Gerda Blohm und die Pianistin Jinzi Ju geben ein Frühlingskonzert. (Petra Stubbe)

Gerda Blohm hat Gesang und Schauspiel in Oldenburg, am Mozarteum in Salzburg und in Zagreb studiert und tritt regelmäßig in Bremen auf. Jetzt will die Mezzosopranistin aus Horn ihrem Publikum in der Östlichen Vorstadt wieder den Frühling ins Haus bringen. Am Donnerstag, 5. April, gibt sie um 16 Uhr ein Konzert im Seniorenzentrum Schöne Flora, Hermine-Berthold-Straße 30. Die Pianistin Jinzi Ju begleitet sie am Klavier. Gerda Blohm wird Frühlingsmelodien aus Operette und Film singen, aber auch klassische Volkslieder.

In jungen Jahren hatte Gerda Blohm nach einer Erkrankung ihre Bühnenlaufbahn nicht fortsetzen können. Jahrzehnte später nahm sie den Faden wieder auf. 1993 studierte sie erneut Gesang. Als Solistin trat sie wieder in Norddeutschland und in den USA auf. Wenn sie in Bremer Seniorenzentren singt, weckt sie bei ihrem Publikum Erinnerungen. Gerda Blohm will Musik für die Seele machen, und sie freut sich, wenn bei den altbekannten Weisen aus Zuhörern Mitsänger werden.