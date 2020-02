Altstadt. Es ist bereits das zehnte Mal, dass die evangelische Liebfrauengemeinde mit der „Winterkirche“ zum Essen einlädt. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die mit wenig auskommen müssen. Willkommen sind aber auch Gäste, die Lust auf Gespräche und Begegnungen mit Menschen haben, die sie sonst vielleicht nicht kennenlernen würden. Bis zum 30. März verwandelt sich der Chorraum hinter dem Altar immer montags in ein Gasthaus für Leib und Seele. Die Winterkirche startet jeweils um 10 Uhr mit einem Frühstück. Mittags gibt es eine kurze Andacht, bevor um 13 Uhr eine warme Mahlzeit aufgetischt wird. Im Anschluss findet ein kleines Konzert statt. Gegen 15 Uhr schließt das Café seine Türen. Für das gastliche Ambiente und den reibungslosen Ablauf sorgen die 42 ehrenamtlichen Helfer, die aus ganz Bremen kommen – und nicht nur aus der Gemeinde Unser lieben Frauen, wie Pastor Stephan Kreutz betont, der das Projekt hauptamtlich begleitet. Sie schenken Kaffee aus, tragen das Essen auf, räumen ab und flitzen zwischen Tischen und Küche hin und her. Vor allem aber haben sie immer ein offenes Ohr für ihre Gäste.

„Über die Jahre hat sich ein richtiges Vertrauensverhältnis mit einigen Menschen aufgebaut“, berichtet Peter Schmaltz. „Man kennt und grüßt sich auch auf der Straße oder schnackt kurz zusammen.“ Der 73-Jährige gehört seit Beginn des Projekts vor zehn Jahren zum ehrenamtlichen Team der Winterkirche. Ihm gefalle besonders die Vielfalt der Gäste. Man lerne ganz unterschiedliche Menschen und Lebensläufe kennen. „Es gibt Begegnungen, die mir ans Herz gehen und nachwirken“, erzählt Elisabeth Dibbern, die seit drei Jahren dabei ist. „Manchmal dauert es lange, bis sich jemand öffnet und bei anderen geht es ganz schnell. Die meisten schätzen nicht nur die warme Mahlzeit, sondern ebenso das persönliche Gespräch und das vertrauensvolle Ambiente. Wenn nötig und gewünscht, können wir auch Anlaufstellen für weitergehende Hilfen nennen.“ Die 72-Jährige findet den Gedanken hinter der Winterkirche wichtig, nämlich dass alle Menschen wertgeschätzt werden. „Viele Gäste bedanken sich sehr herzlich. Die Grundstimmung ist einfach unheimlich positiv. Durch die zentrale Lage stoßen immer wieder Passanten dazu„, erzählt die ehemalige Krankenhausseelsorgerin. “Berufstätige zum Beispiel, die gerade Mittagspause haben, neugierig gewordene Touristen auf Besichtigungstour oder einfach jemand, der gerade in der Innenstadt unterwegs ist.“ Pastor Stephan Kreutz fügt hinzu: „Uns geht es auch darum, dass Leute miteinander an einem Tisch essen, die sonst vielleicht nicht zusammensitzen würden. Menschen aller Altersklassen und sozialen Schichten.“

Zwölf Tische mit rund 100 Plätzen werden jeden Montagmorgen im Chorraum aufgebaut. Tatkräftige Unterstützung gibt es dabei von Schülerinnen und Schülern der St.-Johannis-Schule. „Der Aufbau ist ganz schön zeitaufwendig und die Jugendlichen sind uns eine Riesenhilfe“, freut sich Pastor Kreutz. Die Ehrenamtlichen arbeiten in zwei Schichten und haben alle Hände voll zu tun. Wer nicht gerade Essen ausgibt, sitzt mit an den gut gefüllten Tischen. „Wir möchten, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und Berührungsängste abgebaut werden“, sagt Elisabeth Dibbern. Ganz wichtig sei ihr dabei der gegenseitige Respekt. Für viele sei die Winterkirche schon zu einer festen Institution geworden. Es gebe zahlreiche Stammgäste, die hier montags herkommen. „Die wunderbare Atmosphäre des Raumes verleiht der Veranstaltung zusätzlichen Charme“, ist sich Peter Schmaltz sicher. „Viele Gäste reden von „ihrer Kirche“ und identifizieren sich mit Unser Lieben Frauen.“ Wohl auch mit ein Grund dafür, dass man nie Probleme mit randalierenden Besuchern habe.

Die Idee zu der gastlichen Einrichtung kam von Kristina Bulling, damals noch Bauherrin der Gemeinde Unser Lieben Frauen. Sie leitet das Projekt heute ehrenamtlich. Inspiriert wurde sie von der Vesperkirche in Stuttgart, die auf Initiative des Diakoniepfarrers Martin Fritz ins Leben gerufen wurde. Er wollte Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten an einem Tisch versammeln. In der Leonhardskirche setzte er 1995 seine Vorstellung in die Tat um. Fritz verstarb 2011, sein Erbe lebt weiter. Viele Gemeinden in deutschen Städten folgten dem Stuttgarter Beispiel. Kristina Bulling musste ihre Bremer Gemeinde anfangs allerdings noch überzeugen. Denn die Idee, Tische und Stühle im Chorraum aufzustellen, stieß auf einigen Unmut. „Es gab eine leidenschaftliche Diskussion darüber, ob man am heiligsten Ort der Kirche essen dürfe“, sagt Stephan Kreutz. „Mit hauchdünner Mehrheit wurde der Vorschlag angenommen. Ein Jahr später hat man dann erneut abgestimmt und sich mit einem breiten Votum für die Fortsetzung ausgesprochen.“ Überhaupt, macht der Pastor deutlich, seien das Heiligste doch die Menschen.

Weitere Informationen

Die Winterkirche läuft bis zum 30. März, jeweils montags in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, in der Innenstadtkirche Unser Lieben Frauen, Hollerallee 4. Essen und Trinken gibt es gratis, Spenden sind willkommen. Wer sich gern im ehrenamtlichen Team engagieren möchte, kann sich telefonisch unter 0421 3466 99 56 oder per E-Mail an kreutz@kirche-bremen.de melden.