Sigi Brüns (von links), Monika Jessing, Katharina Springfeld, Anette Breu und Angela Dödtmann präsentieren ihre Werke gemeinsam in einer Ausstellung. (PETRA STUBBE)

Wahre Schmuckstücke sind wieder im ehemaligen Juweliergeschäft Ellermeyer zu sehen. Mit der Schau „Pop up Art“ füllen die Bremer Künstlerinnen Anette Breu, Sigi Brüns, Angela Dödtmann, Monika Jessing und Katharina Springfeld die Schaufenster und Vitrinen des Geschäfts an der Ecke Vor dem Steintor/Lübecker Straße mit Leben. Doch nicht Ketten, Armbänder und Ringe sind zu sehen. Sie präsentieren bis zum 23. Dezember Fotografien, gravierte Gläser, Taschen, Mode und Keramik.

Seit zwölf Jahren ist „Ellermeyer“, wie es mit schwungvollen Lettern noch am Gebäude prangt, geschlossen. Kurzzeitig waren ein weiterer Juwelier und im vergangenen Jahr für ein paar Monate ein Bekleidungsgeschäft in den Räumen untergekommen. „Das hier ist perfekt für uns“, freut sich Brüns und weist mit ausgestrecktem Arm in den leer stehenden Verkaufsraum mit seinen alten Vitrinen und braunen Schränken im 50er-Jahre-Stil. Der Retro-Chic bietet den optimalen Rahmen für die Kunst der fünf Frauen.

Beim Sport kennengelernt

Vier von ihnen haben sich vor sieben Jahren über den Sport kennengelernt und bald gemerkt, dass sie auch ihre gemeinsame Leidenschaft für Kreatives verbindet. Auf Springfeld, die fünfte im Bunde, sind die sportlichen Künstlerinnen über die Internetseite von „Kunstwerk im Viertel“ aufmerksam geworden, auf der Werkstätten des Stadtteils ihre Kunstwerke zeigen. Springfeld hat ihr Atelier im Fesenfeld.

Die gelernte Schneidermeisterin und Designerin fertigt Taschen aus LKW-Plane. Zeitlos, ohne Aufdrucke und in kräftigen Farben bieten sie ordentlich Stauraum und sind dabei erstaunlich leicht. Das wetterfeste und robuste Material verarbeitet die 57-Jährige mit einer Industriemaschine.

In puncto Farbe ist auch Monika Jessing mutig. Ihre Kleider, Röcke und Oberteile stammen aus ihrem ehemaligen Bekleidungsgeschäft. Mittlerweile hat sich die 55-Jährige voll und ganz auf die Fotografie konzentriert. Sie lässt sich von Farben in ihrer Umgebung inspirieren, drückt aus dem Auto heraus auf den Auslöser. Konkrete Formen sind kaum noch zu erkennen. Jessing hält Unschärfen fest und bringt das Ergebnis im quadratischen Format auf Alu-Dibond. In der Ausstellung sind Auszüge aus ihrer Serie „En passant“ zu sehen.

Ebenfalls Fotografien, ebenfalls quadratisch, zeigt Brüns. Die gelernte Innenarchitektin hat ihr Metier unter anderem an der europäischen Kunstakademie Trier und in New York gelernt. Regelmäßig organisiert sie im Etelser Käsewerk Ausstellungen. Ihre Motive begegnen der 51-Jährigen auf Spaziergängen durch Großstädte. Auf ihren Streifzügen wie zwei Wochen lang durch Hamburg und im vergangenen Jahr zehn Tage durch New York fängt sie Menschen, Momente und Architekturen ein. Sie macht das Besondere und die Schönheit der Dinge sichtbar, die im Vorbeigehen nicht wahrgenommen werden. „Ich möchte, dass die Bilder mit dem Auge das Herz berühren“, wünscht sie sich für ihre Kunst.

Großes Geschick beweist auch Anette Breu. Die 56-Jährige arbeitet seit 1981 als Keramikerin. Das Handwerk hat sie in der dritten Generation von ihrem Vater erlernt. Hauptsächlich aus Porzellan schafft sie kleine Gefäße, Tassen oder Teelichter, die erst auf den zweiten Blick den aufwendigen Arbeitsprozess erahnen lassen. Da wechselt sich in einem Werk eine Glasur aus echtem Gold mit Biskuitporzellan, also stumpfer Oberfläche, ab. In mühevoller Arbeit einzeln ausgestochene Löcher lockern die Oberfläche auf.

Auch Angela Dödtmann beweist für ihre Glasgravuren ein gutes Auge und ruhiges Händchen, das sie nach einer dreijährigen Ausbildung mit dem Absolvieren ihrer Gesellenprüfung unter Beweis gestellt hat. Ihre Glasgegenstände führt die 55-Jährige um Stein- und Diamanträder herum. Auf diese Weise verewigt sie filigrane Gravuren, Wappen oder Namenszüge mit persönlichem Charakter. Eine größere Auswahl ist in der Böttcherstraße zu sehen, wo sie zusammen mit einer Kollegin eine Werkstatt betreibt.

So unterschiedlich die Kunstgegenstände der Ausstellungsmacherinnen sind, so vereint sie doch eine individuelle Handschrift und großes handwerkliches Können. Fertigungen auf Wunsch sind möglich. Ein Besuch der kleinen Schau lohnt.

Weitere Informationen

Die Ausstellung der fünf Künstlerinnen ist noch bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, im ehemaligen Juweliergeschäft „Ellermeyer“, Vor dem Steintor 149, zu sehen. Sie ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die verschiedenen Exponate sind alle käuflich zu erwerben.