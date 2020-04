Wollstuben-Mitarbeiterin Hildegard Ingendoh ist auf ihre Kunden und deren Wünsche vorbereitet. Vom Sofortgeld hat sie allerdings noch nichts gesehen. (PETRA STUBBE)

Maria Pirttivesi-Nadaczna ist enttäuscht. Nach einem Monat coronabedingter Zwangspause hat ihr Modegeschäft „Marys First and Second Hand“ seit vergangenem Montag mit mäßigem Erfolg wieder geöffnet. „Eigentlich dachte ich, dass die Kunden gleich morgens in den Laden gestürmt kommen“, erzählt sie. Tatsächlich aber hätten nur wenige den Weg in das Modegeschäft an der Leher Heerstraße gefunden. „Insbesondere meine älteren Kunden haben große Angst vor Ansteckung“, sagt sie. Dabei lasse sich der Mindestabstand bei ihr schon durch die Kleiderständer problemlos wahren. Zudem dürften nicht mehr als zwei Leute gleichzeitig in ihrem 70 Quadratmeter großen Laden stöbern. Dennoch habe sich die Kundschaft im Vergleich zu vorher um etwa zwei Drittel reduziert, sagt Pirttivesi-Nadaczna.

Auch mit Blick auf die kommenden Monate sorgt sich die Einzelhändlerin um ihren Umsatz. Sollten Reisen ins Ausland im Sommer flachfallen, rechne sie mit anhaltenden Umsatzverlusten. „Wenn die Menschen verreisen, kleiden sie sich vorher gern neu ein“, sagt sie. Blieben sie indes daheim, sei der Bedarf an neuen Outfits erfahrungsgemäß weitaus geringer.

Soforthilfe dringend benötigt

Während der einmonatigen Schließung lag Pirttivesi-Nadacznas Umsatz bei null. Ein Online-Verkauf hätte sich nicht gelohnt, sagt sie. Der Großteil ihrer Stammkundschaft hätte davon ohnehin keinen Gebrauch gemacht. „Die Kunden möchten die Kleidung gerne anprobieren, bevor sie sie kaufen“, sagt sie. Umso dringender warte sie jetzt händeringend auf die Soforthilfe, die sie Ende März beantragt hat – und natürlich auf mehr Kunden. Die Zeit, in denen Pirttivesi-Nadaczna alleine in ihrem Laden sitzt, nutzt sie im Moment, um Atemschutzmasken für ihre Kunden zu nähen. „Vielleicht gibt ihnen das ein bisschen mehr Sicherheit“, sagt sie.

Ein paar Meter weiter, in der Wollstube von Anke Heyn, laufen die Geschäfte besser – „im Grunde wie früher“. Müssen sie auch, sagt sie. Schließlich seien der März und der April für gewöhnlich die letzten beiden Monate der Stricksaison – und die seien ihr nun größtenteils weggebrochen. Heyn setzt deswegen auf dünne Sommergarne und darauf, dass die Kundschaft das Stricken im Sommer für sich entdeckt. „Der entspannende Effekt ist im Sommer ja derselbe wie im Winter“, sagt sie. Da viele Menschen möglicherweise diesen Sommer zu Hause bleiben, hofft Heyn nun darauf, dass sie unter anderem das Stricken als Zeitvertreib für den Garten wählen. Denn wie für die meisten Einzelhändler haben die Wochen der Schließung auch für die Wollstube massive Umsatzeinbußen mit sich gebracht, erzählt Heyn. In dieser Zeit habe sie telefonisch Bestellungen angenommen, die sie entweder ausgeliefert habe oder die von den Kunden abgeholt wurden. „Ich hatte einen entsprechenden Aushang im Schaufenster und habe das Firmentelefon auf meinen Privatanschluss umgeleitet, um immer erreichbar zu sein“, erzählt sie. So hätten die Einnahmen gerade für die Miete gereicht. Auf die beantragte Soforthilfe warte sie nach wie vor.

Was ihr Angebot angeht, sei es aktuell nicht ganz so üppig wie gewohnt, sagt Heyn. Dennoch sei es völlig ausreichend. Ihr Lieferant lasse in Italien spinnen. Entsprechend verzögert komme der Nachschub. Zurzeit verkaufe er das, was er noch am Lager hat. Für Heyn eine gute Gelegenheit, „mal wieder ein bisschen auf den Boden zurückzukommen“, sagt sie. „Es müssen ja nicht unbedingt immer 20 unterschiedliche Rosatöne im Regal liegen.“

Auch bei Sabine Noack in der Wohnbar läuft seit vergangener Woche fast alles wie früher. „Im Moment haben die Kunden einen großen Nachholbedarf, es sich zu Hause schön zu machen“, sagt sie. Neben Kleidung verkauft Noack in ihrem Laden im Mühlenviertel vor allem Wohnaccessoires. „Nachdem die Kunden kaum neue Osterdekoration kaufen konnten, freuen sie sich jetzt natürlich, dass die Zeit der Enthaltsamkeit vorbei ist“, sagt sie.

Viel Dekoration gekauft

Daran, dass das Verkaufsniveau langfristig so bleibt wie im Moment, hat Noack allerdings noch ihre Zweifel. „Wir müssen abwarten, wie es weitergeht, wenn die erste Euphorie vorbei ist“, sagt sie. „Vielleicht bleiben die Leute dann doch sicherheitshalber lieber wieder zu Hause.“ Möglicherweise werde jetzt auch nur deshalb so viel Dekoration gekauft, um es sich daheim möglichst schön zu machen, wenn man schon so wenig wie möglich rausgehen soll. Sie könne nur abwarten, sagt Noack. Dasselbe gelte für die Soforthilfe, die auch bei ihr noch nicht angekommen sei. „Dabei habe ich den Antrag schon gestellt, als es noch gar keine offiziellen Formulare dafür gab“, erzählt sie.

Die Zeit der Ladenschließung hat Sabine Noack mit dem Verkauf von Kleidung übers Internet überbrückt. Das Modelabel, das sie vertreibt, habe eine vergleichsweise große Fangemeinde, was den Verkauf sehr erleichtert habe. „Die Kunden kennen die Schnitte und wissen, wie die einzelnen Größen ausfallen“, sagt sie. Daher habe sie die Ware im Laden einfach fotografiert und mit Rabatt über eine Kleinanzeigen-Plattform online verkauft. Dennoch mache ihr das ausgefallene Ostergeschäft noch schwer zu schaffen. „Das Geld war natürlich eingeplant und fehlt jetzt“, sagt sie. Mit dem Verkaufsmodell während der Schließung habe sie sich gerade so über Wasser halten können, die Miete und ein paar Rechnungen bezahlt – mehr aber auch nicht.