Spielen zusammen Bridge und haben ganz nebenbei auch noch ein Auge für die Kunst: Hanni Fischer, Inge Böning, Kirsten Kopmann (Künstlerin des rechten Objektes), Dieter Kopmann und Hanns-Gerd Fischer. (PETRA STUBBE)

Gete. Der Bremer Bridge- und Kulturladen im Gete-Viertel zieht nach dem ersten halben Jahr als Verein eine positive Bilanz. Knapp 140 Mitglieder zählt der siebte Bridge-Verein der Stadt inzwischen und bietet an jedem Tag in der Woche Möglichkeiten zum Spielen. Um das Jubiläum zu feiern, findet an diesem Sonnabend ein Tag der offenen Tür mit einer Vernissage statt.

Gleicher Ort, gleiches Spiel, neuer Name: Aus dem Treffpunkt „fischers“, den das Ehepaar Hanns-Gerd und Hanni Fischer privat geführt hatte, wurde Anfang des Jahres der Bremer Bridge- und Kulturladen. „Die Verantwortung sollte auf mehrere Schultern verteilt werden“, erklärt Dieter Kopmann, eines der zehn Gründungsmitglieder des Vereins.

Als erster Bridge-Verein der Stadt ist der Bridge- und Kulturladen gemeinnützig ausgerichtet und nicht dem Deutschen Bridge-Verband angeschlossen. Meisterschaftsspiele sind so zwar nicht möglich - doch das Konzept scheint dennoch aufzugehen: Nach den ersten sechs Monaten ist nicht nur die Mitgliederzahl stark angestiegen, auch das Angebot des Bridge- und Kulturladens wurde wegen der hohen Nachfrage vergrößert. Jede Woche werden nun drei Turniere gespielt, außerdem gibt es mehrere Bridge-Kurse auf unterschiedlichem Niveau.

Sogar über die Grenzen des Stadtteils hinaus sei der Verein inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt für Bridge-Spieler geworden, freut sich Dieter Kopmann. „Über den Erhalt des Ladens müssen wir uns erst einmal keine Sorgen machen.“ Den erfolgreichen Start will der Bridge- und Kulturladen nun am kommenden Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür feiern. Bei freiem Eintritt können sich Interessierte von 11 bis 14 Uhr über das Angebot des Vereins informieren und das Kartenspiel selbst einmal ausprobieren. Außerdem gibt es eine Vernissage, bei der drei Handarbeiterinnen ihre Patchwork-Arbeiten präsentieren. Auch für die Verpflegung der Besucher wird mit Essen und Getränken gesorgt. Die Veranstalter erhoffen sich, durch den Tag der offenen Tür vor allem jüngere Mitglieder gewinnen zu können. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagt Dieter Kopmann. Um den Einstieg zu erleichtern, müssen Jugendliche bis 25 Jahren im Bridge- und Kulturladen keinerlei Gebühren zahlen.

Eine Mitgliedschaft im Verein oder Vorkenntnisse im Bridge sind nicht notwendig, um an den Spielen und Kursen des Vereins teilzunehmen. Vor allem am Anfang sei es aber hilfreich, schon einmal ein Kartenspiel gespielt zu haben, sagt Dieter Kopmann. So könne man die Logik des Spiels schneller verstehen. Bridge wird zu viert gespielt, jeweils zwei Personen bilden ein Team. Ziel ist es, möglichst viele Stiche und damit Punkte zu sammeln. „Es ist das interessanteste aller Kartenspiele“, findet Dieter Kopmann, „wir spielen es hier alle mit großer Leidenschaft“. Das Spiel sei sehr variantenreich, man müsse sich viel merken und gut mit dem Partner zusammen arbeiten, erklärt der erfahrene Bridge-Spieler. Anders als bei anderen Kartenspielen komme es dabei nicht auf Glück oder Zufall an: „Über Sieg oder Niederlage entscheidet nur das eigene Können – das macht die Faszination aus. Das Optimum aus den Karten heraus zu holen, das ist die große Kunst.“

Hanns-Gerd Fischer, der vor fünf Jahren das „fischers“ gemeinsam mit seiner Frau als Bridge-Treffpunkt gründete, hat eine ganz eigene Beschreibung für das höchst anspruchsvolle Spiel: „Bridge ist das Schach der Kartenspiele“.