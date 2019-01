Nach sechs Stunden kürte die Jury die Grünlandplanung des Ateliers Loidl aus Berlin mit dem ersten Preis. (Atelier Loidl)

Es gab eine angeregte Diskussion unter den Fach- und Sachpreisrichtern, ehe am Freitagabend die einstimmige Entscheidung fiel: Das Büro „Atelier Loidl“ aus Berlin hat sich im Wettbewerb zur Grünflächenplanung im neuen Hulsberg-Viertel durchgesetzt. Wie in der Hauptausgabe berichtet, hatte die Grundstücks-Entwicklungsgesellschaft den Wettbewerb ausgelobt und fünf Büros beteiligt. Die Jury urteilte: „Der Entwurf überzeugt in seiner pointierten konzentrierten Darstellung. Die ‚Grüne Mitte‘ bildet den dominanten Freiraum, umgeben von einer Trilogie an Spielplatzflächen, die alle Altersgruppen zusammenführen können. Mit dem Kunstgriff einer topografischen Schwelle wird der Raum inszeniert, perspektivisch vergrößert und verengt." In grünen Spangen sind kleine Gemeinschaftsgärten und Plätze vorgesehen. Alle fünf Wettbewerbsbeiträge werden ab 15. Februar in der Markthalle Acht am Domshof ausgestellt.