in den Museen Böttcherstraße. Der Gast aus Emden hat so einiges mitgebracht, um die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise zu nehmen.

Eingeladen wurde er von den Museen in die Ausstellung „Zwischen den Zeiten“ mit Kunstwerken von Josef Scharl. Dieser hatte seine Hauptschaffenszeit von den 20er bis 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. „Seine außergewöhnliche Sammlung an alten Tonträgern ermöglicht den Besuchern eine authentische Reise in die Musikwelt dieser Zeit“, so das Museen in einer Ankündigung über den Abend, und dies sollte sich bewahrheiten. Inmitten von Kaffeehaus-Szenen der Ausstellung beginnt das Konzert nach kurzer Einführung des ruhig referierenden Sammlers und Schellackplatten-Experten Bernhard Roedens.

Los geht es in den frühen 1920er-Jahren, nur wenige Jahre nach Aufnahme der ersten Jazzschallplatten. Doch diese Aufnahmen waren qualitativ sehr schlecht. Schuld daran waren aber weder Musik noch Musiker, sondern einzig die noch in den Kinderschuhen steckende Aufnahmetechnik. Dennoch war es „der Ausgangspunkt für alles, was wir heute Jazz nennen“, stellt Roeden klar. Auf den Flussdampfern des Mississippi hätten die Schwarzen das Sagen gehabt und die Musikszene florierte. Dazu gehörten auch Orchester, die mitunter zahlreiche Schallplattenaufnahmen herstellten. Doch heute seien die wenig noch vorhandenen Zeugnisse der frühen Zeit der Musikindustrie echte Raritäten.

So verhält es sich auch mit dem Song „Let Me Call You Sweetheart“ des Halfway House Dance Orchestra aus dem New Orleans des Jahres 1925, dirigiert von Albert Brunies. „Auch wenn die Qualität der Aufnahme zu wünschen übrig lässt“, führt der Sammler ein, „ist sie eine absolute Rarität.“ Der schmissige Sound der 1920er-Jahre weiß zu gefallen. Roeden führt aus dieser Zeit gekonnt durch die nächsten Jahrzehnte, die bei der Medienwiedergabe neben dem Radio vor allem von der Schallplatte geprägt wurden.

CD löst Schallplatte ab

Die Schallplatte erlebte erst zu Beginn der 1990er-Jahre ihre Ablösung im Mainstream als Heimabspielmedium durch die CD. Wurden 1985 noch rund 74 Millionen Schallplatten in Deutschland verkauft, sind es 1994 nur noch 0,7 Millionen gewesen. Die Ablösung ging schnell vonstatten. Die CD brachte es im selben Jahr auf 166,2 Millionen verkaufte Scheiben - ihr Höchststand. Danach nahmen auch bei ihr die Zahlen wieder ab. Heute stehen die Verkäufe aber trotz Digitalmusikhandel bei etwa 70 Millionen Einheiten im Jahr. Doch seit dem zweiten Jahrzehnt des aktuellen Jahrtausends gibt es einen leichten Aufwind für das einst totgesagte Medium Schallplatte: 2016 wurden wieder mehr als 3 Millionen in Deutschland unter die Leute gebracht.

Über die Ursprungszeiten des Mediums hat Roeden viel zu berichten. Nach jeder der historischen Aufnahmen, die heute mitunter sogar den Status extremer Raritäten genießen, folgt eine erzählerische Führung hin zum nächsten Song. Die Reise führt durch die Zeit, mitunter nimmt er die Zuhörer mit nach Amerika und zurück ins Berlin der Vorkriegsjahre, ins Hotel Adlon, über dessen Geschichte Bernhard Roeden so manch eine Anekdote beflissen zum Besten gibt. Zum Beispiel, wie Marlene Dietrich entdeckt und für den heute legendären Film „Der blaue Engel“ engagiert wurde.

Doch es gibt nicht nur orchestrale Musik von den mitgebrachten Tonträgern zu hören, sondern auch freches Kabarett und Gedichte, in denen mahnend dem Ersten Weltkrieg abgeschworen wird, und gesungene Lieder, die so manchem Künstler im Dritten Reich fast den Kopf gekostet hätten.

Zu nennen wäre der Kabarettist Max Hansen, der in seinem frivolen Gassenhauer „War’n Sie schon mal in mich verliebt?“ Hitler homosexuelle Neigungen unterstellte. Wenig später floh er nach einem weiteren Eklat mit den Nationalsozialisten nach Skandinavien. Neben seiner kritischen künstlerischen Tätigkeit hatte er obendrein auch noch jüdische Vorfahren. Ebenso brachte sich die Theater-, Stumm- und Tonfilmschauspielerin Gisela Werbezirk mit einem Lied über lesbische Liebe in Bedrängnis. Auch sie floh Ende der 1930er-Jahre nach New York.

Doch die Reise mit Bernhard Roeden ist hier längst nicht zu Ende. Von Jahr zu Jahr, von Ort zu Ort und von einem Jahrzehnt ins Nächste flanieren die Zuhörer mithilfe der Sachkenntnis und der Sammlung des Emdeners, der an diesem Abend die musikalische Weltgeschichte nach Bremen bringt.