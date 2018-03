Die Premiere des Stücks „Kinderleicht“ rückt näher, die Aufregung steigt. Schritte und Abfolgen der Choreografien wollen geübt werden. Und auch, wenn es auf unserem Foto eher wie eine Pause aussieht: Die letzten Regieanweisungen von Simone Bunge sollten schon wahrgenommen werden. (Walter Gerbracht)

Die Premiere des Stücks „Kinderleicht“ am Sonntag, 4. März, rückt näher, die Aufregung steigt. Schritte und Abfolgen der Choreografien wollen geübt werden. Kaum bleibt Zeit, die Kostüme zu bestaunen, für die Designerin Nora Ben Cherif so manche Nachtschicht eingeschoben hat. Hin und wieder tasten Hände unauffällig den zarten Stoff ab, die Augenpaare sind jedoch auf die Tanzpädagoginnen gerichtet.

Die Musik vom Sandmännchen setzt ein und die ganz Kleinen haben ihren großen Auftritt. Noch etwas unschlüssig, aber mit einem breiten Lächeln im Gesicht führt ein Junge seine Gruppe an. Der Spaß an der Bewegung ist den Kindern anzusehen.

Inge Deppert (links) und Simone Ben Cherif-Richter leiten das Projekt. (Walter Gerbracht)

„Kinderleicht heißt der Tanzabend. Auf das Thema bin ich gekommen und die Gruppen haben es für sich interpretiert und ausgearbeitet“, erklärt Inge Deppert, Gründerin des gemeinnützigen Vereins Impuls, der das generationsübergreifende Tanzstück vorbereitet. Die Kindheit sei ein Zeitfenster, über das jeder reden könne. Erwachsene erinnern sich an früher und Kinder stecken mitten drin. Gemeinsam drücken sie ihre Erfahrungen über Bewegung, Spiel und Sprache auf der Bühne aus. „Aspekte der Kindheit sind Angst, Krieg, Vertreibung, aber auch Träume und Spiele. Es wird sogar das Thema Kinderparlament aufgearbeitet“, erläutert Deppert, als die Zwölfjährigen zu wuchtigen Rap-Klängen ihre Horrorvorstellungen kundtun. „Ich hab Angst vor Spinnen, davor allein zu sein, zu sterben“, rufen die Mädchen in der Performance. Deppert selbst erinnert sich klar an ihre Kindheit. Es war eine Zeit, die durch Härte und Leichtigkeit gleichermaßen bestimmt war. Deshalb liege der 77-Jährigen das Thema am Herzen. „Meine Mutter musste mit sechs Kindern zweimal fliehen. Aufgewachsen bin ich in einer Flüchtlingsunterkunft in Schleswig-Holstein.“ Schöne Stunden erlebte sie, als die Mutter am Klavier saß, das die Familie durch Zufall bekam. „Die Freude an der Bewegung bekam ich durch eine Frau vermittelt, die in unserer Unterkunft Gymnastikkurse gab. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mit elf Jahren wusste, was ich beruflich werden wollte – Gymnastiklehrerin.“

Proben seit den Herbstferien

Während die Oberneulanderin die Zeit Revue passieren lässt, kommt Bewegung in die Katzengruppe: Die Mädchen richten die Tüllröckchen und zupfen die Zöpfe zurecht. Als die ersten Takte eines Songs aus dem Musical „Cats“ ertönen, schleichen sie geschmeidig übers Parkett und zeigen die Tatzen. Hier und dort müssen die Reihen noch korrigiert werden, aber die Anmut der Samtpfötchen ist spürbar. „Seit den Herbstferien laufen die ersten Proben“, weiß Deppert. Neben den Kindern ab drei Jahren stehen Laientänzer, Profis der Tanzschule Tanzwerk und angehende Bewegungspädagogen der privaten Fachschule für Gymnastik, Tanz und Bewegungstherapie auf der Bühne. Die Ausbildungsschmiede ist unter dem Dach des Impuls-Vereins beheimatet und von Deppert gegründet. Die Finanzierung für das „Kinderleicht“-Projekt sicherten erneut Sparkasse und die Karin und Uwe Hollweg Stiftung. „Wir organisieren alle zwei Jahre ein Tanzstück dieser Größenordnung. Nach Möglichkeit integrieren wir alle.“ In früheren Stücken standen Senioren neben Kindern und Menschen mit Behinderung auf der Bühne. Bis zu 100 Menschen spürten das Scheinwerferlicht. Am 4. und 5. März sind es 80. Inge Deppert wechselt die Seiten und wird sich das Stück aus dem Zuschauerraum ansehen. „Ich hätte gern mitgetanzt, aber derzeit steht viel Organisatorisches an.“ Applaus ertönt. Die Katzengruppe setzt sich wieder an den Rand. „Ein bisschen üben müssen sie noch. Aber das ist normal bei der ersten gemeinsamen Probe. Beim nächsten Mal sieht das schon ganz anders aus.“ Deppert lächelt und schaut durch die Reihen. Auch wenn noch nicht jeder Schritt gelingen mag, vom Erlebnis der Aufführung nimmt jeder etwas mit, dabei ist sich die Expertin sicher. „Die Bewegung fördert das Bewusstsein für den Körper und die Koordination und nicht zuletzt erzeugt sie Glücksgefühle.“