Die Baustelle im Fesenfeld ruft nun auch die Grünen auf den Plan. (Walter Gerbracht)

Risse in den Wänden, abgesackte Treppen, Türen, die nicht mehr schließen: Die Nachbarhäuser der Baustelle Fesenfeld 87 bis 89 haben massive Schäden. Nach dem Bericht des Stadtteil-Kuriers vom 5. April hat sich unter anderem Robert Bücking, der frühere Ortsamtsleiter und jetzige baupolitische Sprecher der Grünen, ein Bild von der Situation gemacht.

„Die Grünen-Fraktion fordert den Bauträger Tektum Holding auf, unverzüglich ein Treffen mit den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern anzuberaumen“, heißt es in der Pressemitteilung, die die Grünen anschließend verbreitet haben. „Zugleich erwartet die Fraktion, dass ein unabhängiger Gutachter auf Kosten des Bauträgers die Schäden aufnimmt und die Ursachen feststellt.“ Mindestens bis zur Klärung der Ursachen dürfe in Baulücken von geschlossenen Siedlungszeilen mit Altbremer Häusern der Bau von Tiefgaragen nicht mehr genehmigt werden. „Die Ursache für die Schäden sind offenkundig die Arbeiten an der Gründung des Bauvorhabens“, sagt Robert Bücking. „Wir fordern Herrn Renkwitz, den Eigentümer der Firma Tektum, auf, sich unverzüglich und persönlich mit den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern der Nachbarhäuser zusammenzusetzen. Unverzüglich heißt in diesem Fall: besser heute als morgen.“ Die Bauschäden setzten sich fort, und es sei durch nichts zu rechtfertigen, dass der Bauherr nicht sofort alles technisch Mögliche unternommen habe, um die Nachbarhäuser zu schützen. „Und es ist unerträglich, dass er mit den betroffenen Nachbarn nicht sofort das Gespräch gesucht hat.“ Ein unabhängiger Gutachter, der mit Einverständnis der Nachbarn ausgewählt werden sollte, müsse mit der Aufnahme der Schäden und der Untersuchung der Ursachen beginnen. „Und selbstverständlich muss die Tektum Holding dafür die Kosten übernehmen.“ Auch der Bausenator Joachim Lohse sei inzwischen im Fesenfeld gewesen. Laut Baubehörde sollen auch schon Statiker auf der Baustelle gewesen sein. Vergangene Woche hatte sich die Baubehörde noch nicht in der Sache äußern wollen.

Auch wenn Bauschäden in der Nachbarschaft von Baustellen eine zivilrechtliche Angelegenheit seien, erwartet die Grünen-Fraktion, dass das Ressort alles in seiner Macht stehende tut, um weiteren Schaden abzuwenden und die Nachbarinnen und Nachbarn in ihren berechtigten Anliegen zu unterstützen.

Derweil machen sich weitere Anlieger Sorgen. „Ich bin erschüttert, sprachlos und ohnmächtig“, sagt Claudia Becker, die in der Nähe in der Feldstraße wohnt. „Wir haben alle unsere Altbremer Häuser wieder schön gemacht: Gärten, Fassaden, Türen. Und dann geht man durchs Fesenfeld und sieht, dass da ein altes Haus regelrecht hingerichtet wird.“ Sie habe mal einen Balkon an ihr Haus anbauen wollen, doch der Bauantrag sei mit Hinweis auf den Bestandschutz zurückgewiesen worden. „Wie kann dann solch ein Haus überhaupt abgerissen werden? Warum gibt es dafür keinen Bestandsschutz?“ Und auch dass es auf der Baustelle Spundwände gibt, kann sie nicht nachvollziehen: „Das braucht man vielleicht am Weserstadion, aber doch nicht im Viertel!“ Für sie steht fest: „Es müsste so gebaut werden, dass solche Schäden gar nicht erst auftreten.“