Engagieren sich in der Villa Sponte: Ilona Tessmer, Ida Büssing und Karin Mauelshagen. (PETRA STUBBE)

Die Villa Sponte hat sich ihren Ruf als kultureller Ort in vielen Jahren erarbeitet. Dahinter stand anfangs private Ambition und steht heute ein Team. Ilona Tessmer und Karin Mauelshagen sind die beiden Ehrenamtlichen der Villa Sponte, die sich um die Ausstellung „dazwischen“ kümmern und für die Gemeinschaftsausstellung von Ilse Hellwig, Silke Moorhoff und Elke Prieß den Namen gefunden haben. Die Vernissage findet am Sonntag, 20. Januar, ab 15 Uhr statt. Die Laudatio hält der Bremer Kunstschaffende Martin Koroscha.

„Ich mache seit den Achtzigern Kunst, seit den Neunzigern Menschen und Natur“, sagt Ilse Hellwig. Was sie in die Ausstellung bringt, sind Stelen. Über Metallplatten mit senkrechten Stäben als Sockel schweben in Augenhöhe menschliche Köpfe und Figuren. Sie sind wie Masken von hinten hohl, aus Pappe und Papier geformt, gefärbt, reduziert, gefesselt und verzurrt, genäht und gestopft, aber haben etwas freundlich Geheimnisvolles, wirken wie verwandte Wesen. Hellwigs Reduktion des Menschlichen auf eine bloße Kopfform mit dem oberen Teil eines Leibes verzichtet auf Details wie Ohren oder Augen und führt so zu Klarheit. Auch in ihren Bildern, die sie ausstellt, reduziert Hellwig, vor allem Pflanzliches und Hintergründe. „Ich bringe Vielfalt auf den Punkt“, so Ilse Hellwig.

Silke Moorhoff hat in Ottersberg studiert und arbeitet in der Neustadt. Ihre figürlichen Objekte sind aus Keramik, das sie pigmentiert, aus Kunststoff und aus Porzellan. „Verletzlichkeit, Sehnsüchte, Wünsche in Traum und Wirklichkeit“, sagt sie. Man merkt und sieht es ihren körperlichen Figuren an, Silke Moorhoff geht es um den Menschen. Je nach Material und Intuition entstehen fragmentarische oder hyperrealistische Figuren. Zwei sitzende Figuren zeigen im Gesicht so etwas wie ein Fenster ins Innere, über die Figur soll man ins Innere, an das Wesen, an Gefühle kommen.

Eine Frau mit Köpfchen

Elke Prieß‘ künstlerisches Schaffen verweilt in der frühen Renaissance und bei iranischen Inspirationen. Wie das geht? Prieß erarbeitet Köpfe. Sie näht und stopft aus. Allerdings ist das der unwichtigere Teil ihrer Arbeit. Für eine frühere Ausstellung wollte sie Haut darstellen, dafür fertigte sie Fotografien an. Um die Abbildung plastisch wirken zu lassen, stickte sie die Adern nach. Heute benutzt sie diese Technik wieder. Als Vorlagen dienen Bilder von Frauen aus der frühen Renaissance, gerne aus dem arabischen Raum. Fotodrucke solcher Motive lässt sie auf Leinwand drucken und ausstopfen. Den dreidimensionalen Köpfen gönnt Prieß durch Sticken mit Nadel und Faden nicht nur weitere Konturen, sondern sie fügt auch Gewänder, Kopfschmuck und Ketten hinzu. Und schminkt ihre Kunstwerke, als wären die Damen modisch gegenwärtig. „Es soll nicht artig sein, lieber keck oder unverschämt“, so Elke Prieß, die zudem Bilder zeigt, die sich mit vornehmlich iranischer Ornamentik beschäftigen.

Nach „dazwischen“ steht die Ausstellung „Urmutter, Urgestein“ in der Villa Sponte vom 3. bis 31. März auf dem Plan. Mit sechs bis sieben Ausstellungen jährlich reicht die Vorplanung der Villa Sponte derzeit bis Ende 2020, was mit an den lichten weiten Ausstellungsflächen der privaten Villa liegen mag, wodurch Kunst in ideales Licht getaucht werden kann. Jede Ausstellung wird von einem kleinen Team betreut, das mit der Zusammenstellung der Künstler, die sich beworben haben, in die intensive Phase geht. Das Team stellt die Künstler einander vor, beschließt die Anordnung der Objekte, stellt Öffnungszeiten sicher und erarbeitet nach Möglichkeit eine Preisliste. Bei der Finissage wird ein Resümee gezogen, um Erfahrungen weiter zu nutzen. Außer Ausstellungen bietet die Villa Sponte Konzertbetrieb, Lesungen, Vorträge, auch ein freiwilliges Jahr ist in der Villa möglich.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „dazwischen“ von Ilse Hellwig, Silke Moorhoff und Elke Prieß bleibt bis zum 17. Februar dienstags, sonnabends und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 29. Januar, um 19 Uhr ergänzt ein Bildvortrag von Elke Prieß mit dem Thema „Ein Blick auf den Iran und seine Kunst“ die Ausstellung.