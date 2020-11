Der Fachausschuss Bau, Mobilität und Verkehr des Beirats Mitte diskutiert darüber, einen geschützten Fahrradweg einzurichten. (Sven Eckert / ADFC)

Auf Wohlwollen aller Mitglieder stößt ein Antrag der CDU für den Fachausschuss Bau, Mobilität und Verkehr des Beirats Mitte. „Es wird vorgeschlagen, die derzeit für Pkw-Stellplätze genutzte Spur des Rembertirings zwischen Fedelhören und Rembertistraße zu einer geschützten Fahrradspur umzubauen“, heißt es in dem Antrag. Die in diesem Bereich parkenden Pkw stehen momentan bis zur Ampel Fedelhören und Rembertiring und dieser Umstand trägt dazu bei, dass Kinder den fließenden Verkehr nicht einsehen können. Und auch die Fahrzeuge würden die Kinder oftmals erst spät erkennen, so Dirk Paulmann von der CDU.

Eine sinnvolle Verbindung

Er schlägt vor, dass der Radverkehr, der bislang „zwischen Rembertistraße und Auf den Häfen in beiden Fahrtrichtungen über eine auf dem Fußweg aufgemalte Spur geleitet“ wird, stattdessen die zum Parken genutzte Fahrspur nutzt. Eine sogenannte Protected Bike Lane, ein geschützter Radfahrstreifen, soll es also werden: „Diese Lösung würde auch eine sinnvolle Verbindung zwischen den beiden Fahrradhauptrouten ‚Auf den Häfen‘ und ‚Rembertistraße‘schaffen. Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern an der derzeitigen Engstelle in Höhe Fedelhören könnten so wegfallen und nebenbei die Querung des Rembertirings für die Schulkinder übersichtlicher und damit sicherer machen.“

Die Sperrung des Sielwalls rückt näher: Das Amt für Straßen und Verkehr stellt demnächst Schilder an strategischen Punkten auf. Zwischen 21 und fünf Uhr morgens soll der Autoverkehr dann freitags, samstags und feiertags rund um den Sielwall ausgeschlossen werden. „Das wird ein sechs Wochen andauernder Betriebsversuch, anschließend erfolgt die Auswertung“, sagt Manuela Jagemann vom Ortsamt dazu.