Peterswerder. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder unter Nachbarn – überall dort, wo Menschen miteinander umgehen, kann es zu Konflikten kommen. Reinhard Gropengießer, der sich im Rahmen einer Fortbildung mit professioneller Streitvermittlung auseinandergesetzt hat, ist überzeugt: „Mediation ist ein Verfahren, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen.“ Mit drei weiteren Fortbildungsteilnehmern bietet er am Sonntagnachmittag im Bürgerhaus Weserterrassen ein kostenloses Mediations-Café an.

Es waren eigene Erfahrungen im Berufsleben, die ihn dazu veranlasst haben, einen einjährigen Kursus in Mediation an der Volkshochschule zu absolvieren, sagt Reinhard Gropengießer. Grund dafür seien Streitigkeiten mit den Teilhabern eines gemeinsamen Unternehmens gewesen.

„Meine Kompagnons und ich hatten oftmals andere Vorstellungen davon, wie die Dinge zu laufen haben, und dass wir uns nicht einig waren, führte häufig zu Konflikten“, berichtet der 65-Jährige. Die Auseinandersetzungen mit seinen Geschäftspartnern seien belastend für ihn gewesen und das habe ihn nach dem Verlassen des Unternehmens dazu bewegt, sich intensiver mit der professionellen Lösung von Konflikten zu beschäftigen.

Mittlerweile sehe er vieles klarer, sagt Gropengießer. „Konflikte sind oftmals das Ergebnis von unterschiedlichen Interessen“, lautet sein Fazit im Hinblick auf seine berufliche Vergangenheit. Lasse sich in solchen Fällen kein Kompromiss finden, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind, könnten sich mit der Zeit die Fronten verhärten. „Alle Konflikte haben das Potenzial, sich zu steigern.“ Mediation – oder wörtlich „Vermittlung“ – könne vor allem auf einer frühen Eskalationsstufe helfen, zwischenmenschliche Probleme zu lösen. Die Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens erstreckten sich auf unterschiedliche Lebensbereiche: Bearbeitet werden könnten nicht nur Konflikte im beruflichen Umfeld, sondern auch Probleme innerhalb der Familie, andauernde Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern und Lehrern oder ein Zwist unter ­Nachbarn.

„Oftmals sind es die ganz banalen Alltagskonflikte, die irgendwann eskalieren“, sagt Gropengießer und entwirft ein mögliches Szenario für einen beginnenden Nachbarschaftsstreit: „Dann wird dem, der einem immer die Einfahrt zuparkt, irgendwann die Frontscheibe des Autos zugeklebt.“ Die Reaktion des anderen lasse erfahrungsgemäß nicht lange auf sich warten, und mit jedem weiteren Akt schraube sich der Konflikt weiter in die Höhe. Ehe man sich versehe, sei man sich spinnefeind und davon habe am Ende niemand etwas. Eine solche Situation beeinträchtige die Lebensqualität auf beiden Seiten des Gartenzauns.

Mit der Lösung von derartigen Problemen hat Reinhard Gropengießer sich im Rahmen einer beruflichen Fortbildung beschäftigt. An der Bremer Volkshochschule hat er sich unter fachkundiger Anleitung damit auseinandergesetzt, was gute Beziehungen ausmacht, wie gewaltfreie Kommunikation funktioniert und sich verschiedene Methoden der Fallbearbeitung angeeignet. Grundlage für die professionelle Vermittlung sei ein Fünf-Phasen-Modell, das den Verfahrensablauf einer professionellen Mediation regele, gibt er Einblick in die Kursinhalte.

Dabei schaffe der Mediator zunächst einen vertraulichen Gesprächsrahmen und trage Sorge dafür, dass sich die Beteiligten auf grundsätzliche Regeln der Kommunikation einigten. „Es muss klar sein, dass das Besprochene nicht nach außen dringt, dass man einander zuhört und den anderen ausreden lässt“, fasst Gropengießer zusammen. Im zweiten Schritt komme der eigentliche Konflikt zur Sprache, dabei stelle einer nach dem anderen die persönliche Sicht auf die Dinge dar.

Angeregt durch die Nachfragen des Vermittlers münde dieser Monolog schließlich in ein Gespräch: „Was hast du gehört, was ist bei dir angekommen?“, formuliert Gropengießer typische Fragestellungen der dritten Phase, bevor es dann darum gehe, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es sei wichtig, die Ideen, die in diesem Zuge gesammelt würden, auch daraufhin abzuklopfen, wie realistisch sie seien, betont der Mediator. Ganz zuletzt stehe dann die Einigung in Form einer schriftlichen Vereinbarung an.

Beim Mediations-Café am Sonntagnachmittag im Bürgerhaus Weserterrassen will er gemeinsam mit drei weiteren Absolventen der Mediatoren-Fortbildung einen Vortrag über diese und weitere Vermittlungsverfahren halten. Im Anschluss daran wolle man sich der Einzelfallberatung widmen, sagt Gropengießer. „In zwei Räumen können wir Gespräche mit Interessierten führen, und unser Angebot ist kostenlos“, versichert er. Für gewöhnlich stellen Mediatoren ihre Dienste in Rechnung, denn wer eine solche Fortbildung besucht und die Kosten dafür trägt – aktuell beläuft sich die Kursgebühr an der Bremer Volkshochschule auf mehr als 2000 Euro – plant in der Regel beispielsweise eine freiberufliche Tätigkeit als Mediator.

Einige von seinen Mitstreitern seien diesen Weg gegangen, bestätigt Reinhard Gropengießer. Dass sie die Veranstaltung im Bürgerhaus Weserterrassen dennoch kostenlos anbieten können, ermögliche die finanzielle ­Förderung einer Stiftung. „Um die zu bekommen, haben wir versichert, dass wir das ehrenamtlich machen“, erklärt Reinhard Gropengießer.

Zehn weitere Termine seien in Planung und dabei wollten sie sich jeweils etwa eineinhalb Stunden Zeit für die Anliegen der Besucher nehmen. Allerdings, räumt Reinhard Gropengießer ein, seien die Möglichkeiten vor Ort begrenzt. So ginge es beim Meditions-Café eher darum, erste Lösungsansätze für Konflikte zu entwickeln.

Das Mediations-Café ist am Sonntag, 24. Februar, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b, geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.