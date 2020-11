Die Sparkasse plant die Eröffnung einer Stadtteilfiliale im Ostertorsteinweg vor den Sommerferien 2021. (Symbolbild) (Marijan Murat /dpa)

Ortsamtsleiterin Hellena Harttung fand in der jüngsten virtuellen Sitzung des Sozialausschusses des Beirats Östliche Vorstadt klare Worte. „Ich bedauere es sehr, dass die Sparkasse vom Brill in den Technologiepark gezogen ist. Und ich bedauere es sehr, dass die Sparkassen-Filiale Vor dem Steintor aufgegeben wird“, sagte sie. Die Sparkasse zieht stattdessen auf die Kulturmeile, in die ehemaligen Räumlichkeiten von „Ilse Mode“ am Ostertorsteinweg. Dass die Sparkasse mit der Einrichtung einer Stadtteilfiliale, wie schon in Schwachhausen und in der Neustadt, nun auch im Viertel Flagge zeigt, begrüßt Harttung und bedankte sich ausdrücklich dafür. „Bei allem Verlust ist das ein großer Gewinn.“

Nicola Oppermann, Sprecherin der Sparkasse, erläuterte, dass in der Stadtteilfiliale tagsüber Beratungsdienstleistungen angeboten werden. Abends könnten die Räume von Gruppen für Veranstaltungen angemietet werden. Geld abheben ist hier nicht möglich, aber in einer kleineren Räumlichkeit gleich gegenüber, in der entsprechende Terminals, auch für Kontoauszüge und Überweisungen aufgestellt werden sollen. Die Sparkasse peilt laut Oppermann die Eröffnung vor den Sommerferien 2021 an.

Sonst sieht es im Steintor mit Geldversorgung und Finanzdienstleistungen eher mau aus, was von den Mitgliedern des Sozialausschusses vehement kritisiert wurde. Frank Ballschmiede (Grüne) kündigte denn auch umgehend persönliche Konsequenzen an. Er sei als bisheriger Kunde von Commerzbank und Postbank, die in einem Verbund agieren, höchst unzufrieden, sagte er. „Ab sofort hat die Sparkasse einen Kunden mehr“, kündigte er an. Hellena Harttung fügte hinzu, dass es symptomatisch sei, dass es weder die Commerzbank noch die Postbank für nötig befunden hätten, virtuell Vertreter zu der Sitzung zu entsenden.

Die Commerzbank hatte zumindest noch mit einem Brief auf die Einladung reagiert, in dem das Geldinstitut die Zusammenlegung von Filialen mit dem Kundenverhalten rechtfertigte: Online-Banking nehme immer mehr zu. Die Postbank hatte lediglich lapidar verlauten lassen, dass ihrer Auffassung nach die Versorgung sichergestellt sei.

Um Schadensbegrenzung bemüht war Stephan Siekmann, der von der Deutschen Post in Hannover zugeschaltet war. Er betonte aber auch, dass die Menschen selbst die Wahl hätten, wie die Zukunft im Handel, aber auch bei Gelddienstleistungen aussehe. So betonte Oppermann, dass nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen sehr genau die Kundenströme gemessen würden. Das hätte letztendlich auch zum Aus der persönlichen Betreuung in der Filiale in der Georg-Bitter-Straße geführt. Nun sind in Hastedt lediglich die Filialen an der Malerstraße und im Hansa-Carré übrig.

Auch in der Lüneburger Straße existiert mittlerweile keine Möglichkeit mehr, sich mit Geld zu versorgen. Oppermann versprach Abhilfe: „Es soll dort bald wieder ein Bargeld-Automat aufgestellt werden“. Sie betonte, dass die Sparkasse immerhin einen Bargeld-Bringservice eingerichtet habe und dass die Kundschaft auch via Telefon problemlos Geldgeschäfte tätigen könne. Dass das offenbar auch wegen der Überlastung durch Corona nicht immer so problemlos ging, musste vor einigen Wochen die Kundschaft erfahren, die sich via Sparkassen-Zentrale mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater verbinden lassen wollte. Sie hatte mit der elektronischen Assistentin Anna zu kämpfen, die in höflichem Ton alle Anfragen an sich abprallen ließ. Dieser alles andere als kundenfreundliche Feldversuch ist inzwischen wieder eingestellt worden.

Irmgard Lindenthal (Grüne) und Oliver Schmolinski (SPD) betonten, wie wichtig der persönliche Service, nicht nur für ältere Menschen sei. Lindenthal wollte wissen, ob es nicht möglich wäre, dass sich verschiedene Geldinstitute stundenweise einen Standort teilten. Schmolinski fragte nach, ob nicht die Möglichkeit bestehe, temporär einen Bus auf dem Wochenmarkt aufzustellen. Das sei allein der Kundschaft auf dem Land vorbehalten, die sonst kilometerweit fahren müsse, sagte Oppermann.

Für besonderen Unmut und anhaltende Diskussionen sorgt die Schließung der Postbank-Filiale in der Brunnenstraße. Mit ihrem markanten Personal, das immer einen netten Schnack auf den Lippen gehabt habe, sei sie auch immer ein wichtiger, sozialer Treffpunkt im Viertel gewesen, sagte Harttung. Siekmann verwies auf die Postbank-Niederlassungen an der Domsheide, am Bahnhof und in der Pfalzburger Straße, aber auch darauf, dass die Post inzwischen zahlreiche Kooperationen mit Einzelhändlern eingegangen sei. Dort könne die Kundschaft Briefmarken erwerben, aber auch Pakete verschicken und abholen. Letzteres sei auch an den vielen Packstationen möglich.