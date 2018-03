“ Die Planungsziele stehen jedoch bereits fest: Die Attraktivität der Innenstadt soll gesteigert werden, was Einzelhandel, Wohnen, Flanieren und Erreichbarkeit angeht.

Der Umbau der Pelzerstraße, der bislang vor der Galeria Kaufhof an der Kleinen Hundestraße endet, und der Knochenhauerstraße ist dabei genauso Thema wie das „Parkhaus-Areal Mitte“ und der Lloydhof. Im Blick habe die Baubehörde dabei auch die Rekonstruktion historischer Wege, die im Zuge früherer Um- und Neubauten verschwunden seien, sagt Stefanie Rohbeck.

„Was da in Aussicht gestellt wird, ist ein enormes Projekt“, meint Michael Rüppel vom Beirat Mitte. „Dann wird man die Innenstadt nicht wiedererkennen.“ Doch einerseits habe die Stadt Interesse an einer Aufwertung, auf der anderen Seite stehe der Bauunternehmer Kurt Zech mit eigenen Plänen: „Wie verknüpft sich das? Wie soll das entwickelt werden?“ Vierzehntägig sprächen die Staatsräte für Bau und Wirtschaft mit Zech, sagt Stefanie Rohbeck: „Die Firma Zech hat eine Konzeptstudie aufgestellt, und wir werden noch ein städtebauliches Konzept entwickeln, da müssen wir noch diskutieren.“ Und auch die Autofahrer hat die Behörde im Blick: „Wir arbeiten parallel an einem Parkraumkonzept.“ Ein Gutachten sei in Bearbeitung, um Parkraumbedarf zu erfassen. Insgesamt wolle man jedoch nicht einfach nur eine große Einzelhandelsfläche anbieten, „sondern auch interessante Bauflächen, die interessante Einzelhändler ­anziehen“.

Für Matthias Rauch von der Linken ist klar: „Wir haben die kleinen Einzelhändler zu schützen. Selbst kleine Bauzäune führen zu bis zu 30 Prozent Umsatzeinbußen.“ Und Birgit Olbrich von der SPD sieht in den geplanten Veränderungen eine Möglichkeit der ökologischen Gestaltung: „Eine Begrünung der Dächer wäre eine Chance für Bremen, da könnten wir eine Vorreiterrolle einnehmen.“

Der einstimmige Beschluss des Beirates betont noch einmal die besonderen Herausforderungen des Projektes, was den Einzelhandel mit den dazugehörigen Arbeitsplätzen, das Wohnen in der Innenstadt und eine innerstädtische Idee für die gesamte City angeht. „Es darf nicht nur das jeweilige einzelne Projekt mit seinen Notwendigkeiten und Dringlichkeiten in den Blick genommen werden,“ so der Konsens. Der Beirat fordert „Qualität vor Quantität“, eine gute Mischung aus klein- und großteiligen Strukturen und nicht zuletzt einen Angebotsmix: Neben Konsum und Gastronomie nennt der Beirat auch Kultur und gemischtes Wohnen, „sowohl im Preis und in der Struktur, wie auch eine Mischung zwischen Miete und Eigentum“. Ein Drittel der Bruttogrundfläche sollte für Wohnen genutzt werden.

Außerdem spricht sich der Beirat für Räume zur öffentlichen Nutzung aus. Junge Leute könnten über die Einbeziehung von Universität und Kultur in die Innenstadt kommen: „Ein Standort einer Universität oder Hochschule wäre für die Belebung der Stadt speziell tagsüber von großer Bedeutung.“ Die Infrastruktur bei Kitas, Schulen und Nahversorgung muss nach Ansicht der Lokalpolitiker verbessert, Leerstand verhindert werden. Als sinnvolle Ergänzung des Verkehrskonzeptes Innenstadt empfände der Beirat Mitte kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zwischen Faulenstraße und Ostertorsteinweg, auch um den Einzelhandel im Viertel stärker anzubinden. Das Radwegenetz sollte ausgebaut, platzsparende Parksysteme müssten geschaffen werden. Begrünte Dächer, vertikale Gärten und Bäume in der Innenstadt sollen das Stadtklima verbessern.

Eine Extra-Stelle sollte es nach Ansicht des Beirates für die Baustellenkoordination geben: „Es muss Sorge dafür getragen werden, dass die Händler diese Zeit wirtschaftlich möglichst unbeschadet überstehen.“ Außerdem plant das Stadtteilparlament einen Namensgebungswettbewerb: „Statt ,City-Gate‘, ,City-Center‘ oder ,City-Galerie‘ werden Namen gesucht, die zu einer neuen Identität der Innenstadt führen können und den angestrebten Nutzungsmischungen gerecht werden.“