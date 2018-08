Ein Thema: das Beleuchtungskonzept imGustav-Deetjen-Tunnel. (Kuhaupt)

Östliche Vorstadt. Die Sommerpause ist vorbei. Und schon gibt es für die Mitglieder des Fachausschusses Bau und Verkehr des Beirats Mitte bei seiner ersten Sitzung eine positive Überraschung: Das Ortsgesetz zur Begrünung von Flachdächern von Neubauten ab 100 Quadratmetern wurde auf den Weg gebracht und von der überwiegenden Mehrheit der Ausschussmitglieder mit großer Zustimmung aufgenommen. Von der Begrünung ausgenommen sind lediglich 30 Prozent der Dachterrassen, um die Installation von Solaranlagen zu ermöglichen.

Einzig Peter Bollhagen (FDP) befürchtet, dass sich durch das neue Ortsgesetz das Bauen noch weiter verteuern könnte. Diese Befürchtung teilten die anderen Ausschussmitglieder allerdings nicht. Manuela Jagemann, stellvertretende Leiterin des Ortsamt Mitte, zitierte einen Architekten aus ihrem Bekanntenkreis, demzufolge die Begrünung von Dächern kein Kostentreiber sei. Auch Birgit Olbrich (SPD) widersprach dem Verteuerungsargument und wies auf den mit der Begrünung von Dächern verbundenen Dämmungseffekt hin. Michael Rüppel (Grüne) zeigte sich sogar begeistert: „Das ist ein vernünftiges Gesetz.“ Genauso argumentierte der Linken-Politiker Matthias Rauch, da „begrünte Dächer sogar weniger Pflegebedarf hätten, weil das Wasser besser abfließen“ könne.

Joachim Musch (Grüne) pflichtete ihm bei: „Wir hatten ja hier ganz in der Nähe in Groß-Ippener einen internationalen Spezialisten für Dachbegrünung, der leider inzwischen verstorben ist. Er hat sogar das Dach von General Motors in Chicago begrünt und dafür Pflanzen verwendet, die kaum Pflegebedarf haben. Die Begrünung von Dächern ist ein Muss gerade hinsichtlich der Entwicklung unseres Klimas.“ Musch meint, dass die Kosten für eine Begrünung durchaus vertretbar seien, auf lange Sicht sei ein grünes Dach sogar günstiger und würde sich rechnen. „Ich fände es wirklich gut, wenn das Ortsgesetz zur Begrünung von Dächern auch noch einmal im Beirat thematisiert werden würde, gerade hinsichtlich der geplanten Neukonzeptionierung der Innenstadt“, merkte er als Sprecher des Bau- und Verkehrsausschusses an.

Birgit Olbrich monierte, dass die Förderung von begrünten Dächern für private Gebäude ausgelaufen sei und dringend wieder neu aufgelegt werden müsste. Michael Steffen (SPD) wollte wissen, ob im Zuge der Begrünung der Dächer auch das Verhältnis zu den erneuerbaren Energien ausreichend Berücksichtigung gefunden hätte.

Als weiterer Tagungsordnungspunkt wurde der Zustand zweier Bremer Tunnel verhandelt. So wurde das Beleuchtungskonzept für das Areal Hauptbahnhof und Disco-Meile im Rahmen des „SmartCity“-Projektes, das am 25. Juni im Ausschuss vorgestellt worden war, mit besonderem Augenmerk auf den Gustav-Deetjen-Tunnel beschlossen. In dem Beschluss heißt es: Der Fachausschuss Bau und Verkehr des Beirats Mitte befürwortet das Gesamtkonzept. Insbesondere die Gestaltung des Gustav-Deetjen-Tunnels greift eine seit Langem bestehende Forderung des Beirats auf. Der Beirat fordert die Umsetzung der in dem Smartcity-Projekt vorgeschlagenen Maßnahmen zur Aufwertung und Aufhellung des Tunnels: die Versetzung der Leuchten an einen höheren Punkt, die Reinigung und den Neuanstrich der Wände und Decken sowie die gliedernde Akzentuierung des Gesamtverlaufs durch Inszenierung der Zwischenräume mithilfe farbigen Lichts.

Matthias Rauch erinnerte daran, dass der Gustav-Deetjen-Tunnel zur Hälfte zu Schwachhausen gehöre und regte an, bezüglich des Konzepts des Amtes für Straßen und Verkehr zur Verbesserung des Tunnels für Radfahrer und Fußgänger im Beirat Schwachhausen noch einmal nachzuhaken. Denn dort sei das Konzept des Amtes für Straßen und Verkehr abgeschmettert worden.

Des Weiteren signalisierten die Mitglieder des Fachausschusses ihre Unterstützung für den Beschluss des Beirats Findorff. Dort wird der haarsträubende Zustand des Findorff-Tunnels beklagt, gegen den seit Jahren nichts getan werde. In dem Beschluss des Beirats Findorff wird beklagt, dass der Findorff-Tunnel inzwischen für viele Bürgerinnen und Bürger zu einem Angstraum geworden sei. Nun hat der Beirat ein Ultimatum mit Frist bis Ende des Monats August zur dringend notwendigen Neugestaltung des Findorff-Tunnels gestellt, mit Hinweis auf das für 2025 geplante Innenstadtkonzept. Gefordert werden eine farbliche Neugestaltung und ein neues Beleuchtungskonzept für den verdreckten, mit Graffiti übersäten Tunnel. Joachim Musch sprach sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen für eine Unterstützung dieses Antrages aus. Immerhin sei der Findorff-Tunnel eine wichtige Querung zum Stephani-Quartier und Doventor, so die Begründung.

Und noch ein Beschluss wurde von den Mitgliedern des Ausschusses Bau und Verkehr getroffen: Der Fachausschuss ist der Ansicht, dass insbesondere die Verkehrslage vor dem Alten- und Pflegeheim Haus Am Dobben die Einrichtung von Tempo 30 an dieser Stelle zwingend erfordert. Der Beirat fordert das Amt für Straßen und Verkehr auf, für diese Einrichtung zwischen Sielwall und Dobbenweg ebenfalls kurzfristig eine Tempo 30-Zone einzuführen. Zum Hintergrund: Das Amt für Straßen und Verkehr hat für alle Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser in Bremen die Umsetzung der Novelle zur Straßenverkehrsordnung von 2016 geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass 71 Einrichtungen für die Einführung von Tempo 30 vorgesehen sind und für 107 Einrichtungen eine vertiefte Prüfung erfolgen soll. Unter anderem fällt die Einrichtung Haus Am Dobben in diese letzte ­Kategorie.