Eines der mit Globalmitteln geförderten Projekte ist das „Kek“- Kindermuseum. Es hat in der Weserburg seine Heimat gefunden. Unser Foto zeigt Kuratorin Eva Vonrüti Moeller in der Ausstellung „Kapier Papier“. Nun wird das Projekt „Skulptour“ mit 1250 Euro bezuschusst. (Walter Gerbracht)

Östliche Vorstadt. 20 000 Euro an Globalmitteln sind für 2018 noch im Pott des Beirates Östliche Vorstadt. Bereits bewilligt worden sind 30 556,52 Euro, inklusive der 5000 Euro, die bis zur August-Sitzung des Beirates für die Beiratsarbeit reserviert bleiben. Diesem Antrag, den Helmut Kersting von den Linken eingebracht hatte, haben die Mitglieder des Sozialausschusses des Beirates Östliche Vorstadt zugestimmt. Auf der jüngsten Sitzung haben sie über 21 Anträge auf Globalmittel befunden.

Die Bremer Turnvereinigung (BTV) 1877 ist mit ihrer Baseball-Mannschaft in die erste Bundesliga aufgestiegen und hat beispielsweise einen Antrag auf 18 924 Euro gestellt. In den vergangenen Jahren wurden Summen zwischen 2000 und 2500 Euro bewilligt. Für 2018 gewähren die Mitglieder des Ausschusses der BTV 1877 die Summe von 3141,52 Euro.

Das Kulturzentrum Lagerhaus hat für die 20. Interkulturelle Kindertheaterwoche einen Antrag auf 800 Euro gestellt. In den Vorjahren wurden Summen zwischen 200 und 400 Euro gewährt. 400 Euro wurden nun bewilligt, weil das Lagerhaus auch noch in anderen Stadtteilen Globalmittel beantragt hat. Und noch ein Antrag kam vom Kulturzentrum Lagerhaus: 1200 Euro für die 19. Migrantinnentage gegen Ausgrenzung. Auch hier wurde die Hälfte bewilligt. In den Vorjahren war die Veranstaltung mit 300 bis 600 Euro gefördert worden.

Die Helga-und-Reinhard-Werner-Stiftung beantragte für die so wichtige Arbeit der Bildungsbrücke 3000 Euro, die auch diesmal im vollen Umfang gewährt wurden. ­Daniel de Olano, der stellvertretender Sprecher des Beirates Östliche Vorstadt, hob die Bedeutung des Projektes hervor. Der Anteil der Bedürftigen wachse stetig. Die Stiftung beantragte außerdem für den Förderpreis für beispielhafte Kinder- und Jugendarbeit 3 000 Euro. 1500 Euro wurden bewilligt. Die andere Hälfte soll der Beirat Mitte übernehmen. Für Blumensträuße, die bei Altersjubiläen verteilt werden, bewilligten die Ausschuss-Mitglieder 550 Euro.

Die Evangelische Friedensgemeinde bekommt für „Das Viertel isst“ 250 Euro, der Förderverein der Schule an der Schmidtstraße für die Bücherwerkstatt mit Melissa Chelmis sogar mehr als die beantragten 1000 Euro. Der Ausschuss hat beschlossen, auch den Elternanteil für dieses Projekt zu übernehmen, und bewilligte 1250 Euro. Die gemeinnützige GmbH Quartier hat für ein 2018 geplantes Kinderkulturprojekt 2500 Euro beantragt. Das Geld kommt nun voraussichtlich je zur Hälfte aus den Globalmitteln der Beiräte Östliche Vorstadt und Mitte.

Die Aids-Hilfe erhält für eine geplante ­sozialtherapeutische Gruppenfahrt voraussichtlich 1600 Euro, ebenfalls aus beiden Beiratstöpfen. Das „Also mir schmeckts Theater“ hat für seine Kooperation mit der Galerie Am Schwarzen Meer für „Improtheater trifft Kunst“ 1500 Euro beantragt. Die Lokalpolitiker bewilligten 1 000 Euro. Alvaro Solar und Christina Collao vom „Theater aber andersrum“ bekommen für das Projekt „Bremer Kultur ohne Grenzen“ 2500 der beantragten 3000 Euro.

Der Kulturhof Peterswerder erhält für sein Projekt „Zeitgenössische Kultur aus Japan“ 2500 Euro. „Das ist schon im vergangenen Jahr sehr spannend gewesen“, sagte Daniel de Olano. Beifall gab es auch für die „Kapier Papier“-Projekte des „Kek“-Kinder­museums, das in der Weserburg seine Heimat ­gefunden hat. „Frau Rosenthal und ihr Team machen eine tolle Arbeit“, sagte Timo von den Berg, der im Ortsamt arbeitet. 1250 Euro sind für das Projekt „Skulptour“ bewilligt.

„Kucken kommen – offene Ateliers“ ist ein großer Publikumsmagnet. Die Initiative von Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern hat diesmal 2000 Euro beantragt. In den Jahren zuvor wurden 500 bis 750 Euro bewilligt. Für dieses Jahr sind es 1000 Euro. Daniel de Olano machte sich für den Antrag der Künstlerin Christina Collao stark, die für ihr Ausstellungsprojekt „Bestiarium“ im „Haus des Reichs“ 1250 Euro beantragt hat. Er gab zu bedenken, dass Künstler mit ihren Ausstellungen in der Regel nichts verdienen. Die von beantragte Summe wurde im Ausschuss zunächst kontrovers diskutiert, dann aber wurden 1000 Euro bewilligt.

Der Verein Dreiundzwanzig wollte 2250 Euro für die Veranstaltungsreihe und das Konzert, das sich auf das Album „Machine Gun“ unter dem Titel „50 Jahre Peter Brötzmann“ bezieht. Der Ausschuss bewilligte 1125 Euro. Der Schulverein der Oberschule an der Schaumburger Straße stellte für die Erneuerung der Bibliothek einen Antrag auf 1500 Euro, ein Drittel ist bewilligt. Der Verein Sportgarten in der Pauliner Marsch beantragte für die Instandsetzung der Trampolinanlagen 2400 Euro. Die Hälfte der Summe kommt nun aus den Beiratsmitteln der Östlichen Vorstadt. Der Verein Kulturnetz Bremen wollte 3975 Euro für das Bremer Zine-Festival, ein internationales Gesangsfestival Ende Mai in der Hochschule für Künste in der Dechanatstraße. Davon wurden 750 Euro bewilligt.