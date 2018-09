Die Efkaka-Gruppe (von links): David Lehmann, Marlene Stibal, Alex Jakitsch und Daniela Elisat (MATTHIAS ULRICHS)

Der Countdown läuft, das Publikum zählt 5, 4, 3, 2, 1 ...In diesem Moment müssen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler der Impro-Gruppe Efkaka spontan eine Szene überlegt haben, passend zu einem Stichwort aus dem Zuschauerraum. Was machen eine Reisegruppe in Sachsen oder ein Coach gegen Höhenangst in High Heels auf dem Eiffelturm? Aus der Spontaneität heraus ergeben sich die absurdesten Szenen. Impro-Theater biete „Premieren im Sekundentakt“, sagt Mitspieler David Lehmann. Alles geschehe ungeplant, es gebe keine vorher gelernten Texte. Daniela Elisat, Alex Jakitsch, David Lehmann und Marlene Stibal sind mittlerweile autodidaktische Profi-Improvisateure. Abseits der Bühne arbeiten sie als Ärzte, Lehrer oder Unternehmensberater. Mit der Efkaka-Gruppe, die als studentisches Projekt begann, treten sie schon seit mehreren Jahren zusammen auf. Unterstützt werden sie von der Pianistin Bettina Fischer, die passend zur Stimmung den Soundtrack liefert.

Im Laufe des Abends werden von einer jeweils moderierenden Person Hürden eingebaut, um die Herausforderung zu erhöhen: Die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen Szenen in Reimen wiederholen oder einen Liedtext aus dem Ärmel schütteln. Aus dem Stand reimen die vier weitere Zeilen auf „das war ein richtig schöner Sommer“. Das Publikum darf mitsingen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Theater ist es gewünscht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich rege beteiligen. „Wir sind nur so gut wie unser Publikum“, meint Lehmann. Deshalb sollen sich zu Beginn erst mal alle mit Namen vorstellen, um sich an die Zwischenrufe zu gewöhnen. So bekommt der Abend eine familiäre Note. „Im Verlauf des Abends merken viele, dass ihnen nichts passiert“, sagt Lehmann. Auf die Bühne muss außer den Efkaka-Mitglieder niemand. Die Gruppe kommt mit wenigen Requisiten aus: Schaltet Ingelina Ebeling am Licht die Scheinwerfer auf grün, dreht sich die Szene um eine eifrige Frau, die Rasen mäht, im Weserstadion (Marlene Stibal). Wird es rot, geht es um eine romantische Begegnung an der Pommesbude. Im blauen Licht spielen Elisat und Jakitsch ein Ehepaar, das in einer Tropfsteinhöhle übernachtet.

Kreatives Gehirnjogging

Um Impro-Theater zu machen, brauche man Kreativität und die Bereitschaft, ohne Plan die Bühne zu betreten, sagt Lehmann. Ohne vorgefertigte Ideen im Kopf müsse man sich auf die Ideen der anderen einlassen können. Und sehr genau auf die Worte der Mitspieler hören, um im Sekundenbruchteil darauf reagieren zu können. Elisat, Jakitsch, Lehmann und Stibal können nur mit einem Drehscheiben-Telefon ausgestattet eine Beziehungsgeschichte mit mehreren Figuren entwickeln, vom Opa mit Magen-Darm-Verstimmung bis zur gelangweilten Praktikantin. „Man muss sich das alles merken: Wie heißen die Personen? In welcher Beziehung stehen die? Wo sind die?“, beschreibt David Lehmann die Schwierigkeit dabei. Er habe sich nicht vorstellen können, dass sich die Schauspieler alles ausdenken, als er Efkaka das erste Mal spielen sah. Bis er selbst soweit war, hätten ihm die Proben geholfen, in denen viel gelacht und ausprobiert werde. Zur Improvisation gehöre auch, mit Fehlern umzugehen. „Es ist überhaupt kein Problem, wenn etwas schiefläuft“, so Lehmann. „Das wird von den anderen wieder aufgegriffen“. Am Ende des Abends darf sich das Publikum Figuren aus der Show wünsche, die Efkaka noch einmal aufgreifen. Favorit ist Jean-Pierre (Alex Jakitsch), der französische Coach in High Heels – geschaffen durch die Kunst der Improvisation.

Weitere Informationen

Weitere Shows gibt es am Sonnabend, 3. November, und Sonnabend, 8. Dezember im Lagerhaus (3. Etage), Schildstraße 12-19, 28203 Bremen. Eintritt zehn Euro, sechs Euro ermäßigt. Reservierungen sind möglich per E-Mail an kontakt@efkaka-improtheater.de.