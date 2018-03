Bahnhofsvorstadt. Dass die Fahrradfahrer bald freie Fahrt auf dem Radschnellweg zwischen Innenstadt und Universität haben, begrüßt Hannah Simon als Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) ausdrücklich. „Wir freuen uns sehr, dass das jetzt realisiert werden soll!“ Denn an den Knotenpunkten Rembertistraße/Rembertiring sowie Rembertistraße/An der Weide soll die „grüne Welle“ in beiden Fahrtrichtungen geschaltet werden. Das geht aus einer Vorlage für die Verkehrsdeputation hervor.

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Ralph Saxe, spricht von einem längst überfälligen Signal für die Förderung des klimafreundlichen Radverkehrs: „Bisher wurden Radlerinnen und Radler an den beiden Ampelkreuzungen unnötig ausgebremst. Die ,grüne Welle' für den Radverkehr auf diesem Schnellweg ist möglich, ohne die anderen Verkehrsarten allzu sehr auszubremsen. Das verleiht dem Radverkehr auf dieser Strecke weiteren Schwung.“ Das könne aber nur ein Anfang sein, sagt der Grünen-Politiker aus Schwachhausen. Er erwarte, dass bei der weiteren Radpremiumrouten die „grüne Welle“ gleich mitgeplant werde.

Dieser Ansicht ist auch Hannah Simon vom ADFC: „Das sollte der Sinn von Premienrouten sein, dass die grünen Ampeln aufeinander abgestimmt werden.“ Und Saxe fügt hinzu: „Wir müssen die Rahmenbedingungen für den Radverkehr attraktiv gestalten, damit noch mehr Menschen umweltfreundlich umsatteln. Ein hoher Radverkehrsanteil verhindert, dass Bremen in Autoabgasen erstickt.“ Jede Tour mit dem Rad entlaste den Stadtverkehr, sorge für bessere Luftqualität und verringere den Lärm. „Die paar Sekunden längere Wartezeiten für den motorisierten Individualverkehr sind gemessen am Gewinn für Lebensqualität in dieser Stadt und den Klimaschutz verkraftbar“, findet Saxe.