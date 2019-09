Bei einer Mahnwache hat die Bürgerinitiative am Sonnabend weitere Unterschriften gegen den Abriss des Medienhauses gesammelt. (Petra Stubbe)

Der Reiz und damit der touristische Wert von Städten definiert sich auch über ihr architektonisches Gesicht. Wien und Paris, aber auch Kopenhagen und Riga sind die besten Beispiele dafür, wie sorgsam gepflegte historische Bausubstanz und visionäre, zeitgenössische Architektur zu einer aufregenden, urbanen Identität zusammenwachsen können. Beides ist in Bremen bedauerlicherweise Mangelware.

Dabei hält unsere schöne Hansestadt doch so viel auf sich. Wohin der am klassischen Schönheitsideal des italienischen Star-Baumeisters Andrea Palladio geschulte Blick auch schweifen mag: Wenig anderes als im wahrsten Sinne des Wortes hingeklotzte Einheits-Architektur, von marginalen Unterschieden einmal abgesehen. Ein Umdenken in der städtebaulichen Politik wäre also dringend erforderlich.

Zum Glück gibt es in Bremen genügend Menschen, die für die Erhaltung historischer Bausubstanz kämpfen. Zu ihnen zählt auch die Bürgerinitiative, die das Medienhaus retten will. Der Bauunternehmer Klaus Hübotter hat es mit zahllosen Beispielen vorgemacht: Ohne ihn wären die Villa Ichon und der Sendesaal Bremen der Abrissbirne zum Opfer gefallen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es wäre geboten, dass die verantwortlichen Politiker und auch die Investoren aufhören, vor allem auf Gewinnmaximierung zu schielen. Sie sollten nicht vergessen, die Schönheit der Architektur aus den Augen zu verlieren. Ein Beispiel dieser Schönheit ist die Villa an der Schwachhauser Heerstraße, die im Stil Palladios erbaut wurde und deren Abriss besiegelt scheint. Denn: Grau ist alle Uniformität.