Mit Plakaten ziehen Schüler und ihre Eltern durch die Straßen im Steintor. (Roland Scheitz)

Um das demokratische Bewusstsein und die Streitbarkeit des Bremer Nachwuchses braucht man sich keine Sorgen zu machen. Um die Reaktionen der Politik darauf schon. Den Kindern der Grundschule an der Lessingstraße reicht es jetzt jedenfalls. Denn sie streiten schon lange vergebens für ihr heißgeliebtes Trojanisches Pferd, seit rund 40 Jahren das Wahrzeichen der Schule.

Seit Herbst 2017 ist es auf dem kleinen Schulhof bereits eingezäunt - und nichts passiert. Nun haben die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern eine große Demonstration organisiert. Voran rollt das Trojanische Pferd in einer hölzernen Miniaturausgabe des Künstlers Christian Haake. Und ihre kleinen Geschwister haben sie gleich mitgebracht. Auch die halten selbst gebasteltet Plakate mit Aufschriften wie „Freiheit für unser Pferd!“ in die Höhe und skandieren lautstark dazu: „Wir protestieren gegen die Behörde, die nichts tut!“

Trillerpfeifen und Steckenpferde

Mit Trillerpfeifen, Rasseln und Steckenpferden bewegt sich der lange Zug in einem lauten Spaziergang vom Schulhof an der Lessingstraße, von Polizeiwagen eskortiert, durch das Steintor. Auf dem Ziegenmarkt machen die Demonstrierenden ihrem Frust noch einmal lautstark Luft. Selbst gebackene Kekse in Pferdeform und sogenannte Keks-Steine des Anstoßes sowie Flyer werden an die Passanten verteilt.

„Wir haben die Hinhaltetaktik der Bildungsbehörde satt“, sagt Schulelternsprecherin Susanne Heßling. Schließlich habe es aus der Behörde von Seiten Eleonore Brinkmanns eine Zusage gegeben, dass das Geld für die Reparatur des Pferdes nun doch vom Senat bezahlt werde.

Rückstellungen im Haushalt

Auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigt Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts, dass 40.000 Euro für die Causa Trojanisches Pferd in den Haushalt eingestellt worden seien, abzüglich der bereits entstandenen Kosten für Gutachten und Bauzaun blieben noch 35.000 Euro übrig. Die Sachlage sei allerdings komplex und kompliziert, sagt Kemp. Die Unfallkasse habe festgestellt, dass das Pferd mit seiner offenen Rutsche aus großer Höhe nicht mehr zulässig sei.

Sowohl Schüler- als auch Elternschaft monieren fadenscheinige Ausweichmanöver und die Vergabe von immer neuen Gutachten. Das letzte lag für die große Trojanische Pferdeskulptur, die zugleich ein Kunstwerk von Wolfgang Zach ist, bei 80.000 Euro. „Die Höhe der Kosten ergibt sich aus dem sehr aufwändigen Ab- und Aufbau des Spielgerätes, der Reparatur mit dem Austausch korrodierter Verbindungen und Beplankung, dem Einbau zusätzlicher Bauteile zur Herstellung der Verkehrssicherheit, dem Austausch der Rutsche und dem seitlichen Versetzen an die Bunkerwand, um einen genügenden Auslauf der Rutsche zu schaffen“, sagt Kemp.

Ein neuer Vorschlag

Der Vorschlag der Bildungsbehörde sehe nun wie folgt aus: Ein neues Spielgerät an anderer Stelle aufzubauen und das Trojanische Pferd als Kunstwerk ohne Rutsche stehen zu lassen. Darüber hinaus werde aber der Abriss des Bunkers diskutiert, hier gebe es noch keine klare Aussage von Immobilien Bremen. Falls der erfolgen sollte, müsste das Gerät ohnehin wieder demontiert werden. Kemps Fazit: „Danach wäre wohl kaum noch Platz für dieses 'Spielgeräte-Kunstwerk“.

Für Simone Sterr, Chefdramaturgin des Theaters Bremen, deren Sohn Petja die dritte Klasse der Grundschule an der Lessingstraße besucht, liegt bei all' dem Gezerre der Vergleich zum absurden Theater nah: „Das ist so bitter für die Kinder, wenn sie erleben müssen, dass ihr Engagement in den Mühlen von Bürokratie und Demokratie hängen bleibt und sich nichts, aber auch gar nichts bewegt!“ Solch eine politische Ersterfahrung wäre mehr als fatal.

Und Susanne Heßling hört laut und deutlich den Amtsschimmel wiehern. So etwas käme gerade vor den Wahlen überhaupt nicht gut. Da kann Helge Tramsen, Regisseur, Schauspieler und Moderator, nur beipflichten: „Das ist eine solch große Enttäuschung für die Kinder, wenn sie sehen müssen, dass ihr Engagement mit Nichtachtung quittiert wird“. Und der Drittklässler Mozamel steht mit traurigen Augen daneben und sagt: „Dabei warten wir doch schon so lange!“

15.000 Euro eingesammelt

Das Behörden-Mikado war nur kurzzeitig unterbrochen worden, als die Schülerschaft sich in einem Spendenlauf und vor einem Jahr auf dem Ziegenmarkt mit einem Rudelsingen mächtig ins Zeug legte. Damit sammelte sie die stolze Summe von 15.000 Euro. Die könnten sie nun doch behalten, da die Bildungsbehörde für die Reparaturkosten in die Bresche springe, hieß es kurz darauf. Die Enttäuschung der Kinder sei unermesslich gewesen, als wieder überhaupt nichts passierte, erzählt Susanne Heßling: „Kinder vergessen so etwas nicht!“

Indes rücken die Wahlen näher. Die politische Klasse sollte Kinder und Jugendliche und ihr Partizipationsrecht nicht unterschätzen. Wieviel sie bewirken können, zeigt sich an der „Fridays for Future“-Bewegung, die die 16-jährige schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg ins Leben gerufen hat. Vorläufiger Höhepunkt war vor kurzem ein Protestzug von hunderttausenden Schülerinnen und Schülern durch Paris, mit Greta Thunberg, der französischen Schauspielerin Juliette Binoche und der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an der Spitze. Denn die Kinder von heute sind die Wähler von morgen, das ist auch in Bremen so. Und deren Geduld sollte tunlichst nicht übertrapaziert werden.