Ihr Vortrag, den Sie am 16. April um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft halten, trägt den Titel: „Geschüttelt, nicht gerührt – James Bond im Visier der Physik“. Klingt ja sehr spannend. Aber wie kommt denn ein Physik-Prof dazu, sich mit James Bond zu beschäftigen? Sind Sie Fan?

Metin Tolan: Ja, ich bin James-Bond-Fan. Und das Beschäftigen damit macht einfach Spaß.

Der irische Schauspieler Pierce Brosnan. Er hat meines Erachtens James Bond bisher am besten verkörpert – eben als einen Geheimagenten mit Stil.

Wahrscheinlich aus „Golden Eye“, „Leben und Sterben lassen“ sowie „Goldfinger“ und möglicherweise „Der Mann mit dem goldenen Colt“.

Natürlich könnten diese Sachen auch funktionieren – wie zum Beispiel der kleine Hubschrauber „Little Nellie“ aus dem Film „Man lebt nur zweimal“. Der ist wirklich geflogen, genauso wie der Raketenrucksack aus „Feuerball“ mit Sean Connery.

Auch die Magnetuhr aus „Leben und Sterben lassen“ funktionierte.

Weil er ein großer Genießer ist und sich so den Geschmack an die Oberfläche des Getränks schütteln lässt.

Weil es Spaß gemacht hat.

Nein. Er soll lieber die richtigen Spieler auswählen und gut mit ihnen trainieren.

Zur Person

Professor Metin Tolan

ist seit 2001 Professor für Experimentelle Physik an der TU Dortmund. Tolan versteht es, auch komplexe Sachverhalte unterhaltsam zu vermitteln und ist so zu einem Star seiner Zunft avanciert.

Zur Sache

Alle kennen James Bond und lieben seine vielen waghalsigen Abenteuer, die er zu bestehen hat. Aber wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass er das Flugzeug am Anfang des Films „Goldeneye“ in der Luft erreicht, oder wie funktioniert die Magnetuhr aus dem Film „Leben und Sterben lassen“ genau? Solche und ähnliche Fragen aus dem Leben des Top-Agenten werden in einem Vortrag der Wittheit von Professor Metin Tolan am Dienstag, 16. April, 19 Uhr, im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, aus physikalischer Sicht beantwortet und mit Filmsequenzen garniert. Zum Abschluss des Vortrages wird die Frage diskutiert, warum James Bond seinen Wodka-Martini stets geschüttelt und niemals gerührt zu sich nimmt.

Weitere Informationen

Der Vortrag „Geschüttelt, nicht gerührt – James Bond im Visier der Physik“ von Professor Metin Tolan findet am Dienstag, 16. April, 19 Uhr, im Haus der Wissenschaft in der Sandstraße 4/5 auf Einladung der Wittheit statt. Er ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der Universität Bremen und dem VDI. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Für Schüler und Studenten ist er frei.