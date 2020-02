Hendrik Sorgalla (l.) und Leander Eilts vom BDP haben am Projekt „Europa und Demokratie in der Schule“ mitgewirkt. (PETRA STUBBE)

Knapp 49000 Euro waren es 2019 und ähnlich viel (oder wenig) Geld wird es auch 2020 geben: Die Globalmittel für die Östliche Vorstadt können von sozialen, integrativen, kulturellen Initiativen, Vereinen und solchen Gruppen, die sich mit Umweltschutz beschäftigen, beantragt werden, wenn sie Projekte im Stadtteil verwirklichen wollen und die entsprechenden Mittel fehlen. 5000 Euro davon wurden in den letzten Jahren für besondere Schwerpunkte vergeben – 2018 lautete das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“, 2019 ging es um das Thema „Europa“.

In diesem Jahr liegt der 5000-Euro-Förderschwerpunkt auf dem Thema „Klimaschutz“: „Der Beirat Östliche Vorstadt möchte das Wissen und Bewusstsein über die Notwendigkeit des Klimaschutzes, mit Bezug zum Beiratsgebiet und mit konkreten Handlungsoptionen fördern“, heißt es seitens des Ortsamtes und auch Irmgard Lindenthal, die für die Grünen im Beirat Östliche Vorstadt sitzt, wirbt um zahlreiche Anträge interessierter Institutionen: „Dass sich Schulen, Jugendeinrichtungen und andere Organisationen überlegen, was sie mit diesem Geld machen können. Alles mit einem sozialen und kulturellen Bezug, so sollen Globalmittel verwendet werden.“ Und dieses Jahr also: Klimaschutz. „Das kann ein Theaterstück sein, das Anlegen eines Beetes oder ein Urban Gardening-Projekt. Es ist dem Ideenreichtum der Einrichtungen überlassen, was sie machen wollen und wo sie finanzielle Unterstützung benötigen.“ Doch dabei müssen auch ein paar Dinge beachtet werden: „Der Erfolg, dass unser Angebot von potenziell Interessierten in Anspruch genommen wird, hängt auch davon ab, wann der Antrag vorliegt.“ Das heißt also: Je früher der Antrag vorliegt, desto eher können Antragssteller mit Geld rechnen. „Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Zu beachten ist, dass der Antrag immer vor dem Termin des Projekts gestellt und auch genehmigt werden muss.“ Die Beschreibungen für das Projekt könne dabei lang oder auch kurz gefasst sein: „Hauptsache, der Fachausschuss erhält einen Einblick, was gemacht werden soll.“

2018 hat zum Beispiel das „Bremer Frauenmuseum“ einen Antrag gestellt. „Die Leute vom Frauenmuseum haben das sehr gut gemacht, sehr differenziert. Dabei ist die künstlerische, gesellschaftliche und politische Relevanz sehr wichtig genommen worden.“

Regina Contzen (l.) und Anka Bolduan vom Bremer Frauenmuseum. (MATTHIAS HOLTHAUS)

Anka Bolduan aus dem Vorstand des Bremer Frauenmuseums erinnert sich: „Irmgard Lindenthal hat uns ermutigt, Globalmittel zu beantragen. Das war ein Projekt für Schulklassen aus der Östlichen Vorstadt.“ Was gar nicht so einfach gewesen sei, da sich die Schulen oft nicht melden würden: „Das ist schon schade, wenn solche Mittel zur Verfügung stehen.“ Dann aber hat sich die Schule an der Schaumburger Straße gemeldet, eine 9. Klasse machte mit. Es wurden Wahlplakate gestaltet, zuvor haben sich die Schülerinnen und Schüler mit der Bremer Geschichte der Frauenbewegung beschäftigt: „Welche frauenpolitische Forderungen hätte ich, würde ich mich als Bewerberin aufstellen?“ lautete die Frage, die sich auf die Bürgerschaftswahl im Jahr 2019 bezog. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler die Bürgerschaft besucht; „viele von ihnen waren das erste Mal dort. Sie konnten dann auch in den Saal gehen oder auf das Podium – das fanden sie toll und hat sie motiviert, weiterzuarbeiten“, sagt Anka Bolduan. Anschließend habe es dann auch eine Ausstellung der entstandenen Plakate in der Bürgerschaft gegeben.

