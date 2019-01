Die Bildungsbrücke erhält einen ordentlichen Zuschuss aus dem Topf der Globalmittel - und kann sich damit selbst spendabel zeigen wie im Sommer 2018, als die Initiative 61 Schulranzen bereitstellte. (Christian Kosak)

Der Fachausschuss Soziales, Integration und Kultur des Beirats Östliche Vorstadt hat auf seiner jüngsten Sitzung über die Vergabe von Globalmitteln beraten. Demnach befürwortet der Fachausschuss die Vergabe von jeweils 3000 Euro für die „Bildungsbrücke“ sowie für den jährlich im Bürgerhaus Weserterrassen vergebenen „Förderpreis für beispielhafte Kinder- und Jugendarbeit“ der Helga und Reinhard Werner-Stiftung.

Ebenso empfiehlt er dem Beirat Östliche Vorstadt die Vergabe von 3000 Euro an die Villa Sponte, die einen Antrag zur Bezuschussung neuer Bühnentechnik gestellt hat. Die Initiative „Zukunft ist bunt“, ein interkulturelles Filmprojekt für gute Nachbarschaft, soll nach dem Willen des Fachausschusses 300 Euro erhalten.

Da diverse Anträge für Globalmittel aufgrund der stadtteilübergreifenden Struktur der Projekte nicht nur in der Östlichen Vorstadt, sondern auch in Mitte gestellt wurden, befürwortet der Fachausschuss für diese Projekte und Initiativen eine anteilige Mittelvergabe. Das Kulturzentrum Lagerhaus, das die „Interkulturelle Kindertheaterwoche 2019“ ausrichten möchte, soll 250 Euro vom Beirat Östliche Vorstadt erhalten, das Kinderkulturprojekt der gemeinnützigen GmbH „Quartier“ 500 Euro.

Das zweite Bremer Zine-Festival, ausgerichtet vom Verein „Kulturnetz“, soll mit 500 Euro bezuschusst werden, mit 750 Euro das von Kulturnetz veranstaltete Projekt „What´s going on in Israel“, das die israelische Zine-Szene beleuchten soll. Das „Theater Aber Andersrum“ soll mit seinem auch 2019 stattfindenden Projekt „Bremer Kultur ohne Grenzen“ 1000 Euro an Globalmitteln vom Beirat Östliche Vorstadt erhalten.