Weil sie keinen eigenen Etat hätten, seien sie auf die Globalmittel angewiesen, sagt Regina Contzen vom Frauenmuseum: „Sonst könnten wir solche Projekte gar nicht machen.“

Ein anderes Projekt sei dann noch die Erstellung des Buches „Mit den Stimmen der Frauen“ gewesen, dass die Geschichte der Bremer Frauenbewegung erzählt und das auch mit Globalmitteln und mit Hilfe der Bürgerschaft und des WESER-KURIER verwirklicht wurde. „Das hilft schon sehr, solch ein Buchprojekt ist teuer“, sagt Regina Contzen, die auch gleich hinzufügt: „Das Buch ist eine Bremensie, die nicht veraltet.“

Das Thema „Bildung“ wird in Bremen auch in nächster Zeit keine Möglichkeit haben, zu veralten. Wie Schule auch anders funktionieren kann, darüber haben sich 2019 junge Aktive vom Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) informieren wollen. „Die Organisatoren des Projekts sahen einen Verfall der Demokratie in den Schulen“, sagt Leander Eilts, der an dem Projekt „Europa und Demokratie in Schule“ mitwirkte. „Dort herrschen keine demokratischen Strukturen: Die Schüler sind unten, die Lehrer oben und die Bildungsbehörde ganz oben.“ Zudem habe die Schülerschaft keinen Einfluss auf den Lerninhalt oder die Zeiten, in denen gelehrt und gelernt werde. „Wir wollten gerne die Perspektive auf eine Alternative lenken“, und diese existierende Alternative befindet sich in Ashburton in England. „Sands“ heißt die Schule und drei Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft aus Sands kamen zu einem dreitägigen Workshop angereist: „Um zu erarbeiten, wie es auch anders gehen kann“, sagt Leander Eilts, „Input erhalten und diesen Input weiterzuverarbeiten zu einer Schule, die einem selbst gefallen würde.“ Um die 20 Leute hätten den Workshop pro Tag besucht, anschließend hätten acht Teilnehmende die Schule in England besucht: „Wir haben uns da die basisdemokratische Schule angeschaut“, erzählt der 17-jährige. „Die Gruppendynamik war sehr gut dort, es gab ein positives Feedback und hat die Meinung der Teilnehmenden verändert. Man kann viel reden, aber es ist eindrücklicher, wenn man es sieht.“ Henrik Sorgalla vom BDP meint, der Lernerfolg sei bei diesem Modell mit viel Eigenmotivation verbunden. „Dort gibt es die Möglichkeit der Mitbestimmung über die Anwesenheitspflicht oder die Unterrichtsinhalte.“ Der Anspruch sei, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterricht gut finden sollen, denn sonst würden sie dort auch nicht hingehen: „Also muss der Unterricht so gestaltet werden, dass die Leute hingehen.“ 2300 Euro habe es für den Workshop und für die Englandreise gegeben, womit das Projekt zum Teil finanziert werden konnte.

Die Gelder für das diesjährige Thema „Klimaschutz“ können übrigens für Honorare, Übernachtung, Verpflegung und Fahrtkosten oder Büromaterial verwendet werden, zählt Irmgard Lindenthal auf. „Oder für Öffentlichkeitsarbeit und für Miete.“

Weitere Informationen

Wer im Beiratsgebiet Östliche Vorstadt ansässig ist und sich nun entschließen sollte, Gelder für ein Projekt zum Thema „Klimaschutz“ zu beantragen, sollte seinen Antrag ab sofort beim Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt, Am Dobben 91, einreichen. Für Informationen zur Antragsstellung und zur Förderungswürdigkeit von Projekten steht Herr Armin Willkomm unter Telefon 361 65 93 zur Verfügung.